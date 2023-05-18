Военное обозрение
Войти Регистрация

Le Figaro: Всё больше жителей Франции голодает

37
Le Figaro: Всё больше жителей Франции голодает

Не секрет, что Европа сегодня переживает не лучшие времена в экономической сфере, а антироссийская позиция Евросоюза стала одной из основных причин этого.


Экономический спад и инфляция охватили многие европейские страны. Не является исключением и Франция. Как отмечает популярная французская газета Le Figaro, сегодня экономическое положение в стране настолько плачевное, что многим французам денег не хватает даже на еду. По данным издания, 16 процентов жителей Франции голодают, а среди французов в возрасте до 40 лет этот показатель достигает 25 процентов.

Le Figaro пишет, что продукты питания во Франции за год подорожали почти на 16%. Для Европы это небывалый (за последние годы) показатель. Людям приходится всё чаще себя ограничивать, и если эта тенденция продолжится, то некоторые жители просто не будут в состоянии прокормить себя, отмечает издание.

Газета приводит сравнение уровня жизни французов сегодня и в 2016 году и пишет об изменениях в худшую сторону. Так, если в 2016 году 50% жителей Франции могли позволить себе покупать любые желаемые продукты, то сейчас этот показатель составляет примерно 33%. По словам хозяев магазинов, такие продукты, как, например, мясо и рыба, подорожали настолько, что спрос на них упал на 40 с процентов.
Использованы фотографии:
francelex.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
37 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:28
    +6
    Не хватает обычной еды? Так пусть едят устрицы и пармезан.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:33
      +7
      Скажем честно.Если у людей есть финансовые проблемы и они меньше стали тратится на еду,то это не есть еще голод..Не видели настоящего голода они..
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:35
      +3
      Цитата: nellyjuri
      Так пусть едят устрицы и пармезан.

      Это они и так едят. Проблема в трюфелях и чёрной икре.
    3. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 10:39
      +2
      Экономический спад и инфляция охватили многие европейские страны.

      Может поймут наконец, что капитализм это - воровство, грабеж, кровь, слезы и цистерны пота!
      Долой министров - капиталистов!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:42
        +6
        Вообще то это и к нам относится.В такой же степени..
      2. YanniKounnar
        YanniKounnar Сегодня, 11:01
        0
        Le capitalisme c'est : " l'exploitation de l'homme par l'homme"
        Le Communisme c'est : l'inverse....:-)
    4. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:40
      +2
      Какой у них голод? Они у Окраины закупают зерно по демпинговым ценам и кормят ими скот! У них мясо должно быть дешёвым! Или лягушки зерно не едят? Может ихние селюки бедствуют от демпинга?
      1. михаил3
        михаил3 Сегодня, 10:53
        +2
        Цитата: северный кавказ
        Какой у них голод? Они у Окраины закупают зерно по демпинговым ценам и кормят ими скот! У них мясо должно быть дешёвым! Или лягушки зерно не едят? Может ихние селюки бедствуют от демпинга?

        Обычный у них голод. Когда по помойкам приходится шарить, чтобы не сдохнуть. Голод - плеть капитализма. Если не будет значительного количества голодных людей, которых не скрыть, остальные перестанут быть покорными, и стараться на работе будут гораздо меньше. Без голода капитализм вообще невозможен.
        Голод не очень видно с туристических маршрутов. И когда ты бесплатно выучился на высококвалифицированного профи, а потом приехал во Францию на зарплату такого профи, то голодных тоже легко не замечать. Но это совсем не значит, что их нет...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:00
          0
          Я понимаю Ваше негодование положением людей при капитализме.Но не до такой же степени....Товарищ Суслов..
    5. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:42
      +1
      Цитата: nellyjuri
      Не хватает обычной еды? Так пусть едят устрицы и пармезан.

      Скорее как раз на устрицы и перестало хватать, приходится кушать хлеб с маслом и запивать водой, а не вином. bully
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:29
    +1
    Да чтоб эти лягушатники все передохли и муслимы их перерезали!
    Как были врагами России со времен Петра Великого - так ими и остались.
    Даёшь Зелёное Знамя Пророка над Елисейским дворцом!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:33
    -3
    Пусть к своему гею обращаются за круассанами.Вчера даже Мбапе на футбольном поле не было видно ,а он там был.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:41
      +2
      Подозреваю ,минуса мне летят кто ставил на Реал. lol
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:33
    +1
    будут утонченными, стройными и красивыми! smile как истинные французы.... yes
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:35
    +4
    Поэтому мы, продлили зерновую сделку?
    Где там Захарова - пусть пояснит нашим гражданам, у которых рыба не дорожает.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:38
      0
      Да ладно, Путасу подешевела... кошки будут довольны.
      Кстати, а какая рыба подорожала?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:43
        +1
        Необращайте внимание ,а вот лук репчатый это да! hi
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 10:47
          0
          А что с луком? Растёт и... мы режем зелёный лук, он раззросся так, что уже дебри!
          Тепло, дожди!!! У нас все растёт, особенно сорняки... все замучались их косить, но по другому никак.
      2. Mouse
        Mouse Сегодня, 10:45
        +2
        у меня кошак путасу жрать отказывается.... мойву подавай..... wassat
        1. Invoce
          Invoce Сегодня, 10:57
          +1
          Цитата: Mouse
          у меня кошак путасу жрать отказывается.... мойву подавай..... wassat

          Гурман! laughing У моего знакомого (жена уехала в роддом, а он праздновал неделю и кота как-то кормить забывал, некогда было... bully)такой же кошак был.... Но научился есть кости от селедки, сожрал все салфетки бумажные со следами жирных пальцев, вылизал все консервные банки и т.д. Голод не тетка
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:40
      +2
      Нет. Потому, что капитализм и транснациональные корпорации, которым интересы национального производства, людей, до одного места.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:51
        +1
        А что НЕТ то?
        Про капитализм, его суть, все понятно... последняя, как утверждают классики МЛ, стадия, империализм!
        За что "бородись" на то и напоролись.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:35
    +1
    Не секрет, что Европа сегодня переживает не лучшие времена в экономической сфере, а антироссийская позиция Евросоюза стала одной из основных причин этого.
    . Они сами, их руководство все это и замутил.
    Сами, по указке дяди Сэма, это уже не важно... Пипл сам выбрал таких правителей, сами, все САМИ!
  7. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:36
    +5
    " Selon la publication, 16 % des Français meurent de faim, et parmi les Français de moins de 40 ans, ce chiffre atteint 25 %."
    je ne sais si cette absurdité est du à la traduction ?
    Je suis Français avec une minuscule retraite...mais de là à "mourir de faim" !?
    Je viens de passer quelques temps dans un pays Africain ou le salaire des plus modestes ne leur permettrait pas de remplir un "caddie" dans le carrefour local... Eux ont sans doute plus faim que le Français moyen, à l'aune de vos chiffres dans ce pays cela donnerait : 50% ou 80% de ces Africains meurent de faim" !?
    Il est vrai que la nourriture a augmenté de plus de 16% pour certains produits plus de 30%...
    Mais de là à écrire de pareille âneries...Cela décrédibilise l'auteur et le site :-(

    «По данным издания, 16% французов умирают от голода, а среди французов моложе 40 лет этот показатель возрастает до 25%». Я не знаю, связан ли этот бред с переводом? Я француженка с крохотной пенсией... А оттуда "голодать"!? Я просто провел некоторое время в африканской стране, где зарплата самых скромных не позволила бы им заполнить «корзину» на местном перекрестке... Они, наверное, голоднее среднего француза, в свете ваших цифр в этой стране это дало бы: 50% или 80% этих африканцев умирают от голода"!? Это правда, что продукты питания подорожали более чем на 16%, а некоторые продукты - более чем на 30%... Но оттуда такую чушь писать... Это дискредитирует автора и сайт :-(
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 10:45
      +1
      Je ne sais pas dans la langue Russe mais en Français il y a une grosse différence entre :
      "16% des Français ne mangent pas à leur faim" Figaro
      et :
      " 16% des Français meurent de faim" Top War

      Я не знаю на русском языке, но на французском есть большая разница между:
      «16% французов не хватает еды» Фигаро
      и:
      «16% французов умирают от голода» Top War
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 10:51
        0
        il n'y a pas de grande difference: quand il manque la nourriture, on meure.
        C'est la loi de la nature.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:46
      0
      К сожалению практически все сми франции для россиян в интернете платные с свежими новостями,за враньё ещё деньги платить ?Не на тех напали. hi
  8. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 10:36
    -1
    Макарошки во-Франции всегда стоят одинаково yes
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:37
    +1
    продукты питания во Франции за год подорожали почти на 16%. Для Европы это небывалый (за последние годы) показатель.

    Ай, ужас-то какой... Мы должны им посочувствовать? Или порадоваться, что у нас никогда цены на продукты не поднимались на 16%? laughing

    Старый анекдот, 2 варианта:

    Телеграмма президенту Рейгану: «Узнали из «Правды» что 60 процентов американских граждан недоедают. Просим присылать нам все что они не доедают.

    Телеграмма в Африку: "Мы, пролетариат Нечерноземья, с гневом узнали, что негры в
    Африке не доедают. Требуем: все, что они не доедают, срочно высылать по нашему
    адресу... "
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:40
    +3
    Всё больше жителей Франции голодает

    Голодающие африки и голодающие франции - это две большие разницы. Не надо переживать за францию, так как реально голодные столько мусора не производят, да и на бунты и протесты им обычно уже и сил не хватает.
    С другой стороны, я как-то не вижу толп французов покидающих францию в поисках лучшей жизни. Лукавит французская газетёнка, а нашим журналистам лишь бы плохую новость подхватить, даже если эта новость из разряда философских рассуждений!
  11. solar
    solar Сегодня, 10:40
    +1
    Le Figaro: Всё больше...

    ... ВО скатывается к желтой прессе:((
    Легенды о "загнивающем Западе" обрели второе дыхание.
  12. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 10:40
    +2
    желаемые продукты- это что? устрицы, черная икра и "Вдова Клико"? странная новость. в мире вообще мало мест, где граждане могут покупать себе - всё что душе угодно, без напряга бюджета..
  13. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 10:44
    0
    голодать во франции,это типа,как у нас хорошо жить, где нибудь в тамбовской губернии)
  14. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 10:46
    0
    Да наплевать на фрацузов. Меня больше волнует, когда наши, Российские пенсионеры нормальной еды купить не могут!
    А уж про цены на лекарства, вообще, лучше не говорить. Магнелис В6 50 таблеток- 495 ₽. Это производство оао "Фармстандарт-УфАВита", т.е. Российское, а уж про какой-нибудь мпортный препарат типа СигдуоЛонг, который выписывают наши врачи для диабетиков по 3600₽ на месяц приема при пожизненном назначении и при пенсии стариков 15-20 тыс. Руб...
    Вот про что надо писать, о чем думать, как помочь нашим пенсионерам...
  15. Илия
    Илия Сегодня, 10:47
    0
    сегодня экономическое положение в стране настолько плачевное, что многим французам денег не хватает даже на еду.
    Что случилось с лягушками? Кончились? Если это так)), то хранцузов ещё, и комары заедят. laughing
  16. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:57
    0
    Dans mon pays ou " 15% des gens meurent de faim et 24% des moins de 40 ans"
    Vous pouvez trouver des titres d'articles comme :
    "un Français sur deux est ...obèse"
    "forte progression de l'obésité chez les moins de 18 ans"
    Ou ce genre de rapport :
    "

    "Publié le 9 mai 202

    La moitié de la population française présente un surpoids et 8,5 millions d'adultes souffrent d’obésité. L'obésité ne cesse de progresser, surtout chez les jeunes et favorise l’apparition ou aggrave l’évolution d’autres pathologies chroniques. Le point sur l’action publique engagée contre ce problème de santé.

    Un rapport remis le 27 avril 2023 aux ministres chargés de la santé et des solidarités propose des mesures..."
    J'ai vécu quelques années au Vietnam, il y a une trentaine d'années, et la bas pas de problèmes d'obésité ...


    В моей стране, где «15% людей умирают от голода и 24% людей моложе 40 лет» Вы можете найти такие заголовки статей, как: «Каждый второй француз... ожирение» «Сильный рост ожирения среди лиц в возрасте до 18 лет» Или вот такой отчет: ""Опубликовано 9 Май 202 Половина населения Франции имеет избыточный вес, а 8,5 миллиона взрослых страдают от ожирения. Ожирение продолжает расти, особенно среди молодых людей, и способствует возникновению или усугубляет развитие других хронических заболеваний. Обновленная информация о действиях общественности, предпринятых для решения этой проблемы со здоровьем. В докладе, представленном 27 апреля 2023 г. министрам, ответственным за здравоохранение и солидарность, предлагаются меры...» Я прожил несколько лет во Вьетнаме, лет тридцать назад, и на дне нет проблем с ожирением...
  17. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:58
    0
    Если во Франции кто-то голодает значит в Африке какому-то "максмке" "бог послал кусочек" хлеба.