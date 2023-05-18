В Марьинке под контролем ВСУ осталось не более квадратного километра территории на западе города

Российские регулярные части за счет переброски резервов стабилизировали ситуацию на флангах вблизи с Артемовском (Бахмутом), где ранее ВСУ сумели провести несколько удачных локальных контратак. По другим сведениям, из неофициальных источников, подразделения Минобороны отступили с позиций под Клещеевкой на южных подступах к городу.
У бахмутского гарнизона остался небольшой плацдарм в западных и юго-западных кварталах города, который уже невозможно использовать не только для масштабного контрнаступления, но и все сложнее удерживать под натиском штурмовиков «Вагнера». Бойцы «оркестра» штурмуют укрепрайон «Домино» в нижней части улицы Юбилейная и «Тетрис» на стыке улиц Чайковского и Корсунского, активно работает наша артиллерия. Эти улицы являются выходом на трассы в сторону Хромово и Ивановское (Красное) соответственно.
По сути, вопрос освобождения Артемовска практически решен, сейчас важно, что будет происходить дальше после полного взятия города под контроль «музыкантов». Украинские войска вынуждены будут перегруппировываться на новой линии обороны, а для ВС РФ и бойцов ЧВК открываются новые оперативные возможности для выбора направления дальнейшего наступления. Какое решение будет принято, пока сказать сложно, особенно с учетом Пригожина и военачальников Минобороны.
Между тем, украинское командование продолжает переброску все новых подразделений в прифронтовую зону на Запорожском направлении. Примерная численность живой силы противника здесь оценивается в более чем 50 тысяч военнослужащих. По местам скопления врага активно работает наша артиллерия и авиация.
На правом берегу Днепра в районе Берислава напротив Каховки ВСУ накапливают десантно-штурмовые группы, готовя очередную попытку форсировать реку. Места сосредоточения украинских штурмовиков вскрываются нашей разведкой, далее превентивно начинает работать артиллерия.
Продолжаются тяжелые бои в западной части Марьинки, длящиеся уже несколько месяцев. Пока что все стычки позиционные, особого продвижения с нашей стороны нет, противник удерживает оборону, о чем в утренней сводке докладывает и Генштаб ВСУ. Но территорий в городе для удержания этой обороны всё меньше. Российские источники сообщают, что в настоящее время украинский гарнизон контролирует не более одного квадратного километра территории города. Обстановка очень похожа на ту, которая сложилась в Артемовске. И здесь воюют не «музыканты».
На Луганском направлении наши вновь атакуют в районе Белогоровки на восточной окраине Серебрянского лесничества. Возобновились штурмовые действия ВС РФ в направлении села Стельмаховка и поселка Новоселовское северо-западнее Сватово. Севернее Купянска российские штурмовые группы после артподготовки предприняли наступление с целью закрепить ранее достигнутый успех вблизи с селом Масютовка, где удалось выйти к реке Оскол.