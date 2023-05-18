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«Румыния создаёт бронированный кулак»: Бухарест намерен закупить новые танки

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«Румыния создаёт бронированный кулак»: Бухарест намерен закупить новые танки

TR-85M1 Bizonul армии Румынии



На фоне насыщения Финляндии и Польши новой боевой техникой постепенно развёртывается перевооружение черноморского соседа РФ – Румынии.

Как сообщается в издании Defense Romania, Бухарест намерен закупить новые танки для своей армии. Нижняя палата парламента уже дала согласие на покупку машин. Аналогичное заседание, также завершившееся «зеленым светом», проходило в комитете сената по обороне.

Программа приобретения новых ОБТ для румынских сухопутных войск была разделена на несколько этапов. Первый предполагает приобретение 54 единиц Abrams М1А2 вместе с 12 машинами поддержки (вероятно, речь идет о машинах технического обеспечения М88А2 и мостах М1074/М1110). Ожидается, что эта часть плана обойдется налогоплательщикам примерно в 1 млрд евро. Всего же планируется закупить в общей сложности до 200-250 танков М1А2 (скорее всего, в версии SEPv3).

Как заявил генерал в отставке Кэтэлин Томеску, румынским сухопутным войскам, чтобы «создать бронированный кулак», необходимо около 5 батальонов новых танков, то есть около 250 машин. В этом году Бухарест планирует подписать контракт на 54 машины, в 2024 году – ещё на 50 машин. Остальные будут приобретены после 2026 года.

Кроме того, Румыния, подобно Польши, планирует (или уже осуществляет) закупки военной техники не только в США, но и проявляет интерес к технике из Южной Кореи.
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16 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:57
    +1
    решили полякам конкуренцию составить? ну так штатам на руку.... которые уже свои потные ручки потирают в ожидании бабла...
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:08
      -1
      Останемся без Одессы как фанера над Парижем..... Захапают румыны дохлые
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 13:15
        +1
        Цитата: роман66
        Останемся без Одессы как фанера над Парижем..... Захапают румыны дохлые

        Помнится, прошлая прогулка в Одессу и к Волге для румынов плохо закончилась. Они думают, что сейчас будет по-другому?
        Единственное, за чем ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проследить - чтобы они ОПЯТЬ не стали "победителями".
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 13:34
        +1
        Цитата: роман66
        Останемся без Одессы как фанера над Парижем..... Захапают румыны дохлые

        Уж от Вас такой штуки не ожидал... hi
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 14:11
          0
          Цитата: isv000
          Цитата: роман66
          Останемся без Одессы как фанера над Парижем..... Захапают румыны дохлые

          Уж от Вас такой штуки не ожидал... hi

          Не могу сказать, что Роман имел в виду, но я бы понял это как возможность того, что укрохунта сама нагонит румынов в Одессу, а, поскольку рано или поздно, Одессу всё равно брать придётся, то встретимся мы там не только и не столько с войсками Укрорейха.
          Для Киева это был бы не самый плохой вариант - какая-никакая, а страна НАТО. Так, потихоньку, поляков во Львов, румынов в Одессу, трибалтов мелкими горстями по регионам рассыпят... Глядишь - и исполнится их влажная мечта. Не самим в НАТО, так хоть НАТО к себе.

          Правда, справедливости ради, Америка уже сказала всё про участие Польши в этой войне: "Без НАТО, от себя лично - да сколько угодно. А на то, что всё НАТО вслед за вами на Украину потянется даже не рассчитывайте - своя шкурка дороже."
          А потому польская армия во Львове или румынская в Одессе ничем отличаться от "Азова" в Мариуполе не может и, надеюсь, не будет.
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 13:30
      0
      штатам на руку.... которые уже свои потные ручки потирают в ожидании бабла...

      Прошу прощения, а за чей счёт данный банкет?
      Румыны зацыганили матрицы для печатания баксов?
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 13:35
      0
      Цитата: Mouse
      решили полякам конкуренцию составить? ну так штатам на руку.... которые уже свои потные ручки потирают в ожидании бабла...

      Ручонки могут потеть как перед баблом, так и перед смертью...
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 13:02
    -2
    Румыны Одессу и Приднестровье намылились к себе присоединить, пока Россия слаба и по уши увязла в боях местного значения на Донбассе.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:32
      0
      Цитата: AlexKruglov1976
      Румыны Одессу и Приднестровье намылились к себе присоединить, пока Россия слаба и по уши увязла в боях местного значения на Донбассе.

      От мёртвого осла уши!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:05
    +2
    Первый предполагает приобретение 54 единиц Abrams М1А2 вместе с 12 машинами поддержки
    Американский ВПК купается в деньгах и славе. Все срочно перевооружаются отдав Киеву советскую технику. А планов у них по перевооружению громадье. Одна Польша со своими хотелками чего стоит.
    1. _Батя_
      _Батя_ Сегодня, 13:45
      0
      Лошадка работает, прибыль идёт.
      ВША своего добилась.
  4. uav80
    uav80 Сегодня, 13:15
    0
    Румыния хочет аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, соответственно, Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный...
    1. Комментарий был удален.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 13:31
      0
      Цитата: uav80
      Румыния хочет аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, соответственно, Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный...

      В первый месяц ВОВ румынские войска были сильно потрёпаны, отброшены назад и, на их уже территории, был создан целый плацдарм глубиной в несколько километров и шириной до 70 км.
      Вышли оттуда наши спокойно и организованно лишь 19 июля 1941 г. на кораблях Дунайской флотилии.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:19
    0
    Кроме того, Румыния, подобно Польши, планирует (или уже осуществляет) закупки военной техники не только в США, но и проявляет интерес к технике из Южной Кореи.
    . Понятно, полосатые дельцы потирают рученки загребущие.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 13:19
    0
    «Румыния создаёт бронированный кулак»

    belay Цыгане оденут лошадям вёдра на голову?! laughing
  7. Oleg Gumennov
    Oleg Gumennov Сегодня, 14:07
    0
    Спасают финансовое положение сюзерена, аднака.