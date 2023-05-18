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Боец ЧВК «Вагнер» иронично похвалил Запад за трофейное вооружение: «Хочу попросить НАТО класть в гуманитарную помощь майонез»

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Боец ЧВК «Вагнер» иронично похвалил Запад за трофейное вооружение: «Хочу попросить НАТО класть в гуманитарную помощь майонез»

Российские военные регулярно захватывают в зоне специальной военной операции военную технику и вооружение западного производства, которые страны НАТО передают киевскому режиму. Об одном из таких случаев боец штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» рассказал Telegram-каналу «Репортер Руденко».


Как рассказывает российский боец, вчера удалось захватить немецкие осколочные фугасные гранаты, которые «очень хорошие и удобные». Кроме того, он поблагодарил Францию, Турцию и Великобританию за полученную военную технику.

Огромное спасибо НАТО за предоставленную военную и гуманитарную помощь

- иронично отметил один из бойцов «Вагнера».

Пользуясь случаем, хочу попросить страны НАТО класть в гуманитарную помощь майонез, а то мы все получаем, а майонеза, к сожалению, мало

- добавил «музыкант» в ироничной манере, свойственной бойцам «оркестра».

Между тем, юмор – юмором, но нельзя не отметить, что именно благодаря постоянному снабжению украинских формирований западным вооружением, техникой и амуницией, в руках российских военных часто оказываются такие трофеи, в том числе и довольно любопытные образцы.

Вероятно, это – одна из тех причин, по которым США и ряд других западных государств не спешат передавать Украине такую военную технику как, например, самолеты-истребители F-16. В Пентагоне беспокоятся, что в случае попадания ее в руки российских военных, наша страна может получить доступ к технологическим секретам, которые США стараются тщательно хранить.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Репортер Руденко"
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16 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 09:58
    0
    шутки шутками, а при продвижении такие трофеи на вражеских позициях вещь очень важная, потому что и боеприпасы, и стрелковка, и военная техника, да и вообще снаряжение есть расходники, которые расходуются, либо приходят в негодность очень быстро.
    И вот потому, кстати, плохо терять свои позиции - потому что при этом часть своего вооружения и снаряжения остается врагу, и усиливает его.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 10:03
      +9
      Пока шутим и троллим, то вряд ли помрем. Вагнер давно уже стал любимцем Россиян, за юмор, прямоту, искренность и иронию с сарказмом которые они излучают, как солнце свет и конечно патриотизм и любовь к Родине и Отечеству, а ещё за то что называют вещи своими именами, дураков -дураками, изменников - предателями, саботажников - диверсантами, мерзавцев-гадами, а этого очень не хватает всем. И народ к ним тянется , а не к шойгу или герасимовым с бегловым.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:22
        +1
        На войне без юмора нельзя, тоскливо и безнадежно. Не даром в каждом подразделении ценятся трепачи и балагуры smile вроде ляпнули что-то , а ты улыбнулся и оттаял немного.
      2. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 10:25
        -5
        Любимцы, мда. Не война идёт, общество, пока, вроде как всё устраивает, но посмотрел бы я как россияне, сейчас, реагировали бы на жёсткие штурмовые действия, на манер Грозного первой-второй чеченской из мобилизованных или срочников. О чём собственно они сами и говорили.
        Да они может и идут, просто мы этого не видим и не знаем.
      3. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 10:55
        0
        Вагнер давно уже стал любимцем Россиян, за юмор, прямоту, искренность и иронию с сарказмом которые они излучают, как солнце свет и конечно патриотизм и любовь к Родине и Отечеству,
        И не забываем что в Вагнере воюет немало сидельцев зон! Воры в законе шлют помощь фронту! А чем отметились наши жирные коты которые имея обширную кормовую зону так плюют на неё? Почему криминал стоит на защите страны, а бизнес это игнорирует?
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 10:25
      -2
      Шутки шутками, а не плохо было бы и Пэтриот захватить.
      Чем черт не шутит...может и повезет.
    3. Михалыч
      Михалыч Сегодня, 10:29
      -1
      Боец ЧВК «Вагнер» иронично похвалил Запад за трофейное вооружение: «Хочу попросить НАТО класть в гуманитарную помощь майонез»

      Дурень, не просить надо, а требовать! И не майонез, а сметану. tongue
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 09:58
    +5
    Вероятно, это – одна из тех причин, по которым США и ряд других западных государств не спешат передавать Украине такую военную технику как, например, самолеты-истребители F-16. В Пентагоне беспокоятся, что в случае попадания ее в руки российских военных, наша страна может получить доступ к технологическим секретам, которые США стараются тщательно хранить.

    Воронка войны, все равно затянет в себя всю военную технику, из всех стран. Дело времени.
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 10:47
      0
      F16 слишком старая штука, чтобы на них у наших специалистов не было исчерпывающих сведений. Ну авионика явно подшаманена под нынешние времена, и только.
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:59
    +2
    Пользуясь случаем, хочу попросить страны НАТО класть в гуманитарную помощь майонез
    Парень не теряет чувство юмора даже в аду на земле good
  4. Ясная
    Ясная Сегодня, 10:02
    +5
    Боец ЧВК «Вагнер» иронично похвалил Запад за трофейное вооружение: «Хочу попросить НАТО класть в гуманитарную помощь майонез»

    Аккуратнее мальчики с жидкой трофейной едой. Чёрт его знает, что они специально подольют.
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:05
    0
    Жаль, что трофейное оружие на 100 % не попадает целым нам.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:15
    +1
    любопытные образцы
    есть что изучить, проанализировать, осмыслить и предварить в жизнь...
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 10:31
      -3
      Во-первых, "претворить в жизнь" (мы же с вами русские патриоты, ага?), а во-вторых, там практически один хлам 70-х-80-х годов. Более-менее интересное оружие - это "Джавелины" с "Карлами Густавами", но и они давно "осмыслены" и изучены вдоль и поперек.
  7. Радмила_Бейнарович
    Радмила_Бейнарович Сегодня, 10:20
    +7
    Мой брат Клейн Николай погиб в Бахмуте в конце декабря 2022 года в рядах ЧВК Вагнер. Награжден Вагнеровским окопным крестом и Орденом Мужества. Коля наша гордость. Мы и наши дети всегда будем чтить его память.
  8. михаил3
    михаил3 Сегодня, 10:43
    0
    Вагнер должен предъявить немцам счет за рекламу гранат. И немалый! Авторитет этих ребят высок и продолжает расти. Не станут платить - намекнуть, что сделать обзор остальной немецкой техники недолго, и что там, в отчете, будет...))