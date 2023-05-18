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«Брехноглифы Залужного»: украинское командование представило графику с «29 сбитыми российскими ракетами из 30»

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«Брехноглифы Залужного»: украинское командование представило графику с «29 сбитыми российскими ракетами из 30»

От лица украинского главнокомандующего Валерия Залужного украинская сторона продолжает публиковать свою графику по количеству сбитых российских ракет и беспилотников. Эту графику впору называть «брехноглифами Залужного» (от «брехня» (укр.) – ложь и «глиф» (греч.) - гравировка, письмена), прозрачно намекая на то, что данные, мягко говоря, далеки от объективной реальности.


В сводке говорится о том, что с 21 часа 17 мая по 5:30 (киевское время) 18 мая «российские войска использовали для ударов по Украине 30 ракет морского, воздушного и наземного базирования.

Две из крылатых ракет выпускались стратегическими бомбардировщиками Ту-160.

На представленной «главнокомандувачем» графике отражена информация о том, что якобы 29 ракет из 30 были сбиты. Также «были сбиты два ударных дрона и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня».

Утверждается, что ВС РФ выпустили и две ракеты из ОТРК «Искандер», причём заявлено о том, что это были именно крылатые ракеты.

Из сводки украинского командования получается, что до цели долетела только одна ракета из трёх десятков. И это притом, что ракетные попадания утром подтвердили представители сразу нескольких администраций, включая Хмельницкую и Одесскую. Также в сети появилось немало свидетельств прилётов по объектам в Кривом Роге, Кировоградской и Киевской областях.
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23 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:57
    +1
    Ничего не меняется, схемы информ войны каноничны.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:18
      +2
      Если 29 российских ракет поразили объекты на территории Украины, то они эти ракеты по залужному считаются уничтоженными, а что раз не смогут вновь взлететь значит уничтожена, железная западенская логика smile
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:30
      0
      А где на сайте дежурные Циспошники,наверно как не заказывают фото ИИ ,тот всё рисует Залужного в гробу в белых ластах. bully
  2. Avsch
    Avsch Сегодня, 09:58
    +7
    Кстати про залужного
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:03
      +9
      У парня вид, как будто утром он понял, что ошибся с выбором в Таиланде.
      1. Читателль 2013
        Читателль 2013 Сегодня, 10:20
        +1
        Первый раз увидели, под эту фотку комментарии уже лет 5 приделывают
  3. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 09:58
    +1
    Почитал я что они пишут. Мол не попадания это,а обломки ракет посыпались.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: Tenebrosi
      Почитал я что они пишут. Мол не попадания это,а обломки ракет посыпались.

      Прикольно...
      Эт чо, "Пэтриот" обломками засыпало?
      Я всегда подозревал, что на Украине живут творческие и креативные люди... laughing
  4. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 09:58
    -2
    Утверждается, что ВС РФ выпустили и две ракеты из ОТРК «Искандер», причём заявлено о том, что это были именно "крылатые ракеты"

    Похоже, автор новости не слышал про Р-500, если так удивляется, что берет в кавычки "крылатые ракеты".
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:00
    +4
    А лицо Залужного кто нибудь видел на медийном поле последнее время ?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:04
      +1

      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 10:00
      НОВЫЙ
      0
      А лицо Залужного кто нибудь видел на медийном поле последнее время ?
      Делся куда то, сий "воин света")). Может уже прикопали втихоря ? wink
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:15
        +1
        Вот и думаю ,на медийном поле или мидийном поле.Может его уже барабуля доедет. hi
        1. mikh-korsakov
          mikh-korsakov Сегодня, 10:40
          -1
          Вместо того чтобы хихикать над Залужным лучше бы привели результаты по объективным данным с нашей стороны. Они наверняка известны. Источником могут быть данные спутниковых группировок. А их там целых три: американская. наша и китайская. Кроме того, думается, наши космонавты на МКС тоже имеют видеокамеры с достаточным разрешением, и выполняют задачи не только во благо человечества в целом, но и специфические по заданию...В то что поражены 30 средствами доставки все цели, как пробубнил Конашенков, не верю, потому что желательно знать какие именно цели поражены, потому что каждый может постфактум заявить, что целью являлся общественный туалет, пораженный осколками сбитой ракеты.
  6. Комментарий был удален.
  7. мазута
    мазута Сегодня, 10:06
    +3
    Странно зачем тогда им дополнительное ПВО,"железный купол",ирисы и прочие "пэтриоты"?Такой эффективности можно только позавидовать.Вот уж действительно "древнейшие и первейшие"во всех сферах.Учиться уже пора всем военным мира у этих полководцев.Ну на "земле" точно нет равных,остались воздух, небо, моря и океаны...
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:06
    -1
    Получается, что все взрывы на земле и уничтожение объектов - дело рук ПВО Украины?
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:08
    0
    слова уже не разумеют... картинки рисовать надо..... wassat
  10. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 10:16
    -2
    насмотрелись Конашенкова и решили - а чем мы хуже wassat
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:23
      +2
      Цитата: Стирбьорн
      насмотрелись Конашенкова и решили - а чем мы хуже wassat

      Это скорее конашенков на них. С 14 года фантазируют, о конашенкове тогда и не знали.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:17
    0
    Вот интересно; если у них рванет СБ, кт так на 50: они тоже скажут, что сбили?
    1. evgenii67
      evgenii67 Сегодня, 10:24
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Вот интересно; если у них рванет СБ, кт так на 50: они тоже скажут, что сбили?

      Для этого и пишут 29 из 30. Оставляют пространство для маневра.
  12. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:18
    +1
    То что от лица залужного продолжают выходить новости это понятно, не понятно куда делся этот персонаж? Приобрёл геморрой головного мозга или инсульт прямой кишки?
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 10:27
      0
      Цитата: Хорон
      Приобрёл геморрой головного мозга или инсульт прямой кишки?
      Ну вы остряк, прямо как прапорщик Дауэрлинг из Швейка lol good
      Цитата: Хорон
      На ученье Дауэрлинг всегда сохраняет непринужденный казарменный тон; он начинает со слова "свинья" и кончает загадочным зоологическим термином "свинская собака".
  13. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  14. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 10:41
    0
    Самая совершенная система ПВО стоит в Киеве, хваленые пэтриоты и им подобные, вот только результат один, если поражение российской ракетой успешное, то на укроанглийском сленге это и есть уничтожение ракет, суть такова, что чёрное это белое, и наоборот! Что бы не говорили, не врали, все цели ударов достигнуты, а то что пошатнулась вера в святой граль в виде пэтриоты, ну признаем один, а остольное ни-ни, скоро всё земель ка русская перемолит, пусть ценой жизни наших сыновей, но и этим бендеравцем не сладко будет, сгноить их вместе с кураторами, решение проблем только одно, пролив имени Сталина так и просится для реализации в жизнь, стиреть нафиг США с континента, иначе этот яд, эта руссофобия до добра жельчеметателей не привидет!