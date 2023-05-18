Военное обозрение
Войти Регистрация

Военный эксперт из ЛНР: Командование ВСУ запретило офицерам посещать передовые позиции

26
Военный эксперт из ЛНР: Командование ВСУ запретило офицерам посещать передовые позиции

Украинское военное командование не разрешает офицерам ВСУ бывать на передовых позициях из соображений безопасности. Об этом сообщил в беседе с ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.


Высокие потери среди личного состава ВСУ заставляют украинское командование беречь ту часть армии, которую сложнее всего подготовить, то есть офицеров с военным образованием. В итоге на позициях ВСУ практически нет офицеров среднего и старшего звена. Часто рядовые боевики жалуются, что вынуждены действовать практически без командного состава, что тоже влияет на ситуацию.

С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне

- отметил Марочко в беседе с ТАСС.

Посещение офицерами ВСУ передовых позиций допускается лишь в исключительных случаях и только по согласованию с вышестоящим командованием. Вероятно, именно этим и обусловлены сравнительно низкие потери среди офицерского состава ВСУ.

Командование ВСУ понимает, что если начнутся сильные потери среди офицеров, то восстановить численность офицерского корпуса будет очень сложно. Это рядовых бойцов и часть сержантского состава можно набрать путем принудительной мобилизации, а где взять опытных офицеров, да еще с профильным образованием? Их не подготовить даже на ускоренных курсах, если говорить о командирах среднего и старшего офицерского звена.

Ранее сообщалось об очень высоких потерях ВСУ в Артемовске (Бахмуте). При этом многие боевики украинских формирований числятся как пропавшие без вести. По некоторым данным, в месяц в Артемовске пропадает не менее 2000 украинских солдат.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
26 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 09:25
    +3
    Старо, как мир: "Вперед, орлы, а я за вами..."
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:42
      +6
      часть армии, которую сложнее всего подготовить, то есть офицеров с военным образованием.

      Подтверждение тому ВагнерА, которые с грамотным военным управлением показывают реальные результаты.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 10:25
        0
        ......где взять опытных офицеров, да еще с профильным образованием?

        Они им (укpaм) и не нужны. Долбить по населенным пунктам и взрывать жд-пути особенного образования не требуется. Убойное мясо и диверсанты, хорошо знающие местность, вот на что делается упор. С высокотехнологичным вооружением занимаются наемники из нато.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 09:47
      +4
      «Часики тикают, а Бахмут заканчивается» - так сказал один из бойцов Вагнера. Штурмовики буквально летят вперед. Если раньше с тяжелейшими боями брали один дом за другим, то вчера смогли пройти целых десять. Ну как домов… Их сейчас называют «расческами». Потому что некоторые подъезды складывают, а соседние стоят… вот и получается такой причудливый силуэт. Остается зачистить лишь многоэтажки за Юбилейной улицей и частник в районе улицы Чайковского и над западными окраинами Бахмута будет поднят российский флаг.

      В интернете сейчас особенно часто стали разгонять тезис о том, что городские бои для «конторы» превратились в мясорубку, но я вам скажу, что это совсем не так. В полях группы теряли в разы больше людей. В первую очередь это происходило из-за дефицита бронетехники. Сколько сюжетов вышло о работе бронетехники в Бахмуте? Один, два? Не пытайтесь вспомнить. Пальцев одной руки хватит, чтобы их пересчитать. Танки и БМП берегли и штурмовали пехотой. Но какой? Мотивированной! Без нее танками можно разносить развалины бесконечно… в конечном счете надо зачищать подвалы и сложные механизмы на это не способны.

      Одним словом, мы наблюдаем последние дни штурма Бахмута. Враг оставляет самых мотивированных бойцов, которые не сдаются и часто подрывают себя гранатами. Основные части уже вышли из города и теперь концентрируются на флангах. Бахмут скоро будет освобожден, а что с ним будет дальше – покажет время. И варианты здесь могут быть самыми неожиданными.
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 10:26
        0
        Ну так Бахмут вроде не имеет никакого стратегического значения! И был создан чисто для перемалывания. Такая тактика удава. Открыть пасть и перемалывать лягушек которые пищат но лезут умирать! Возможно Вагнеру была задача имитировать наступление для подзадоривания процесса утилизации. И Пригожин вроде сам сказал что они обсуждали этот вопрос с Суровикиным и Суровикин был согласен с планом. Другой вопрос, почему не ударили в одном или нескольких местах пока работала мясорубка? Ждали максимальной утилизации? Или у нас ситуация зеркальная с окраиной в смысле кадрового вопроса и нехватки боеприпасов? Разная? Им идут поставки оттуда, а нам только от нашего ВПК? И чей ВПК работает на пределе и чей выдохся? У кого есть резерв командования? Откуда в России дефицит медработников? Их всех выбили в СВО или в результате оптимизации? Где анонсы новинок ВПК в СВО? У нас были и электромотоциклы для ДРГ, и багги. Это оказалось мёртворожденным дитём ВПК? Терминатор как себя проявил? Китай оперативно внедряет новинки в гражданском секторе. Наше ВПК работает быстрее?
    3. art266
      art266 Сегодня, 10:07
      0
      По НАТОвским стандартам офицер это работник офиса (officer), на передовой ему делать нечего.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:27
    +4
    А как это? Взводный своим подразделением по "соцсетям" будет управлять?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 09:32
      +2
      Там натовский стандарт - сержант всему голова.....
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 09:33
      +5
      Цитата: Пленник
      Взводный своим подразделением по "соцсетям" будет управлять?

      Да, че там им управлять...

      - Пиши: Взвод солдат...
      - 2 взвода...
      - Пиши: 2 взвода. Пропали без вести...
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:33
      +5
      Этот Марочко на такой вопрос не ответит...Эксперт еще тот.Видимо имеет в виду старших офицеров...Неуклюжая пропаганда от марочко,подоляка,макгрегоров и Ко наносит больше вреда чем пользы
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:43
      +2
      Цитата: Пленник
      А как это? Взводный своим подразделением по "соцсетям" будет управлять?

      Где-то так поступают, где-то по другому. Фронт большой, но говорить (даже в виде пропаганды) об этом нужно.
    5. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 10:37
      0
      в новости про младший командный состав ничего не говорится. про средний и старший. значит лейтенанты/капитаны на месте, а вот комбаты уже в тылу в комфорте, но "душой с ними"
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:37
    +3
    Граждане упустил как то этот момент а Залужный то воскрес или как, живьем показали? А то мож запрет ввели после потери этого организма?
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 09:44
      0
      Видимо аккумуляторы на подзарядке. Ещё не выкатили.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:55
      +3
      Цитата: Ропот 55
      Граждане упустил как то этот момент а Залужный то воскрес или как, живьем показали? А то мож запрет ввели после потери этого организма?

      Александр, а, что с Залужным было?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 10:02
        +3
        Теренин hi, так ПРОПАЛ он из медиа пространства, а самое интересное что навстречу с НАТО-ским руководством ЛИЧНО не поехал(хотя раньше мчался выпрыгивая из порток) и интерьвью раздавать ЗАПАДНОЙ прессе перестал, возникли слухи что либо ранен, либо убит. Хотя так же информациия хочешь верь хошь не верь что свалился в штопор по синьке.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 10:07
          +3
          Цитата: Ропот 55
          Теренин hi, так ПРОПАЛ он из медиа пространства, а самое интересное что навстречу с НАТО-ским руководством ЛИЧНО не поехал(хотя раньше мчался выпрыгивая из порток) и интерьвью раздавать ЗАПАДНОЙ прессе перестал, возникли слухи что либо ранен, либо убит. Хотя так же информациия хочешь верь хошь не верь что свалился в штопор по синьке.

          hi
          Понятно. Спасибо. Не исключено, был в запое. Это нормально.
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 10:12
            0
            Теренин, тоже склонен думать что забухал и конкретно.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:39
    +1
    на позициях ВСУ практически нет офицеров среднего и старшего звена
    Значит взводные и ротные на местах и продолжают убывать с ростом потерь. Значит взводами будут командовать сержанты, а ротами старшины (прапорщики или кто там у них) А проблема с офицерским составом у ВСУ рано или поздно, но должна была возникнуть.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:55
      0
      rotmistr60 hi, НАТО объкатывает на Украине свою систему управления войсками, плюс внедряет новые элементы и средства управления, так что для них это всего лишь эксперемент, не прокатит начнут массово в Е. С. готовить офицеров.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:52
    0
    Украинское военное командование не разрешает офицерам ВСУ бывать на передовых позициях из соображений безопасности.

    yes Хорошо отлаженная работа снайперов и разведки...
    Или с переднего края легче сдаться в плен?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:06
      0
      ROSS 42 hi, снайперы? Эт вряд-ли, арта всех сортов и видов, это скорее всего основной вид страха.
  6. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 09:57
    +1
    Зачем нужен комвзвода или комроты,если его нет на передовой?Даже если они общаются с сержантами посредством планшетов и интернета,это не командование со знанием обстановки лично,а чёрти знает что...
  7. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:04
    0
    Так в ВСУ из личного состава останутся одни офицеры.
    1. Петрович-800
      Петрович-800 Сегодня, 10:28
      0
      Так, их потом в атаку, как в Чапае пусьтют
  8. Толстый
    Толстый Сегодня, 10:31
    0
    Абалдеть! следующий шаг соображений безопасности - запрет "мобилизированным" вставать с дивана... ет сетера