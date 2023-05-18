«Брехноглифы Залужного»: украинское командование представило графику с «29 сбитыми российскими ракетами из 30»

От лица украинского главнокомандующего Валерия Залужного украинская сторона продолжает публиковать свою графику по количеству сбитых российских ракет и беспилотников. Эту графику впору называть «брехноглифами Залужного» (от «брехня» (укр.) – ложь и «глиф» (греч.) - гравировка, письмена), прозрачно намекая на то, что данные, мягко говоря, далеки от объективной реальности.
В сводке говорится о том, что с 21 часа 17 мая по 5:30 (киевское время) 18 мая «российские войска использовали для ударов по Украине 30 ракет морского, воздушного и наземного базирования.
Две из крылатых ракет выпускались стратегическими бомбардировщиками Ту-160.
На представленной «главнокомандувачем» графике отражена информация о том, что якобы 29 ракет из 30 были сбиты. Также «были сбиты два ударных дрона и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня».
Утверждается, что ВС РФ выпустили и две ракеты из ОТРК «Искандер», причём заявлено о том, что это были именно крылатые ракеты.
Из сводки украинского командования получается, что до цели долетела только одна ракета из трёх десятков. И это притом, что ракетные попадания утром подтвердили представители сразу нескольких администраций, включая Хмельницкую и Одесскую. Также в сети появилось немало свидетельств прилётов по объектам в Кривом Роге, Кировоградской и Киевской областях.