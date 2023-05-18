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Эксперты из Der Spiegel заподозрили постсоветские республики в оказании помощи России по обходу западных санкций

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Эксперты из Der Spiegel заподозрили постсоветские республики в оказании помощи России по обходу западных санкций

То, что введенные против нашей страны беспрецедентные санкции не работают, по крайней мере так, как на то рассчитывали их авторы, является очевидным фактом. В вязи с этим, на Западе активно ищут пути, по которым России удается обходить ограничения.


Своей версией поделились немецкие эксперты из Der Spiegel. Так, в Германии заподозрили постсоветские республики в оказании помощи России по обходу западных санкций. Подобные умозаключения были сделаны на основе показателей экспорта из ФРГ в первом квартале текущего года.

В материале говорится, что Киргизия за вышеупомянутый период нарастила закупки из ФРГ на 949%, по сравнению с первым кварталом прошлого года. Резкое увеличение объемов импорта из Германии также наблюдается в Армении, Таджикистане, Казахстане и Грузии на 172, 154, 136 и 92 процента соответственно.

В то же время, поставки немецкой продукции в Россию сократились на 47%.

Исходя из вышесказанного, эксперты пришли к выводу, что вышеупомянутый рост импорта из Германии ближайшими «соседями» России связан с их содействием Москве по обходу санкций. К тому же, как пишет издание, данные страны состоят в таможенном союзе с Россией, что значительно упрощает механизм параллельного импорта.

В статье подчеркивается, что Киргизия – рекордсмен по закупкам товаров из Германии, сделала акцент на импорте автомобилей, комплектующих к ним, а также химической промышленности и заводских машин. Именно того, что сейчас не поставляется в Россию.

Между тем, эксперты подчеркивают, что помогать Москве обходить санкции могут не только бывшие советские республики, но и Турция, которая состоит в таможенном союзе с ЕС и не вводила санкций против России. Анкара в первом квартале текущего года также нарастила свой импорт из Германии на 37%.

Этому практически невозможно помешать

- пишут авторы статьи.

В то же время, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер недавно заявил о том, что странам ЕС нужно продолжить оказывать давление на Россию и препятствовать обходу санкций.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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18 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:48
    +1
    Эксперты из Der Spiegel заподозрили постсоветские республики в оказании помощи России по обходу западных санкций
    . Каждый выкручиваться как может... бизнес, ничего лишнего.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:51
    +1
    А прибалтов не проверяли ?Те вне подозрений ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:58
      +2
      Как можно? Белорусы полностью импортозаместили прибалтов - теперь шпроты и устрицы идут к нам исключительно белорусского производства. laughing Псаки недаром же хотела отправить 6 Флот к берегам Белоруси. А то понимашь все устрицы и шпроты выловят - прибалтам ничего не останется.
      Кроме того, видать у сябров и ананасы в теплицах зашибательскими темпами колосятся.
      Такие вот затейники наши браты-белорусы. smile
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:04
        -1
        Подозреваю скоро появятся грузинские креветки и омары.Про фрукты не говорю.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 12:06
          0
          И нигаварите, Андрей. yes Чудеса, походу, только начинаются. laughing
          Лишь бы медикаментов из Буркина-Фасо не появилось - потравимся.
  3. seacap
    seacap Сегодня, 11:51
    +1
    А, ничего, что мы "заподозрили", что ФРГ в составе рядах "североатлантической" ОПГ участвует в убийстве российских граждан и в "грабеже с применением технических средств" наследия некогда великой державы.
  4. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 11:53
    +4
    Так трудно догадаться, что эта статья просто посвящена 11 пакету незаконных санкций запада против нас, который скоро будет принят?
    Какая то дешёвая патетика в стиле - да нам все пофиг и санкции не замечаем!
    Если бы такая же статья была о том, что в России это производство открыли - я бы ещё понял тональность статьи
    А то, что сегодня можем ещё через третьи страны ввозить - это здорово. Но не понимать то, что со временем, запад заставит и эти страны соблюдать санкции - крайне наивно и близоруко. И как раз именно необходимость таких запретов статья то и пробивает. Как тот же 11 пакет.
    Потому, все, что не начинается со слов - "Россия запустила собственное производство того то" - пустая бравада не видящих дальше своего носа людей.
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:54
    +3
    Предложение к Западу. Чтобы все экономические санкции заработали на 100%.
    Перекройте, наконец, всю мировую торговлю на фиг. Совсем. И никто никому ничего незаконного продавать не будет.

    С самого зарождения торговля в цивилизации использовала один принцип - "я покупаю что-то там, где оно есть и продаю его с прибылью там, где этого нет". Что не устраивает Запад? Сказали бы сразу, что от нефти до помидоров на рынке - хотят контролировать ВСЮ торговлю в мире. Чтобы никто в мире коробку спичек без разрешения "мирового правительства" купить не мог.

    А ещё лучше - запретить торговлю вобще. Система "справедливого распределения", контролируемая единым центром - мечта Запада.
    Где-то я о таком уже читал... Вспомнил, у К.Маркса и "творчески развивших его учение" читал, у Оруэлла читал. Да, ещё Т.Мор со своей "Утопией" хорошо над таким развитием цивилизации поиздевался.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:22
      +1
      Уважаемый коллега, ну это не совсем так:
      1. США хотят иного - перетекания европейского бизнеса к себе;
      2. Россия с ~1.5% от мирового ВВП даже не рядом с тем, что бы считать, что наша блокировка "перекроет мировую торговлю".самый большой удар будет по энергоносителям, но судя по той же Европе, это все не смертельно.
      3. Взаимные санкции - палка о двух концах в какой то степени. Нам же тоже нужна и валютная выручка, и технологии. Потому, мы сами не готовы к закрытию рынков со своей стороны.

      И, надеюсь, что я ошибаюсь, но каких то кардинальных решений, в части создания внутреннего производства, пока что не принимается. Или они не сильно афишируются.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:39
        0
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        важаемый коллега, ну это не совсем так:

        Никакого противоречия не вижу -
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        1. США хотят иного - перетекания европейского бизнеса к себе;

        - достаточно этого одного пункта. Ровно то, о чём я говорю. Производство контролируется одним центром, цены и торговые партнёры устанавливаются тем же центром. Весь остальной мир работает, производит и торгует строго по циркулярам, диктуемым из единого центра.
        Кстати, с "мировым долларом" и с американскими банками, контролирующими всё и вся, у Америки это, в какой-то мере, получилось.
        Я больше не по торговле, а по производству, но в каком месте при таком раскладе свободная торговля - не понимаю.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:01
    +1
    в Германии заподозрили постсоветские республики в оказании помощи России по обходу западных санкций
    Германия из кожи вон лезет, чтобы показать, как она противостоит России. Еще не успел ЕС принять 11 пакет, который подразумевает вторичные санкции против тех кто помогает России продавать ее энергоресурсы, а немцы уже нашли подозреваемых. Может пришла пора отрубить то, что еще поставляем непосредственно в Германию (газ, нефть) не смотря на наличие долгосрочных контрактов? Немцы уже перешли все "красные линии", как в поставках оружия на Украину, так и в русофобских (порой откровенно нацистских) заявлениях.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:06
    0
    а себя в качестве пособника рассмотреть не пробовали? сами выкручиваются как могут.... и там оказывается стрелочники водятся... wassat
  8. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 12:10
    +1
    спасибо братве по СНГ)))что тут скажешь вместе мы бубукой еще по лбу НАТО постучим а без Вас тяжко будет
  9. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 12:16
    0
    Цитата: "Киргизия – рекордсмен по закупкам товаров из Германии. Резкое увеличение объемов импорта из Германии также наблюдается в Армении, Таджикистане, Казахстане и Грузии на 172, 154, 136 и 92 процента соответственно".
    А кто был гостем на Параде Победы?
    Ответ, лидеры Киргизии, Таджикистана, Армении, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Белоруссии.
    Вот и чудненько!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:34
      0
      Ага... Значит скоро появятся киргизские Мерседесы и шнапс.... wassat
  10. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 12:29
    0
    Теперь, чтобы насолить России, еэсовцам придётся рубить свой экспорт и в соседние страны, более того, это ещё и ссора. Но они на это пойдут, ибо так велит хозяин из матрясни. Чего они до конца не могут понять, что для нас плохо потерять Китай, а все остальное либо заменяется, либо параллелится, либо замещается. Китай - мировая фабрика, делает 90% мирового ассортимента и потребляет огромные ресурсы. Но до Китая не дотянуться, как бы уши свои не кусать. А для нас это главный источник импорта и огромный рынок для нашего сырья, материалов и продовольствия. Взаимовыгодная взаимодополняемость 2-х экономик, большой (мы) и очень большой (КНР).
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:33
    0
    Самую большую выгоду для своей экономики в условиях санкций против нас могли БЫ получить Литва, Латвия, Эстония. Даже просто на обмене продуктов питания.
    Но нет же, пусть вся Прибалтика скукожится, главное этим русским монголам не дать пройти до датчан с немцами, шведами и австрийцами.
  12. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 12:41
    +1
    ``При этом поставки немецкой продукции в Россию упали на 47%''. Не должно быть проблемой! большинство немецких товаров производится в Китае, Так что импортировать из Китая тоже будет дешевле.
    И у России тоже есть светлые головы, адекватная поддержка и тебе больше не нужна Германия!