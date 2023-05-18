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На Украине замечены хорватские буксируемые ракетные установки PAK-12

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На Украине замечены хорватские буксируемые ракетные установки PAK-12

Иллюстративное фото



На вооружении украинских пограничников были замечены несколько хорватских буксируемых пусковых установок PAK-12 кал. 128 мм, предназначенных для применения неуправляемых ракет. При этом об их передаче до сих пор официально не объявлялось.

Ранее Загреб пожертвовал на нужды ВСУ буксируемые полевые пушки М-46 кал. 130 мм с дальностью обстрела до 27,5-38 км. Кроме того, Украине должны быть переданы несколько десятков вертолетов Ми-8 из этой страны.

PAK-12 была разработана для нужд хорватской армии. Создана на базе самоходной ракетной системы М-63 Plamen. Максимальная дальность поражения целей PAK-12 составляет от 8500 до 13000 метров в зависимости от используемых боеприпасов. Пусковая установка имеет в общей сложности 12 направляющих, которые могут запустить весь залп ракет за несколько десятков секунд.



Она может перевозиться по воздуху с помощью вертолетов или по суше со скоростью до 80 км/ч (с незаряженными направляющими). В настоящее время одним из немногих пользователей PAK-12 является хорватская армия, имеющая в общей сложности 68 экземпляров, из которых на действительной службе остаются только восемь. При этом данная система неоднократно была замечена в ближневосточных конфликтах.
Использованы фотографии:
Соцсеть
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9 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:40
    +3
    Наследникт Небельвефера в деле. Как средство огневого усиления взвода/роты еще может поработать, в остальном с кучностью проблемы будут.
    А с другой стороны, зачем пограничникам подобное вооружение? Нелегалов кошмарить?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:48
      +5
      Зачем? Кошмарить соседнее государство. Новости обстрелов на границе не видели? У погранцов регулярные потери как в былые времена на афганской гарнице.
      1. uav80
        uav80 Сегодня, 12:25
        0
        Их снаряды можно запускать просто с грунта и ПУ не нужна, например китайцы это на учениях показывали, запуская свои 107 мм снаряды от РСЗО Тип63


    2. AMG
      AMG Сегодня, 11:52
      0
      Скорее всего для обстрела сопредельной территории, им же больше заниматься нечем.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:46
    +1
    PAK-12 была разработана
    . Да ладно, прям немецкий "ишак", времен ВОВ.
    1. AMG
      AMG Сегодня, 12:13
      +2
      В СССР в 1956 году была создана 16-ти ствольная РПУ-14 (8У38). Калибр 140 мм, дальность стрельбы 10 км. Состояла на вооружении ВДВ. Китайцы создали аналогичную тип 63, 12-ть стволов, калибром 107 мм и широко тиражировали.
  3. mag nit
    mag nit Сегодня, 11:48
    +2
    Цитата: Canecat
    А с другой стороны, зачем пограничникам подобное вооружение? Нелегалов кошмарить?

    Территорию России безнаказанно обстреливать.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    +1
    замечены несколько хорватских буксируемых пусковых установок PAK-12 кал. 128 мм... об их передаче до сих пор официально не объявлялось.
    А много чего официально "друзьями Украины" не заявляется хотя и поставляется. Либо объявляют, что начинают поставку того-то, а через день-два ВСУ уже начинает применять. Что говорит о том, что вооружение было поставлено раньше "по тихому", а л/с проходил обучение по его применению. Судя по калибру к установкам необходимы и свои б/п.
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 13:55
    0
    Небельверфер в современном исполнении? what