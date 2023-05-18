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Глава Крыма: Пять вагонов с зерном сошли с путей из-за ЧП на железной дороге в Крыму

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Глава Крыма: Пять вагонов с зерном сошли с путей из-за ЧП на железной дороге в Крыму

В Республике Крым произошел сход вагонов с зерном с путей из-за чрезвычайного происшествия на железной дороге. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.


По утверждению главы региона, пять вагонов с зерном сошли с путей из-за взрыва на железной дороге в Крыму. ЧП произошло в Симферопольском районе Крыма, недалеко от Бахчисарая.

Сейчас движение электропоездов на участке Симферополь – Севастополь приостановили, на месте происшествия работают экстренные службы. Там находятся и представители крымского правительства. Аксенов отметил, что для пассажиров электричек организуют трансфер автобусами.

Сход вагонов с путей произошел около 7:45 утра 18 мая. Впрочем, некоторые Telegram-каналы пишут, что это происшествие случилось чуть позже – примерно в 8.20 утра. О наличии или отсутствии пострадавших, и характере повреждений, равно как и о причиненном ущербе, пока не сообщается.

В пресс-службе Крымской железной дороги отметили, что вагоны сошли с рельсов из-за «вмешательства посторонних лиц». Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что причиной схода вагонов с пути мог стать взрыв самодельного взрывного устройства в районе села Чистенькое. То есть, речь может идти об очередной диверсии, поскольку в последнее время украинские спецслужбы активизировали подрывную деятельность на территории Российской Федерации. Но официального подтверждения информации о взрыве пока не было, говорят лишь о ЧП.

Следственные органы будут выяснять причины произошедшего. Символично, что сход вагонов с зерном случился на следующее утро после того, как в результате переговоров была продлена т.н. «зерновая сделка», о чем вчера сообщили и МИД РФ, и президент Турции Реджеп Эрдоган.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Сергея Аксенова
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37 комментариев
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  1. Курильщик
    Курильщик Сегодня, 09:47
    +2
    ВО обходит новость о начале строительства ж/д в Иране...: а в этой новости есть много много геополитики
    https://ria.ru/20230518/doroga-1872494433.html
    1. frruc
      frruc Сегодня, 09:59
      +5
      ......вагоны сошли с рельсов из-за «вмешательства посторонних лиц».

      "Посторонние лица" - это пиндocы, которых каждый день показывают по ТВ в сопровождении сотрудников фсб и в наручниках. Ничего не остается делать как выявлять, ловить и сажать их (только сроки должны быть соответствующие УК РФ за терроризм) без всякой жалости.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 10:27
        0
        Цитата: frruc
        Ничего не остается делать как выявлять, ловить и сажать их (только сроки должны быть соответствующие УК РФ за терроризм) без всякой жалости.

  2. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 09:47
    +11
    может, пора и нашим доблестным диверсантам попробовать что нибудь подорвать у xoxлов? просто попробовать
    1. Слон
      Слон Сегодня, 10:02
      +3
      Похоже что у нас таких диверсантов нет вообще
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:48
    +10
    «вмешательство посторонних лиц»- это так теперь теракты называются ? Господа (товарищи) сколько будем жевать ? Все это происходит от безнаказанности всяких будановых, сколько тут говорили о бдительности ? Лично мне все равно кто будет контролировать подходы к ж/д путям и совершать конные разъезды хоть "ряженные" хоть "не ряженные". Казаки вполне могут с этим справиться в помощь Росгвардии, только разрешите им самосуд на месте поимки мразей совершать, горячими плетьми их, и только потом в кутузку и на расстрел.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:37
      0
      Цитата: Silver99
      только разрешите им самосуд на месте поимки мразей совершать, горячими плетьми их, и только потом в кутузку и на расстрел.

      good
  4. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 09:48
    +9
    Пять вагонов с зерном сошли с путей из-за ЧП на железной дороге в Крыму

    И не придерешься- ЧП есть? Есть. Значит в результате ЧП. И только дальше уже в тексте обозначены подробности- что послужило причиной... Птичий язык, призванный сглаживать неприятности в действии-"диверсия" это теперь-"вмешательство посторонних лиц".
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:49
    +1
    НАБЛЮДЕНИЕ:
    Я, собираюсь и поеду в Крым летом отдыхать ! Мониторю требуемую дату уже как неделю - билетов на поезд ТАВРИЯ не было !
    Сегодня в продажу выкинули часть билетов - я так понимаю люди начали отказываться от поездки в связи с этим событием ! Билеты вернули снова на продажу hi
    1. potap6509
      potap6509 Сегодня, 10:02
      +3
      hi Я в Крыму с осени, в Керчи, всё нормально, настроение хорошее, купаться пока рано, вода +16,некоторая нервозность есть, прямо скажу, бпла периодически сшибают, ближе 10 км не было. А так уже тепло, вода повышение на градус в день. Меньше народу, больше кислорода.
      1. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 10:45
        0
        Цитата: potap6509
        некоторая нервозность есть, прямо скажу, бпла периодически сшибают, ближе 10 км не было.

    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:04
      +2
      Что может заставить наших людей отказатся от ОТДЫХА.. Цунами,война?Сильно сомневаюсь.Может быть свмые ответственные за своих близких?
    3. Слон
      Слон Сегодня, 10:26
      -1
      Сейчас определенная часть билетов бронируются с запасом для военных и силовиков, позже бронь снимают
  6. vet
    vet Сегодня, 09:50
    +12
    Да уж, не этого ждали мы все от СВО Путина. И уж тем более не ждали этого жители Крыма, Белгородской, Курской, Брянской областей. Проваливается "гарант" по всем направлениям. Вот, что значит, "забронзоветь", вовремя не уйти, попасть под влияние бездарных карьеристов и подхалимов, успешно убедивших его в собственном величии, успешном "импортозамещении" и много в чем друом.
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:52
    0
    Выручка ОАО «РЖД» по РСБУ в 2022 году выросла на 14% по сравнению с предыдущим годом и составила 2 триллиона 242,7 млрд рублей. В 2022 году суммарная чистая прибыль 18 ведущих операторов грузовых вагонов сети РЖД составила 226,2 млрд руб. Относительно результатов 2021-го показатель вырос в 2,3 раза.
    Пусть выделяют деньги и ставят камеры в режиме детекции движения. Ибо сплошное патрулирование обойдётся ещё дороже. Тогда можно будет быстро информировать ФСБ и Самооборону (есть у нас в Крыму такая, ещё с 2014-го), чтобы летели вязать диверсантов.
  8. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:54
    -7
    Не о чём пока говорить. Локомотив остался на своём месте, сошли только вагоны. Вполне возможна неисправность вагона. В Штатах поезда часто падают, но диверсией на дорогах нет.
    1. solzh
      solzh Сегодня, 10:02
      0
      Цитата: AlexGa
      Вполне возможна неисправность вагона.

      В статье указано:
      В пресс-службе Крымской железной дороги отметили, что вагоны сошли с рельсов из-за «вмешательства посторонних лиц»
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 10:13
        -1
        Вмешательство посторонних лиц это слишком общая фраза. Был ли подрыв пути под вагонами? Машинист и помощник это увидели бы и об этом сразу же сказали бы. Будет работать комиссия, по результатам её работы будет объяснение.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 10:25
      -1
      В Штатах поезда часто падают

      Там причина другая - жадность.

      "Известно, в каких условиях американцы строят свои железные дороги: они не боятся ни крутых поворотов, ни больших подъемов, презирают ограды и всякие меры предосторожности; рельсы то взбираются на холмы, то спускаются в долины, идя почти вслепую, то и дело отклоняясь от прямолинейного пути; поэтому дороги обходятся дешево и постройка их несложна; зато поезда нередко сходят с рельс и валятся под откос." (с) Ж. Верн "С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут"

      Только вчера при пересмотре одного из фильмов "Жажды смерти" (с Бронсоном) мельком обратил внимание на кадр с полувылезшими из шпал костылями их железной дороги в одном из крупных городов.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:55
    +4
    Вчера смотрел Соловьёва ,из за последних 5 минут это стоило сделать ,когда слово взял Поддубный,смысл такой - хватит тут изображать что украинцы глупые и их обманули.Беседуя с пленными ,75 % осознанно приняли решение воевать с нами - они враги и Украина должна исчезнуть как враждебное нам государство .Видели бы их лица ,после этих слов. Кто показывал ,что это правильная мысль а у некоторых желваки играли на скулах от злобы - русский народ ,в лице Поддубного высказал своё мнение ,хватит играть с Украиной что у них правители плохие а народ глупый и обманутый.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:01
      +3
      По сути все верно, но вопрос серьезный, даже Сталин и Берия при своей жизни не смогли его решить окончательно, вся эта шелупонь при поддержке Запада и МЕСТНОГО населения до 1956 г. бегала по схронам, а потом залезла в местные органы власти. Тут видимо что-то радикальное надо изобрести, простыми задушевными разговорами и просмотром программы "Время" их не перевоспитать.
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 10:11
        +1
        Сталин и Берия решили 18 мая 1944 года вопрос крымских татар окончательно, но поганец Брежнев в 1967 году снял с них заслуженное многовековой историей клеймо предателей и врагов русского народа, а Горбачев в 1989 году их реабилитировал.
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 10:30
        -3
        при поддержке Запада и МЕСТНОГО населения

        Подавляющее большинство местного населения нынешних бандерлохов не поддерживает, мягко говоря.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 10:34
      -1
      Прикольно. Пришли освобождать от нацизма и вдруг решили, а чего освобождать- раз там все- нацики? И тогда:- а, давайте их всех уничтожим и все там разрушим. Забавно. А зачем, тогда все это? Жахнули бы сразу термоядерными ракетами- стёрли бы с лица земли эту страну и "дело с концом" и никакой СВО не надо.. wink Освободители....
  10. mag nit
    mag nit Сегодня, 09:55
    0
    Обыкновенное ЧП. Это ведь не война, а всего лишь СВО.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 10:31
      +1

      ..................................................
  11. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 09:56
    +3
    В Мае 1944-го было постановление ГКО. Надо повторить. Только в несколько расширенном виде( + по типу Указа 21-160 ВС СССР). Ну и смерш.
  12. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:01
    -1
    Бахчисарай и Белогорский район Крыма - осиные гнезда крымских татар.
    Крымские татары предавали Россию и СССР в 1854, 1918, 1941 годах - всегда, когда враги вторгались в Крым.
    https://topwar.ru/page,1,4,40251-glava-moskovskogo-zemlyachestva-krymskih-tatar-russkie-byvshie-raby-potomstvennye-raby-ob-ugroze-vozrozhdeniya-krymsko-tatarskogo-hischnika.html
    Выход всего один - депортировать из Крыма всех татар на Дальний Восток и Сибирь.
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 10:04
      +8
      Дальний Восток и Сибирь не помойка. Там прикапывайте своих татар.
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 10:08
        -1
        Геноцид запрещён российским и международным правом.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 10:33
      0
      Фантастические варианты не предлагать!
  13. Грац
    Грац Сегодня, 10:06
    -1
    это всё до раза, когда эти пустят пассажирский поезд под откос или с ядовитыми химикатами, когда уже начнут разбираться с террористическим руководством Бандерштата и уничтожением центров принятия решений, сколько наши власти сопли ещё жевать будут, ведь дождутся большой трагедии
    1. trenkkvaz
      trenkkvaz Сегодня, 10:25
      -2
      Как же вы достали со своими центрами принятия решений.
      Как уничтожение пустого административного здания может помочь в войне ?
      Это какое-то наивное ребячество уже.Думать, что есть како-то простое волшебное средство, нужно только его применить и все.
      1. Грац
        Грац Сегодня, 10:48
        0
        какие проблемы, когда к клоуну приедет очередной клоун с запада и вся эта кодла будет гулять по Кукуеву тогда и нанести удар, и пусть верещат на западе до посинения плевать, а таких соглашателей и стоящих в стойле я не уважаю, стойте в стойле дальше и жуйте жвачку
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:07
    +3
    пять вагонов с зерном сошли с путей из-за взрыва на железной дороге в Крыму.
    . Проблемы есть, решать их придётся радикально... рассусоливать/миндальничать некогда и так времени и ресурсов потеряно не мало.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:49
      0
      Цитата: rocket757
      рассусоливать/миндальничать некогда и так времени и ресурсов потеряно не мало.

      Сравним?
      ...рассусоливать/миндальничать некогда - итак времени и ресурсов потеряно немало.
      Итак
      Союз
      Употребляется в начале предложения, являющимся логическим выводом из предыдущего; соответствует по значению сл.: таким образом, в […]Употребляется в начале предложения, являющимся логическим выводом из предыдущего; соответствует по значению сл.: таким образом, в результате всего, следовательно
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      А я нырнул в подвальчик, благо тогда немало на Невском было таких подвальчиков с водкой в розлив и с разливанными разговорами. – Василий Аксёнов, «Негатив положительного героя»
      Синонимы: много
      Антонимы: мало

      hi
  15. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 10:50
    0
    Пока у небожителей вместо Победы в голове будут "переговоры с партнёрами" такие "ЧП" будут неизбежны.
    Официально выносить надо все административные здания и ж/д узлы в дневное время. А если "партнёры" возмутятся - посылать к Буданову. Тогда будет тишина с обстрелами, убийствами и подрывами.