На Западе и, в частности в Соединённых Штатах, всё чаще звучат призывы к тому, чтобы в первую очередь думать о своих интересах, а не об Украине.
Очередной раз такое мнение озвучил бывший американский военный, подполковник в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, Америка должна позаботиться о себе и о НАТО, а Украина пусть будет на третьем месте.
Дэвис также отметил, что, несмотря на всю западную военную помощь, Киеву не одержать военную победу над Россией, и Вашингтон должен исходить из этих реалий, планируя свою стратегию на Украине.
Военные реалии, которые сложились в зоне конфликта, заключаются в том, что одержать военную победу над Россией будет нельзя
- сказал подполковник.
Бывший американский военный выразил уверенность, что если даже предположить, что Украине удастся нанести поражение России, это в разы увеличит риски применения последней ядерного оружия, в чем вообще никто не заинтересован, так как это грозит катастрофой всему человечеству.
Власти США должны придумать план, учитывая эти реалии, считает Дэвис, а не навязывать миру выдуманную идею о том, что Украина победит и что США будут её поддерживать сколько это потребуется.
По словам американского подполковника, в любом случае Вашингтон должен исходить из формулы:
Первый и второй номер — это США и НАТО, а Украина является приоритетом номер три
Отставной американский офицер почему-то не принимает во внимание того, что США и НАТО как раз таки и используют Украину в своих интересах, делая всё возможное для ослабления России.