Защитить «Кинжал» от перехвата

«4 мая 2023 года вооружённые силы Украины (ВСУ) заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины впервые в мире сбили ракету российского гиперзвукового комплекса «Кинжал» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. О перехвате «Кинжала» противоракетой с ЗРК Patriot также заявили правительственные источники США, а также военные эксперты и аналитики...»

Гиперзвуковое превосходство



Предполагаемый облик гиперзвуковой ракеты комплекса 3M22 «Циркон»



Ракета комплекса «Кинжал» на носителе МиГ-31К



Аэробаллистическая противокорабельная ракета Х-15



ЗРК Patriot MIM-104 версии PAC-2



Старт ЗУР из ПУ ЗРК Patriot

Способы противодействия



Крылатая ракета JASSM – реализовать малозаметные обводы корпуса на дозвуковых средствах воздушного нападения значительно проще, чем на сверхзвуковых, а тем более на гиперзвуковых



Противоракета американского комплекса ПРО THAAD в разрезе (вверху) и двигатели поперечного управления ее поражающей ступени (внизу)

РПГ-30 «Крюк» – вверху виден контейнер снаряда-имитатора цели



Отсеки неизвестного назначения на корпусе ракеты комплекса «Кинжал»



Предполагаемый вариант размещения четырёх конформных отсеков с 8 ложными целями на ракете комплекса «Кинжал»

Выводы