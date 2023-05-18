Глава Крыма: Пять вагонов с зерном сошли с путей из-за ЧП на железной дороге в Крыму

В Республике Крым произошел сход вагонов с зерном с путей из-за чрезвычайного происшествия на железной дороге. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По утверждению главы региона, пять вагонов с зерном сошли с путей из-за взрыва на железной дороге в Крыму. ЧП произошло в Симферопольском районе Крыма, недалеко от Бахчисарая.Сейчас движение электропоездов на участке Симферополь – Севастополь приостановили, на месте происшествия работают экстренные службы. Там находятся и представители крымского правительства. Аксенов отметил, что для пассажиров электричек организуют трансфер автобусами.Сход вагонов с путей произошел около 7:45 утра 18 мая. Впрочем, некоторые Telegram-каналы пишут, что это происшествие случилось чуть позже – примерно в 8.20 утра. О наличии или отсутствии пострадавших, и характере повреждений, равно как и о причиненном ущербе, пока не сообщается.В пресс-службе Крымской железной дороги отметили, что вагоны сошли с рельсов из-за «вмешательства посторонних лиц». Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что причиной схода вагонов с пути мог стать взрыв самодельного взрывного устройства в районе села Чистенькое. То есть, речь может идти об очередной диверсии, поскольку в последнее время украинские спецслужбы активизировали подрывную деятельность на территории Российской Федерации. Но официального подтверждения информации о взрыве пока не было, говорят лишь о ЧП.Следственные органы будут выяснять причины произошедшего. Символично, что сход вагонов с зерном случился на следующее утро после того, как в результате переговоров была продлена т.н. «зерновая сделка», о чем вчера сообщили и МИД РФ, и президент Турции Реджеп Эрдоган.