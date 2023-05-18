Спецпредставитель Китая: Панацеи для решения украинского конфликта нет

Панацеи для решения украинского кризиса не существует

Китай продолжает прилагать усилия, чтобы найти пути мирного урегулирования украинского конфликта. Власти страны в феврале предложили свой мирный план, который бурно обсуждается в мировых СМИ.Украину посетил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй с целью провести переговоры с украинской стороной по поводу мирного урегулирования.Ли провёл встречи с президентом Зеленским и целым рядом высокопоставленных чиновников Украины и, как отмечает МИД КНР, довёл до них позицию Пекина относительно политического решения кризиса. При этом китайский спецпредставитель подчеркнул:- отметив, что Пекин предлагает четыре основных принципа мирного урегулирования, основной из которых - прекращения огня без предварительных условий.По словам Ли, необходимы усилия всех сторон и взаимное доверие на пути мирного решения конфликта.Ожидается, что после Украины для обсуждения мирного урегулирования на Украине спецпредставитель КНР посетит Россию, а перед этим страны-партнёры Киева – Германию, Францию и Польшу.По словам некоторых экспертов, очевидно, что в ходе поездки спецпредставителя Китая по Европе не удастся достичь каких-то быстрых результатов в урегулировании конфликта, но это поможет прояснить позиции всех сторон по разрешению кризиса.