Не секрет, что Европа сегодня переживает не лучшие времена в экономической сфере, а антироссийская позиция Евросоюза стала одной из основных причин этого.Экономический спад и инфляция охватили многие европейские страны. Не является исключением и Франция. Как отмечает популярная французская газета Le Figaro, сегодня экономическое положение в стране настолько плачевное, что многим французам денег не хватает даже на еду. По данным издания, 16 процентов жителей Франции голодают, а среди французов в возрасте до 40 лет этот показатель достигает 25 процентов.Le Figaro пишет, что продукты питания во Франции за год подорожали почти на 16%. Для Европы это небывалый (за последние годы) показатель. Людям приходится всё чаще себя ограничивать, и если эта тенденция продолжится, то некоторые жители просто не будут в состоянии прокормить себя, отмечает издание.Газета приводит сравнение уровня жизни французов сегодня и в 2016 году и пишет об изменениях в худшую сторону. Так, если в 2016 году 50% жителей Франции могли позволить себе покупать любые желаемые продукты, то сейчас этот показатель составляет примерно 33%. По словам хозяев магазинов, такие продукты, как, например, мясо и рыба, подорожали настолько, что спрос на них упал на 40 с процентов.