Военный эксперт из ЛНР: Командование ВСУ запретило офицерам посещать передовые позиции

Украинское военное командование не разрешает офицерам ВСУ бывать на передовых позициях из соображений безопасности. Об этом сообщил в беседе с ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
Высокие потери среди личного состава ВСУ заставляют украинское командование беречь ту часть армии, которую сложнее всего подготовить, то есть офицеров с военным образованием. В итоге на позициях ВСУ практически нет офицеров среднего и старшего звена. Часто рядовые боевики жалуются, что вынуждены действовать практически без командного состава, что тоже влияет на ситуацию.
С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне
- отметил Марочко в беседе с ТАСС.
Посещение офицерами ВСУ передовых позиций допускается лишь в исключительных случаях и только по согласованию с вышестоящим командованием. Вероятно, именно этим и обусловлены сравнительно низкие потери среди офицерского состава ВСУ.
Командование ВСУ понимает, что если начнутся сильные потери среди офицеров, то восстановить численность офицерского корпуса будет очень сложно. Это рядовых бойцов и часть сержантского состава можно набрать путем принудительной мобилизации, а где взять опытных офицеров, да еще с профильным образованием? Их не подготовить даже на ускоренных курсах, если говорить о командирах среднего и старшего офицерского звена.
Ранее сообщалось об очень высоких потерях ВСУ в Артемовске (Бахмуте). При этом многие боевики украинских формирований числятся как пропавшие без вести. По некоторым данным, в месяц в Артемовске пропадает не менее 2000 украинских солдат.