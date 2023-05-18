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Американский офицер в отставке: Несмотря на всю западную помощь, Киеву не одержать военную победу над Россией

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Американский офицер в отставке: Несмотря на всю западную помощь, Киеву не одержать военную победу над Россией

На Западе и, в частности в Соединённых Штатах, всё чаще звучат призывы к тому, чтобы в первую очередь думать о своих интересах, а не об Украине.


Очередной раз такое мнение озвучил бывший американский военный, подполковник в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, Америка должна позаботиться о себе и о НАТО, а Украина пусть будет на третьем месте.

Дэвис также отметил, что, несмотря на всю западную военную помощь, Киеву не одержать военную победу над Россией, и Вашингтон должен исходить из этих реалий, планируя свою стратегию на Украине.

Военные реалии, которые сложились в зоне конфликта, заключаются в том, что одержать военную победу над Россией будет нельзя

- сказал подполковник.

Бывший американский военный выразил уверенность, что если даже предположить, что Украине удастся нанести поражение России, это в разы увеличит риски применения последней ядерного оружия, в чем вообще никто не заинтересован, так как это грозит катастрофой всему человечеству.

Власти США должны придумать план, учитывая эти реалии, считает Дэвис, а не навязывать миру выдуманную идею о том, что Украина победит и что США будут её поддерживать сколько это потребуется.

По словам американского подполковника, в любом случае Вашингтон должен исходить из формулы:

Первый и второй номер — это США и НАТО, а Украина является приоритетом номер три

Отставной американский офицер почему-то не принимает во внимание того, что США и НАТО как раз таки и используют Украину в своих интересах, делая всё возможное для ослабления России.
Использованы фотографии:
www.ltcoldavis.com
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:45
    +1
    Несмотря на всю западную помощь, Киеву не одержать военную победу над Россией


    И потому шароварные вовсю диверсии устраивают - опять пустили под откос состав грузовой, на этот раз в Крыму. Пакостить они научились...

    https://www.kp.ru/online/news/5274523/
    1. guest
      guest Сегодня, 12:05
      0
      Цитата: Nexcom
      опять пустили под откос состав грузовой

      Почему бы и нам не пустить под откос состав, не какой нибудь, а тот в котором зе фюрер катается.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:15
        0
        Это вряд ли - кое-кто кое-кому кое-что пообещал. Лично. Так што увы.... request
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 11:46
    +3
    Но и России без смены формата СВО, мобилизации экономики и населения РФ тоже не одержать победу над Украиной.

    Если в результате СВО нацистский бандеровский режим сохранится в Киеве, а нацистская Украина сохранит выход на побережье Чёрного моря, порты Одесса, Николаев и столица субъекта РФ Херсон останутся за пределами РФ - то это будет означать крупнейшее в истории России поражение.

    В этом случае ничто не помешает НАТО принять в свои члены Украину и разместить базы ВМС США в Одессе, Николаеве и Херсоне, ракеты США в Чернигове, Сумах и Харькове.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:49
    +1
    Американский офицер в отставке: Несмотря на всю западную помощь, Киеву не одержать военную победу над Россией
    . Ещё один "открыватель АмериГи"...
    Сомневаюсь, что это количество, может перейти в качество... надо что то другое использовать.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:53
    +1
    одержать военную победу над Россией будет нельзя
    В полку скептиков по отношению к Украине в Сша прибыло. Но вот их как раз и не слушают и по возможности к ведущим СМИ не подпускают. Поэтому такие голоса обычно звучат тихо и в определенном кругу.
  5. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:53
    +1
    Lže!! Pan Daniel Davis si nechce přiznat, že Ukrajinský Banderovský režim obětoval Ukrajinu především pro Americké a NATO zájmy!!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:54
      +1
      Ложь!! Г-н Дэниел Дэвис не хочет признать, что украинский бандеровский режим пожертвовал Украиной в первую очередь ради интересов США и НАТО!!
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:55
    +1
    Новый кумир ("эксперт") современных российских сми - подполковник в отставке Дэвис (старые "эксперты" магрегор и риттер неплохо подзаработали на несбывшихся прогнозах и духоподъемных обещаниях и отправились в отпуск на гаваий)
    Это была ирония, если что.
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 11:58
    +1
    Никто, никогда и не ставил Украине задачу победить военным путем Россию, это просто не возможно.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:10
      +1
      Ten úkol porazit Rusko si dal sám Banderovský režim na Ukrajině, který si myslel že s pomocí zbraní států NATO a hlavně USA lehce Rusko porazí. Jelikož jsou hlupáci, tak ani nedokážou myslet, že Rusko nikdy neporazí. Porazit Rusko nemá žádnou logiku, protože by došlo k další a poslední velké válce, kdy by prohrála celá naše planeta! Ale zdá se, že chamtivost USA nezná mezí a budou se o to pořád pokoušet také díky tomu, že v té válce neumírají Američané, ale zabíjejí se mezi sebou Slovanské národy!! A o to Američanům jde především, jen Ukrajina to stále nechápe.
      1. Jsem_CZEKO68
        Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:11
        +1
        Задача победить Россию была поставлена ​​перед самим бандеровским режимом на Украине, который думал, что с помощью оружия стран НАТО и особенно США они легко победят Россию. Потому что они дураки, они даже подумать не могут, что Россия никогда не победит. Нет никакой логики в победе над Россией, потому что это будет еще одна и последняя великая война, в которой проиграет вся наша планета! Но похоже, что жадность США не знает границ и они будут пытаться это сделать еще и благодаря тому, что в той войне гибнут не американцы, а славянские народы убивают друг друга!! А вот что в первую очередь интересует американцев, вот только Украина пока не понимает.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 12:30
          +1
          "Победить" вернее развалить Россию можно только изнутри. Но всеравно через время, Россия как ртуть соберётся и соединиться в одно целое. Одно плохо, что в этом случае будут большие потрясения и прольются реки крови.
  8. guest
    guest Сегодня, 12:01
    +2
    в Соединённых Штатах, всё чаще звучат призывы к тому, чтобы в первую очередь думать о своих интересах, а не об Украине.

    Так они и думают о своих интересах, Украина это один из бизнесов Байдена.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:19
      +1
      Přesně tak to je! Přesně tak to je! Přesně tak to je!
      1. Jsem_CZEKO68
        Jsem_CZEKO68 Сегодня, 12:20
        0
        Это верно! Это верно! Это верно! Это верно! Это верно! Это верно!