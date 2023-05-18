Власти Хмельницкой области подтвердили попадание ракеты в «инфраструктурный объект»

Власти Хмельницкой области после ночной атаки подтвердили попадание одной из ракет в объект инфраструктуры. На фоне стандартных для украинской стороны сообщений об успешной работе систем ПВО и уничтожении всех запущенных ракет и беспилотников, подобная информация, подтвержденная властями региона, означает, что последствия прилета настолько масштабны, что скрыть их от населения не представляется возможным.
Кроме того сообщается об успешном ударе по крупному складу боеприпасов для украинской армии, оборудованном на территории судоремонтного предприятия "Зоря–Машпроект" в Николаеве. Несмотря на то, что местные власти традиционно заявили о поражении всех летящих ракет силами ПВО, в сети появилось снятое местными жителями видео, на котором можно увидеть результаты поражения цехов механической и термической обработки. Судя по вылетевшим окнам, произошло успешное поражение здания и детонация внутри цехов предприятия. Предположительно на территории предприятия был обустроен склад высокоточных вооружений.
Также сообщается об уничтожении в северной части Харьковской области двух расположений личного состава одной из бригад украинской армии. Удары были нанесены в районе местной больницы, где боевики располагались в пустующих зданиях. Согласно поступающей от местных жителей информации, власти, учитывая прошлый печальный для боевиков опыт, запретили военным располагаться в учебных заведениях, клубах и церквях. Работает ли это запрет, большой вопрос.