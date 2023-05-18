Огромное спасибо НАТО за предоставленную военную и гуманитарную помощь

Пользуясь случаем, хочу попросить страны НАТО класть в гуманитарную помощь майонез, а то мы все получаем, а майонеза, к сожалению, мало

Российские военные регулярно захватывают в зоне специальной военной операции военную технику и вооружение западного производства, которые страны НАТО передают киевскому режиму. Об одном из таких случаев боец штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» рассказал Telegram-каналу «Репортер Руденко».Как рассказывает российский боец, вчера удалось захватить немецкие осколочные фугасные гранаты, которые «очень хорошие и удобные». Кроме того, он поблагодарил Францию, Турцию и Великобританию за полученную военную технику.- иронично отметил один из бойцов «Вагнера».- добавил «музыкант» в ироничной манере, свойственной бойцам «оркестра».Между тем, юмор – юмором, но нельзя не отметить, что именно благодаря постоянному снабжению украинских формирований западным вооружением, техникой и амуницией, в руках российских военных часто оказываются такие трофеи, в том числе и довольно любопытные образцы.Вероятно, это – одна из тех причин, по которым США и ряд других западных государств не спешат передавать Украине такую военную технику как, например, самолеты-истребители F-16. В Пентагоне беспокоятся, что в случае попадания ее в руки российских военных, наша страна может получить доступ к технологическим секретам, которые США стараются тщательно хранить.