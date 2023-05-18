Американский политолог: Отказ от поддержки Украины ради противостояния Китаю превратит США в регионального игрока на своем континенте

Американский политолог редактор онлайн-издания 19FortyFive Эндрю Михта называет стратегической ошибкой мнение части руководства США, некоторых политиков и экспертов о необходимости снижения поддержки Украины в конфликте с Россией ради перераспределения ресурсов в пользу противостояния с растущим международным влиянием Китая.
Автор статьи считает, что интересы Соединенных Штатов к происходящему в Европе не менее важны, чем борьба с Пекином за военно-политический контроль в Индо-Тихоокеанском регионе. Политолог поддерживает решение администрации Байдена по оказанию военной помощи Украине после начала российской спецоперации. В то же время, в США сложилось и полярное мнение, согласно которому беспрецедентная по размеру поддержка Киева Вашингтоном спровоцировала стратегическое сближение России и Китая, что категорически не в интересах Соединенных Штатов.
Помимо этого, в Америке все чаще стали говорить, что следует сделать выбор в распределении финансовых и военных ресурсов между помощью Украине и Тайваню. В противном случае, США могут просто не справиться с возросшей мощью Китая, случись прямое военное противостояние двух держав. Такие дебаты, обострившиеся с приближением президентских выборов, Михта считает проявлением недальновидности их участников.
Так обстоит дело с ложной дихотомией (логическая раздвоенность) между Украиной и Тайванем, при которой более широкий контекст геостратегических приоритетов США отошел на второй план
— уверен эксперт.
В этих дебатах много рассуждений о тактике, но совсем не просматривается забота о стратегии и будущем Соединенных Штатов как мировой сверхдержавы. Политолог напоминает, что Америка является типичной морской державой, став, по сути, преемницей некогда могущественной Британской империи. Главная основа международного могущества США заключается в наличии передового военно-морского флота, способного контролировать все акватории Мирового океана.
Соединенные Штаты участвовали в двух мировых войнах, дабы ни одно другое государство не могло доминировать в контроле над ресурсами в Европе и Евразии. Потеря доступа даже к части мировых ресурсов превратит Америку в регионального игрока в пределах своего континента и существенно повлияет на благосостояние граждан и безопасность страны, предупреждает Михта.
Аргументы, что Соединенные Штаты с наличествующими военными ресурсами не справятся с двумя конфликтами в разных частях света не должны привести к отказу от защиты интересов США в Европе в угоду противостоянию Китаю в Тайваньском вопросе. Простое перераспределение активов с одного театра военных действий на другой ничего не решает, уверен эксперт. Следует увеличивать затраты на оборону и возрождать военную промышленность как в США, так и в остальных союзнических странах. Америка должна быть готова отстаивать свои интересы и сохранять влияние вне зависимости от количества военных конфликтов в любых регионах мира, уверен Михта.
Мы победим, если укрепим наши союзы и выделим достаточные ресурсы на борьбу
— заключает американский политолог.