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Спецпредставитель Китая: Панацеи для решения украинского конфликта нет

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Спецпредставитель Китая: Панацеи для решения украинского конфликта нет

Китай продолжает прилагать усилия, чтобы найти пути мирного урегулирования украинского конфликта. Власти страны в феврале предложили свой мирный план, который бурно обсуждается в мировых СМИ.


Украину посетил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй с целью провести переговоры с украинской стороной по поводу мирного урегулирования.

Ли провёл встречи с президентом Зеленским и целым рядом высокопоставленных чиновников Украины и, как отмечает МИД КНР, довёл до них позицию Пекина относительно политического решения кризиса. При этом китайский спецпредставитель подчеркнул:

Панацеи для решения украинского кризиса не существует

- отметив, что Пекин предлагает четыре основных принципа мирного урегулирования, основной из которых - прекращения огня без предварительных условий.

По словам Ли, необходимы усилия всех сторон и взаимное доверие на пути мирного решения конфликта.

Ожидается, что после Украины для обсуждения мирного урегулирования на Украине спецпредставитель КНР посетит Россию, а перед этим страны-партнёры Киева – Германию, Францию и Польшу.

По словам некоторых экспертов, очевидно, что в ходе поездки спецпредставителя Китая по Европе не удастся достичь каких-то быстрых результатов в урегулировании конфликта, но это поможет прояснить позиции всех сторон по разрешению кризиса.
Использованы фотографии:
Википедия/Daderot
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31 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:11
    +4
    Ну,раз нет панацеи,то и лезть с предложениями "мира" не надо.И особенно лить в уши нашим рукамиводителям
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:20
      0
      И особенно лить в уши нашим рукамиводителям
      Хвост завилял собакой? Ли ездил с предложениями РФ по урегулированию. Вы хронологию событий помните?
      Путин допустил, что план Китая может лечь в основу мира на Украине
      Это март. Это Путин.
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 09:29
        +1
        У меня есть пятый вариант, дострелить как бешенную собаку, чтоб не мучилась. Всё таки хреновые но славяне, на кол сажать, слишком по иезуитски, милосердней надо быть.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 09:37
          +1
          Сударь, Вы воистину само милосердие))
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:20
      +2
      Говоря простым языком: "мирного решения конфликта не существует" (на данный момент).
    3. Alex777
      Alex777 Сегодня, 09:24
      -5
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,раз нет панацеи,то и лезть с предложениями "мира" не надо.

      Не согласен с китайскими товарищами. Есть у нас панацея.
      Это денацификация и вхождение Украины в состав России. hi
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 09:28
        +2
        Это денацификация и вхождение Украины в состав России.
        Когда начинаем?)
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:45
      +1
      Украина лизнула отдуши Ли Хуэю,Украина считает КНР и Тайвань единым Китаем.Молодцы ,а как считает Россию и Украину КНР не поинтересовалась, по аналогии КНР и Тайвань?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:12
    +5
    Киев не будет соблюдать никаких прекращений огня и боевых действий, ни с предварительными условиями, ни без них, 8 лет Украина клала на Минские договоренности, а Китай зря старается переговоры станут возможны только после того как кто-то кому-то хребет сломает, причём на поле боя.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:22
      0
      Киев не будет соблюдать никаких прекращений огня и боевых действий, ни с предварительными условиями, ни без них
      Альтернативы все равно нет, а так это даст отсрочку властям, выборы проведут...
    2. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 09:24
      +3
      Необходимо лигитимизировать помощь Китая нам. А для этого они должны услышать четкое "Идите на х@й от Украины и Европы" (от США они уже услышали). А дальше можно говорить "Мы предлагали мир, вы отказались". Думаю это наши посоветовали им убедиться самостоятельно в договороспособности Украины и других марионеток, входящих в НАТО.

      Китай все пытается опровергнуть суть выражения: “Если страна, выбирая между войной и позором(санкциями), выбирает позор (санкции), она получает и войну, и позор”.

      То же самое касалось и нас в 2014м, когда вопрос можно было решить быстро и менее кроваво. Но получили сейчас и санкции и войну. Но у нас видимо ждали доработки сверхзвука. А враг в это время перепрошивал мозги незалежным.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 09:38
        +4
        Но у нас видимо ждали доработки сверхзвука.
        Просто торговали, богатели и надеялись что само рассосется, партнеры все таки, война даже в 2014 все равно бы повлияла на доходы некоторых.
        1. Essex62
          Essex62 Сегодня, 10:04
          +1
          В 14 ни чего подобного, нынешнему состоянию, не могло быть в принципе. Зачищался Дебальцевский котёл и вперёд на Киев. Не было больше на окраине мотивированных боеспособных частей остановить наступление. Поддержали- бы борцуны техникой и авиацией и конец самостийной. Ни какой бандеровской власти, переформатировавшей население окраины. И все,включая российских барыг,с их шкурными интересами,были- бы довольны. Засиститить не буржуазное руководство ЛДНР могли- бы и позже. По факту- же испугавшись личных потерь,от пригрозивших масонов,отменили победу и мир. И теперь всё много хуже.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:12
    +2
    А разве позиции сторон до сих пор не известны? Странно, столько уже было сказано....
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:15
      +3
      Uprun, Пекин боится санкций, Пекин не хочет терять российские энерго носители и товарооборот поэтому вихляет как маркитанская лодка. Тоже мне голуби мира.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:17
      0
      Так положено делать в политике и переговорах, некие неписаные правила.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:14
    +2
    Спецпредставитель Китая: Панацеи для решения украинского конфликта нет

    stop
    Панацеи для МИРНОГО решения украинского конфликта УЖЕ нет!!!
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 09:20
      -2
      Вся власть Советам!

      Цитата: ROSS 42
      Панацеи для МИРНОГО решения украинского конфликта УЖЕ нет!!!

      Клиент уже на операционном столе, под наркозом и хирург приступил к своей работе. Не надо ему под руку всякие гадости говорит, а то мало ли что, рука дёрнется, не на ту кнопку нажмёт...
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:17
    +1
    Цитата: Ропот 55
    Киев не будет соблюдать никаких прекращений огня и боевых действий, ни с предварительными условиями, ни без них, 8 лет Украина клала на Минские договоренности, а Китай зря старается переговоры станут возможны только после того как кто-то кому-то хребет сломает, причём на поле боя.

    Верно: но Китай просто пиарится на теме переговоров. У него свои интересы, отличные от украинских и российских. На быстрый результат они не рассчитывают.
  6. Maluck
    Maluck Сегодня, 09:17
    0
    Если г-н Ли Хуэй согласен с тезисом, что украина должна исчезнуть с политической карты мира, тогда в России он имеет шансы получить поддержку, в противном - ну мир посмотрит, по трещит за жизнь....
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:19
    0
    Что то я не увидел в 4 принципах о которых сказал Ли Хуэй формулировки -прекращение огня без предварительных условий.Может этот пункт есть в трех точках зрения на конфликт.Надо смотреть прессу КНР,а то сейчас каждый пытается видеть то что ему хочется.
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:21
    +1
    Панацея для прекращения конфликта ЕСТЬ - удавить зелю и военно-нацистскую верхушку - бесноватых. При необходимости процесс 2-3 раза повторить. Оставшиеся сразу станут сговорчивее.
    1. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 09:35
      -1
      Наглосаксы этого и ждут, чтобы начать от имени великих незалежных ДРГ начать избавляться от наших. Думаю планы уже готовы и утверждены, нужен только повод.
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:24
    -1
    Китайское мирное урегулирование невыгодно и нам самим.

    "прекращения огня без предварительных условий" (с)

    Насколько я могу понять наше руководства, наша сторона будет продолжать боевые действия минимум до полного занятия этих четырёх областей
    Минимум!
    Останавливаться на пол-дороге, чтобы дать передышку Киеву, и дать время Западу насытить ВСУ вооружением - неразумно, от слова - совсем
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:25
    +1
    поможет прояснить позиции всех сторон по разрешению кризиса
    Позиция Украины и полностью поддерживающих ее Сша предельно ясна - только на украинских условиях и не как иначе. Европа занимает ту же позицию. Россия не приемлет условий Киева. Отсюда вывод: переговоры не возможны пока окончательно не накостыляем Киеву.
  11. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 09:34
    -2
    Власть в Украине принадлежит украинским нацистам. Это настоящие чудовища, бандиты и моральные урoды. Никакие договора с ними невозможны. Ненависть и презрение к России и ко всему русскому в них вбивалась с младенчества. А самое страшное то, что всё украинское общество пропитывалось этим сверху донизу, и в течение целого столетия. Бандеровцы - это уже финиш, дальше ехать некуда. Но национализм и чувство мнимого превосходства над другими прочно сидит даже в тех украинцах, которых принято считать хорошими.

    Могу привести пример. Все мы знаем прекрасный советский фильм о Великой Отечественной Войне "В бой идут одни старики". Снятый на украинской киностудии Довженко. С замечательным советским актёром Леонидом Быковым в главной роли. Казалось бы, ну какой там может быть национализм?!

    Недавно пересматривал этот фильм. И там есть пара маленьких эпизодов. В одном из них герой Быкова говорит, что мол на его Украине и "трава зеленее, и небо голубее". Раньше я это пропускал мимо ушей, считал безобидной шуткой. Но в свете последних событий вижу, что не такая уж она безобидная. Ведь очевидно же, что украинская трава и украинское небо ничем не отличаются от российских. Так в чем же дело? А дело в том, что здесь в завуалированной форме герой пытается показать и своё превосходство, и превосходство всей своей нации над другими. Именно нации, а не травы и неба.

    Другой эпизод, как он же утверждает, что мол, "как с врагом сражаться, так это наша эскадрилья (в скобках - моя), а как где-то что-то достать, так это вторая". Налицо явное желание опять продемонстрировать своё превосходство и унизить товарищей по оружию, да ещё при девушках.

    Если так себя ведёт персонаж, который является безусловно положительным, хорошим украинцем, то как же тогда себя ведут не очень хорошие, и не очень положительные. В пору кричать "Беда!".

    Вот беда и пришла. Когда целое общество сознательно накачивают чувством собственного превосходства над другими, это общество заражается серьёзной и опасной болезнью, имя которой - гордыня. И это не могло привести ни к чему хорошему.
  12. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:40
    +3
    основной из которых - прекращения огня без предварительных условий.

    По словам Ли, необходимы усилия всех сторон и взаимное доверие на пути мирного решения конфликта.

    Где-то это я уже слышал? Точно - минский договор, который впоследствии одна из сторон признала обманом!
    Кремлю китай видимо уже наточил нож чтобы воткнуть в спину. Хотя может и тупым воткнёт.
    Путин со компанией облажался. Такими слабыми позиции россии были лишь после смерти Ивана Грозного, когда ляхи уже потирали руки в надежде на московский престол.
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:56
    0
    Вообще то есть. Небольшая техногенка с яо у полякских краях и ес будет не до украин
  14. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:07
    0
    Ожидается, что после Украины для обсуждения мирного урегулирования на Украине спецпредставитель КНР посетит Россию, а перед этим страны-партнёры Киева – Германию, Францию и Польшу.

    Непонятны цели посещений, если они с нами не согласованы. Да и если согласованы - непонятны. Мы их тоже посещали с беззубым минском 8 лет подряд, господа минском подтерлись. Что теперь изменилось, кто обеспечит выполнение плохоньких но договоров? Наши 8 летние танцы с бубнами ни в чем не убедили Китай? Или принцип - лишь бы сделать, дальше сами? Посмотрите что делают США - жестко сколачивают коалицию всеми доступными средствами, а наше больше чем партнерство остается аморфным, где "никто никому ничего не должен".
  15. wanna
    wanna Сегодня, 10:39
    0
    Мы нейтральны





    Мы призываем к прекращению огня, но не к заключению мирного договора





    Разве Китай не прав?



    У нас никогда не было перемирия с Тайванем (что не является правильной аналогией, потому что мы находимся в состоянии внутренней войны), Россией и Японией, двумя странами на Корейском полуострове, но вы все находитесь в мире и не воюете снова.
  16. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 10:49
    0
    А с чего Китаю особо печься о мирном урегулировании? Пока идёт СВО с нашей стороны и война со стороны Украины , Китай очень эффективно ловит рыбку в мутной воде. И вытянет из этой ситуации максимум пользы. "Стремление к мирному решению конфликта" не более , чем заявка на выход в мировую дипломатию, со всеми вытекающими.