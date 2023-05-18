Подтвердились данные о том, что американский истребитель F-15D аварийно приземлился в оросительном канале

Я уже сажал такие раньше. Такого никогда не было. Рад, что пилоты в безопасности

15 мая в районе авиабазы Кингсли-Филд, штат Орегон, произошла авария американского двухместного истребителя F-15D, который вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и приземлился в оросительном канале. Самолет возвращался с учебной миссии.Как утверждается командованием подразделения, пилот [видимо, полёт проходил без второго члена экипажа] благополучно покинул кабину самолёта и был доставлен в медицинский центр для обследования. Были установлены незначительные травмы, после чего его выписали из медучреждения.Фотография поврежденного самолета была опубликована в соцсети Джимом Хендреном, бывшим сенатором штата Арканзас и пилотом F-15. Расследование инцидента продолжается. ВВС пока не уточнили, что стало причиной аварии.На авиабазе Кингсли-Филд базируется 173-е истребительное крыло, а также единственная в ВВС США школа для обучения пилотированию F-15C/D.- отметил Джим Хендрен.По данным ВВС США, за последние 10 лет серьезные аварии произошли с 45 единицами F-15. На каждые 100 тыс. часов налёта приходится по пять инцидентов. В результате происшествий пять самолетов были уничтожены, два лётчика погибли.