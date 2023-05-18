Военное обозрение
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Американский политолог: Отказ от поддержки Украины ради противостояния Китаю превратит США в регионального игрока на своем континенте

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Американский политолог: Отказ от поддержки Украины ради противостояния Китаю превратит США в регионального игрока на своем континенте

Американский политолог редактор онлайн-издания 19FortyFive Эндрю Михта называет стратегической ошибкой мнение части руководства США, некоторых политиков и экспертов о необходимости снижения поддержки Украины в конфликте с Россией ради перераспределения ресурсов в пользу противостояния с растущим международным влиянием Китая.


Автор статьи считает, что интересы Соединенных Штатов к происходящему в Европе не менее важны, чем борьба с Пекином за военно-политический контроль в Индо-Тихоокеанском регионе. Политолог поддерживает решение администрации Байдена по оказанию военной помощи Украине после начала российской спецоперации. В то же время, в США сложилось и полярное мнение, согласно которому беспрецедентная по размеру поддержка Киева Вашингтоном спровоцировала стратегическое сближение России и Китая, что категорически не в интересах Соединенных Штатов.

Помимо этого, в Америке все чаще стали говорить, что следует сделать выбор в распределении финансовых и военных ресурсов между помощью Украине и Тайваню. В противном случае, США могут просто не справиться с возросшей мощью Китая, случись прямое военное противостояние двух держав. Такие дебаты, обострившиеся с приближением президентских выборов, Михта считает проявлением недальновидности их участников.

Так обстоит дело с ложной дихотомией (логическая раздвоенность) между Украиной и Тайванем, при которой более широкий контекст геостратегических приоритетов США отошел на второй план

— уверен эксперт.

В этих дебатах много рассуждений о тактике, но совсем не просматривается забота о стратегии и будущем Соединенных Штатов как мировой сверхдержавы. Политолог напоминает, что Америка является типичной морской державой, став, по сути, преемницей некогда могущественной Британской империи. Главная основа международного могущества США заключается в наличии передового военно-морского флота, способного контролировать все акватории Мирового океана.

Соединенные Штаты участвовали в двух мировых войнах, дабы ни одно другое государство не могло доминировать в контроле над ресурсами в Европе и Евразии. Потеря доступа даже к части мировых ресурсов превратит Америку в регионального игрока в пределах своего континента и существенно повлияет на благосостояние граждан и безопасность страны, предупреждает Михта.

Аргументы, что Соединенные Штаты с наличествующими военными ресурсами не справятся с двумя конфликтами в разных частях света не должны привести к отказу от защиты интересов США в Европе в угоду противостоянию Китаю в Тайваньском вопросе. Простое перераспределение активов с одного театра военных действий на другой ничего не решает, уверен эксперт. Следует увеличивать затраты на оборону и возрождать военную промышленность как в США, так и в остальных союзнических странах. Америка должна быть готова отстаивать свои интересы и сохранять влияние вне зависимости от количества военных конфликтов в любых регионах мира, уверен Михта.

Мы победим, если укрепим наши союзы и выделим достаточные ресурсы на борьбу

— заключает американский политолог.
Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал президента Украины
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16 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:52
    +4
    Всяких разных "предсксзателей" полно и каждый норовит высказать самую точную версию, точку зрения...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:03
      +2
      Мы победим, если укрепим наши союзы и выделим достаточные ресурсы на борьбу
      И будем нести миру свободу и демократию ! В их, американском понимании....
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:13
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        И будем нести миру свободу и демократию ! В их, американском понимании....

        Уж где только не несли! На деле у них если и получается что-то нести - то только чушь.

        Только вот шаблон уже превратился в трафарет - пришли, всё переломали, "в определённый момент что-то пошло не так", бросили, сбежали. Кто-то думает, что с Украиной или Тайванем будет по-другому?
        Можно чувствовать себя региональной державой, мировой, да хоть галактической! Толку то от этого самомнения, если пользы от этого чувства как от ковыряния напильником в носу.

        Прыщ какой-то гнойный на теле цивилизации эти "гегемоны"...
        Вот Зелёнкой сами себя и прижгут. Пока не поздно, пока наших хирургов не дождались.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:51
        0
        Ничего нового, в общем... огромные хотелки при уменьшающихся возможностях!
        Так "империи" и рушатся, если тщательнее на все это посмотреть.
  2. 9PA
    9PA Сегодня, 12:08
    +2
    Привет от царской России

    Мин. обороны покупает Toyota LandCruiser 300 за 16,6 млн. руб⁠⁠
    Пока граждане собирают средства и вещи для бойцов на СВО дочка минобороны (ППК «ВСК») покупает Toyota LandCruiser 300 за 16,6 млн. руб.
    ссылка на госзакупки https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents....
    сайт заказчика -- https://vskmo.ru/about/
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:24
      0
      Стесняюсь спросить (с) ... И чей же зад будет возить сей аппарат? на УАЗиках уже не кошерно такому начальству ездить? или начальнице ??
      1. 9PA
        9PA Сегодня, 13:56
        0
        Зад требующий хорошую порцию свинца
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:08
    0
    Да, ладно. Так и так матрасам вилы (и это не трезуб).
  4. 9PA
    9PA Сегодня, 12:09
    +1
    Ответ на пост «Мин. обороны покупает Toyota LandCruiser 300 за 16,6 млн. руб»⁠⁠
    Япония же недружественная страна. Какого хрена японские авто покупают? Там же электроники полно, бортовой компьютер. Японцы могут данные о передвижениях сотрудников МО (и не простых) получать. Куда ФСБ смотрит?
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:10
    0
    Простое перераспределение активов с одного театра военных действий на другой ничего не решает, уверен эксперт. Следует увеличивать затраты

    простой посыл.... поднимай потолок госдолга, врубай станок! bully
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:13
    +3
    ...с возросшей мощью Китая, случись прямое военное противостояние двух держав.

    Не будет никакой битвы китая за тайвань. Китай сейчас наглядно видит по опыту россии, что с ним потом будет и сидит тихо аки мышь, отделываясь лишь заявлениями в стиле надувания щёк.
    Следует увеличивать затраты на оборону и возрождать военную промышленность как в США, так и в остальных союзнических странах.

    Ну вот и основных спосоров своей "аналитики" засветил.
  7. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:17
    -1
    США уже не те, что в 1945 году, когда на них приходилось 50 % от ВВП всего мира, а золотой запас составлял 22 000 тонн.
    Пупок у этих банкротов развяжется воевать одновременно с Россией в Европе и с Китаем в Азии.
  8. К-50
    К-50 Сегодня, 12:19
    +1
    Американский политолог: Отказ от поддержки Украины ради противостояния Китаю превратит США в регионального игрока на своем континенте

    Это писаки типа так подзуживают?
    Пин до сики много раз отказывались от своих союзников, последним афган был и что , что-то изменилось?
  9. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 12:31
    0
    Да что-бы вы надорвались в своём доминировании и сгнили на задворках истории, тоже мне пупы всиявселенной, матрасники страна террорист, и по этому им, США, надо контроль над ресурсами, я не заплачу если США надо рвутся, и скатятся к региональной державы!
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:38
    0
    Соединенные Штаты участвовали в двух мировых войнах, дабы ни одно другое государство не могло доминировать в контроле над ресурсами в Европе и Евразии.
    Американский политолог подтверждает, что основная стратегическая цель Сша это доминирование в контроле над ресурсами Европы и Евразии. Почему-то упустил Ближний Восток где американцы качают (воруют) нефть. А Европа понимает, что она еще после 1 МВ была определена, как американский вассал с полным контролем не только ресурсов, но и политики? Америка значит имеет право отстаивать свои интересы в любом регионе мира, а другим это не позволено. А вы батенька недалеко от нациста ушли - американец должен господствовать в мире, пользоваться его ресурсами, насаждать исключительно свою политику, а другие, кому он позволит остаться в живых, должны на него работать.
  11. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 12:45
    0
    "Потеря доступа даже к части мировых ресурсов превратит Америку в регионального игрока в пределах своего континента и существенно повлияет на благосостояние граждан и безопасность страны, предупреждает Михта." Во-первых, акцентироваться при таких взглядах на Украине, а не Африке или Ближнем Востоке (помимо Тайваня) это некая хохлоцентричность. Во-вторых, с ресурсами что в Европе, что в Тайване напряженно. В Тайване есть гуман-ресурс и производство,но под угрозой вся внешняя логистика, без которой они бесмысленны, а в гейропе уже вообще ничего нет(кроме любви к России).