Эксперты из Der Spiegel заподозрили постсоветские республики в оказании помощи России по обходу западных санкций

Этому практически невозможно помешать

То, что введенные против нашей страны беспрецедентные санкции не работают, по крайней мере так, как на то рассчитывали их авторы, является очевидным фактом. В вязи с этим, на Западе активно ищут пути, по которым России удается обходить ограничения.Своей версией поделились немецкие эксперты из Der Spiegel. Так, в Германии заподозрили постсоветские республики в оказании помощи России по обходу западных санкций. Подобные умозаключения были сделаны на основе показателей экспорта из ФРГ в первом квартале текущего года.В материале говорится, что Киргизия за вышеупомянутый период нарастила закупки из ФРГ на 949%, по сравнению с первым кварталом прошлого года. Резкое увеличение объемов импорта из Германии также наблюдается в Армении, Таджикистане, Казахстане и Грузии на 172, 154, 136 и 92 процента соответственно.В то же время, поставки немецкой продукции в Россию сократились на 47%.Исходя из вышесказанного, эксперты пришли к выводу, что вышеупомянутый рост импорта из Германии ближайшими «соседями» России связан с их содействием Москве по обходу санкций. К тому же, как пишет издание, данные страны состоят в таможенном союзе с Россией, что значительно упрощает механизм параллельного импорта.В статье подчеркивается, что Киргизия – рекордсмен по закупкам товаров из Германии, сделала акцент на импорте автомобилей, комплектующих к ним, а также химической промышленности и заводских машин. Именно того, что сейчас не поставляется в Россию.Между тем, эксперты подчеркивают, что помогать Москве обходить санкции могут не только бывшие советские республики, но и Турция, которая состоит в таможенном союзе с ЕС и не вводила санкций против России. Анкара в первом квартале текущего года также нарастила свой импорт из Германии на 37%.- пишут авторы статьи.В то же время, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер недавно заявил о том, что странам ЕС нужно продолжить оказывать давление на Россию и препятствовать обходу санкций.