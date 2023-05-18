Боррель выступил с предложением об увеличении фонда военной помощи Украине ещё на 3,5 млрд евро

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с предложением об увеличении фонда финансирования военной помощи Украине ещё на 3,5 млрд евро (более 305 млрд рублей), передаёт международное агентство новостей Reuters со ссылкой на источники в ЕС.
Глава европейской дипломатии обратился к правительствам Европейского союза с просьбой выделить больше денег для так называемого Европейского фонда мира. Вместе с тем сумма выделенных средств на военную помощь Киеву в рамках фонда уже достигла 4,6 млрд евро (около 401 млрд рублей).
Изначально, основная задача фонда, учреждённого в 2021 году, заключалась в оказании помощи развивающимся странам с тем, чтобы облегчить процедуру закупки военной техники для их нужд. Однако впоследствии было принято решение направлять все средства из него на поставку вооружений Украине. Примечательно, что средства этой организации не выделяются из бюджета ЕС, поскольку ему запрещено финансировать подобные военные операции. Но это официально...
Кстати говоря, ещё в марте месяце главы МИД стран ЕС сообщали о том, что в повестке дня рассматривается вопрос об увеличении объёма вышеуказанного фонда на 3,5 млрд евро до конца нынешнего года.
Что же касается объёма обязательств стран «Большой семёрки» по поддержанию бюджета и экономики Украины, то в период с 2023 по начало 2024 годов суммарные расходы на эти цели составят до 44 млрд долларов (примерно 3,5 трлн рублей). С таким заявлением 13 мая выступили министры финансов и глав центробанков стран G7 по итогам встречи, проходившей в японском городе Ниигата.
Но уже 15 мая в медиапространство просочилась информация о блокировке Венгрией очередного транша на нужды ВСУ из того самого Европейского фонда "мира", который оценивался в 500 млн евро. Направить эти средства, как ожидалось, должны были уже на будущей неделе. В случае одобрения средств, выделяемых украинской армии в качестве военной помощи в рамках этого фонда, подобный транш станет уже восьмым по счёту с начала спецоперации.