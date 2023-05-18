На Украине замечены хорватские буксируемые ракетные установки PAK-12

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На вооружении украинских пограничников были замечены несколько хорватских буксируемых пусковых установок PAK-12 кал. 128 мм, предназначенных для применения неуправляемых ракет. При этом об их передаче до сих пор официально не объявлялось.Ранее Загреб пожертвовал на нужды ВСУ буксируемые полевые пушки М-46 кал. 130 мм с дальностью обстрела до 27,5-38 км. Кроме того, Украине должны быть переданы несколько десятков вертолетов Ми-8 из этой страны.PAK-12 была разработана для нужд хорватской армии. Создана на базе самоходной ракетной системы М-63 Plamen. Максимальная дальность поражения целей PAK-12 составляет от 8500 до 13000 метров в зависимости от используемых боеприпасов. Пусковая установка имеет в общей сложности 12 направляющих, которые могут запустить весь залп ракет за несколько десятков секунд.Она может перевозиться по воздуху с помощью вертолетов или по суше со скоростью до 80 км/ч (с незаряженными направляющими). В настоящее время одним из немногих пользователей PAK-12 является хорватская армия, имеющая в общей сложности 68 экземпляров, из которых на действительной службе остаются только восемь. При этом данная система неоднократно была замечена в ближневосточных конфликтах.