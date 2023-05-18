«Румыния создаёт бронированный кулак»: Бухарест намерен закупить новые танки

TR-85M1 Bizonul армии Румынии
На фоне насыщения Финляндии и Польши новой боевой техникой постепенно развёртывается перевооружение черноморского соседа РФ – Румынии.
Как сообщается в издании Defense Romania, Бухарест намерен закупить новые танки для своей армии. Нижняя палата парламента уже дала согласие на покупку машин. Аналогичное заседание, также завершившееся «зеленым светом», проходило в комитете сената по обороне.
Программа приобретения новых ОБТ для румынских сухопутных войск была разделена на несколько этапов. Первый предполагает приобретение 54 единиц Abrams М1А2 вместе с 12 машинами поддержки (вероятно, речь идет о машинах технического обеспечения М88А2 и мостах М1074/М1110). Ожидается, что эта часть плана обойдется налогоплательщикам примерно в 1 млрд евро. Всего же планируется закупить в общей сложности до 200-250 танков М1А2 (скорее всего, в версии SEPv3).
Как заявил генерал в отставке Кэтэлин Томеску, румынским сухопутным войскам, чтобы «создать бронированный кулак», необходимо около 5 батальонов новых танков, то есть около 250 машин. В этом году Бухарест планирует подписать контракт на 54 машины, в 2024 году – ещё на 50 машин. Остальные будут приобретены после 2026 года.
Кроме того, Румыния, подобно Польши, планирует (или уже осуществляет) закупки военной техники не только в США, но и проявляет интерес к технике из Южной Кореи.