Американский политолог: Отказ от поддержки Украины ради противостояния Китаю превратит США в регионального игрока на своем континенте

Так обстоит дело с ложной дихотомией (логическая раздвоенность) между Украиной и Тайванем, при которой более широкий контекст геостратегических приоритетов США отошел на второй план

Мы победим, если укрепим наши союзы и выделим достаточные ресурсы на борьбу