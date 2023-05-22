Защитить «Кинжал» от перехвата

«4 мая 2023 года вооружённые силы Украины (ВСУ) заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины впервые в мире сбили ракету российского гиперзвукового комплекса «Кинжал» с помощью американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. О перехвате «Кинжала» противоракетой с ЗРК Patriot также заявили правительственные источники США, а также военные эксперты и аналитики...»
Гиперзвуковое превосходство
Гиперзвуковое оружие – это одно из стратегических преимуществ Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ). Программы создания гиперзвукового оружия существуют у всех ведущих военных держав мира – США, России и Китая, однако именно ВС РФ первыми приняли на снабжение гиперзвуковые комплексы «Авангард», «Циркон» и «Кинжал».
К гиперзвуковому оружию относятся по-разному – кто-то утверждает, что это революционное оружие XXI века, которое невозможно перехватить, кто-то говорит, что это всего лишь цель, для современных ЗРК и комплексов противоракетной обороны (ПРО). Как водится, истина, скорее всего, где-то посередине.
Существуют разногласия и по поводу того, какие боеприпасы можно относить к гиперзвуковому оружию – некоторые считают, что полноценными гиперзвуковыми летательными аппаратами можно считать только те, что способны поддерживать гиперзвуковую скорость на всей траектории полёта, используя, например, прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД). Однако те же США вполне себе относят к гиперзвуковому оружию планирующие боевые блоки, забрасываемые на необходимую высоту баллистическими ракетами.
Российский гиперзвуковой комплекс 3M22 «Циркон» относится к «каноническим» гиперзвуковым летательным аппаратам, поскольку он, судя по всему, оснащён ПВРД или иной аналогичной силовой установкой.
Предполагаемый облик гиперзвуковой ракеты комплекса 3M22 «Циркон»
Стратегический комплекс 15П771 «Авангард» включает гиперзвуковой планирующий боевой блок Ю-71 (15Ю71?). Однако наибольший интерес в настоящее время привлекает гиперзвуковой комплекс 9-А-7660 «Кинжал», поскольку это единственное гиперзвуковое оружие, которое достаточно интенсивно используется в ходе реальных боевых действий – Российской специальной военной операции (СВО), проводимой на Украине.
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» создан на базе наземного российского оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер», точнее – его ракеты. Ракета 9-С-7760 / изделие 292 комплекса «Кинжал» запускается с авиационного носителя, в роли которого в настоящее время используются доработанные перехватчики МиГ-31К и дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М. Рассматривался также вариант использования в качестве носителя «Кинжала» стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.
Ракета комплекса «Кинжал» на носителе МиГ-31К
Таким образом, фактически ракета гиперзвукового комплекса «Кинжал» является аэробаллистической ракетой с экстремально-высокими характеристиками.
Аэробаллистические ракеты существуют достаточно давно, достаточно вспомнить советскую авиационную противокорабельную ракету Х-15, предназначенную для запуска с бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. После запуска ракета Х-15 выполняла полёт, достигая высоты полёта порядка 40 километров по аэробаллистической траектории или 90 километров по баллистической траектории и скорости свыше 4 М (М – это скорость звука, составляющая порядка 330 метров в секунду на уровне моря).
Аэробаллистическая противокорабельная ракета Х-15
Раз аэробаллистические ракеты существуют уже давно, то, разумеется, их умеют перехватывать современные ЗРК. Однако ракета комплекса «Кинжал» для ЗРК – это весьма сложная цель, поскольку высота её полёта по аэробаллистической траектории достигает 50 километров или 100 километров по баллистической траектории, а максимальная скорость полёта составляет 10–12 М. Дальность стрельбы ракетой комплекса «Кинжал» составляет, порядка 1 000 километров.
В некоторых источниках указывают дальность 2 000 километров для Миг-31К и 3 000 километров для Ту-22М3М без учёта радиуса носителя, однако «меня терзают смутные сомнения...», вряд ли Ту-22М3М может сообщить ракете комплекса «Кинжал» большую начальную высоту и скорость полёта, чем МиГ-31К, то есть реальная дальность «Кинжала» всё-таки с высокой вероятностью составляет порядка 1 000 километров, а 2 000 и 3 000 километров – это её дальность вместе с радиусом носителя, соответственно МиГ-31К и Ту-22М3М.
На сегодняшний день ЗРК, способных сбить «Кинжал» на высоте 50 километров, сейчас просто не существует, а для комплексов ПРО – это слишком низко, поскольку их перехватчики не предназначены для работы в атмосфере. Потенциально эту задачу сможет решать российский ЗРК С-500, но пока достоверно об этом говорить не получится.
Таким образом, дальность применения комплекса «Кинжал» практически исключает возможность его поражения на носителе или на начальном участке траектории (при старте и наборе высоты), а высота траектории полёта исключает его поражение на среднем участке траектории.
Однако для поражения цели ракете комплекса «Кинжал» так или иначе приходится снижаться, и здесь её может ждать «комитет по торжественной встрече».
На высоте порядка 20–30 километров ракета комплекса «Кинжал» может быть поражена зенитными управляемыми ракетами, специально предназначенными для поражения таких сложных целей. К примеру, американский ЗРК Patriot MIM-104 может применять зенитные управляемые ракеты (ЗУР) MIM-104C/D/E, предназначенные для перехвата баллистических целей на высоте до 25 километров и на дальности до 20 километров.
ЗРК Patriot MIM-104 версии PAC-2
Поставленные ВСУ ЗРК Patriot усовершенствованной версии PAC-3 могут применять противоракеты ERINT с возможностью поражения маневрирующих и неманеврирующих баллистических целей прямым попаданием на высоте до 15–20 километров и на дальности до 20 километров. Дополнительно к возможности кинетического перехвата боевая часть противоракеты ERINT содержит боевую часть Lethality Enhancer, включающую маломощный заряд взрывчатого вещества и 24 вольфрамовых поражающих элемента.
Дальность поражения баллистических целей может достигать 45 километров при отнесении пусковой установки (ПУ) от радиолокационной станции (РЛС) обнаружения AN/MPQ-65 в сторону направления предполагаемой атаки, сама РЛС обнаружения AN/MPQ-65 видит цель с эффективной поверхностью рассеивания (ЭПР) порядка 0,1 квадратного метра на расстоянии до 70 километров (возможно, что и более). В одной стандартной ячейке, рассчитанной на одну ракету MIM-104, помещается четыре противоракеты ERINT. Также противоракета ERINT оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения (АРЛГСН).
Старт ЗУР из ПУ ЗРК Patriot
Таким образом, потенциально ВСУ перехватить «Кинжал» могут, вопрос – с какой вероятностью?
Пока нет подтверждённых данных даже о единичном перехвате, не считая невнятных обломков, а ВСУ уже заявляют о ещё шести сбитых «Кинжалах» – впрочем, преувеличения, приуменьшения и откровенное враньё в этой войне, похоже, являются самым эффективным оружием.
Так или иначе, но готовиться надо к худшему, а значит искать для ракет комплекса «Кинжал» способы противодействия средствам ПВО противника на конечном участке траектории.
Способы противодействия
Итак, какие меры можно предпринять для защиты «Кинжала»?
Уменьшить дальность обнаружения РЛС противника путём снижения радиолокационной заметности – эффективной поверхности рассеивания (ЭПР).
Возможно, но для этого либо необходимо радикальное перепроектирование обводов ракеты, либо применение каких-то новых материалов и/или покрытий. Далеко не факт, что перепроектирование корпуса позволит значительно снизить ЭПР, так как, скорее всего, это условие и так учитывалось при проектировании, кроме того, специфика гиперзвуковых скоростей предполагает соответствующую аэродинамику, требования которой могут идти вразрез с принципом малозаметной конструкции.
В любом случае, такие радикальные изменения конструкции – это по сути новое изделие. Что касается покрытий, то, опять же, от них требуется высокая жаропрочность. Если такие покрытия у нас имеются, то не исключено, что на «Кинжал» они уже нанесены.
Крылатая ракета JASSM – реализовать малозаметные обводы корпуса на дозвуковых средствах воздушного нападения значительно проще, чем на сверхзвуковых, а тем более на гиперзвуковых
Установить на «Кинжал» средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Возможно, что они и так уже установлены. Вероятно, что имеющиеся внутренние габариты ракеты комплекса «Кинжал» не позволяют разместить средства РЭБ, способные помешать мощным РЛС ЗРК большой дальности. А может быть, что такие работы уже ведутся или будут вестись, как раз по результатам применения комплекса «Кинжал» на Украине.
Оптимизировать и усложнить траекторию полёта на конечном участке, обеспечить более интенсивное маневрирование.
Можно предположить, что это будет наиболее вероятное направление проведения работ по повышению защищённости ракет комплекса «Кинжал» от перехвата. Хотя и здесь есть «подводные камни».
Дело в том, что осуществляющие перехват баллистических ракет перехватчики противника должны иметь исключительно высокую маневренность, обеспечиваемую газодинамическим поясом управления, двигателями поперечного управления и/или двигателями с управляемым вектором тяги. С другой стороны, гиперзвуковая ракета/боеголовка тоже имеют ограничения по перегрузкам – при более интенсивном маневрировании конструкция может просто не выдержать.
Противоракета американского комплекса ПРО THAAD в разрезе (вверху) и двигатели поперечного управления ее поражающей ступени (внизу)
Повысить скорость пикирования.
Предположительно, ракета комплекса «Кинжал» немного снижает скорость при пикировании на цель (информация не подтверждена). По-видимому, это необходимо для работы системы наведения, наверно, это следствие торможения в плотных слоях атмосферы, а возможно, что это вынужденная необходимость для того, чтобы её корпус не разрушился из-за повышенных тепловых и механических воздействий. Или сочетание всех трёх факторов.
Повышение скорости пикирования при решении проблем с вышеуказанными факторами позволит ракете быстрее проходить финальный участок траектории, на котором она уязвима. Кроме того, увеличится кинетическое воздействие на цель, что особенно важно для поражения заглубленных объектов противника.
Даже если сейчас скорость не снижается, то может быть, стоит её ещё увеличить путём дополнительного разгона на участке пикирования, хотя и с небольшим снижением дальности (пусть лучше дальность ракеты будет 900 километров, и её не смогут никак перехватить, чем 1 000 километров, но противник будет регулярно отчитываться о своих успехах по противодействию «Кинжалу»).
Ложные цели.
Существует российский гранатомёт РПГ-30 «Крюк», в котором для противодействия комплексам активной защиты (КАЗ) бронетехники противника перед основным зарядом выстреливается снаряд-имитатор цели, обладающий большей скоростью и сравнимой с основным зарядом радиолокационной сигнатурой.
РПГ-30 «Крюк» – вверху виден контейнер снаряда-имитатора цели
Разумеется, запустить рядом с «настоящей» ракетой комплекса «Кинжал» ещё несколько «маленьких» ракет со сравнимыми характеристиками не получится, хотя есть предположение, что в ходе нанесения ударов «Кинжалами» параллельно могут применяться ракеты Х-22 (а может, где-то на складах и ракеты Х-15 завалялись?), как раз для отвлечения и перегрузки средств ПВО противника, впрочем, ракетам Х-22, да и Х-15, если это всё-таки они, можно найти и другое применение.
Предположительно, ложные цели могут быть размещены на корпусе ракеты комплекса «Кинжал», например, как вариант, ложные цели в виде ракет небольшого диаметра могут размещаться в двух-восьми конформных отсеках по бокам корпуса, тем более что, судя по изображениям, небольшие выступы на корпусе ракеты комплекса «Кинжал» имеются, и полёту ракеты никак не мешают.
Отсеки неизвестного назначения на корпусе ракеты комплекса «Кинжал»
Таким образом, в зависимости от массогабаритных характеристик ложных целей и количества отсеков на ракете комплекса «Кинжал», количество ложных целей может составлять от двух до шестнадцати единиц.
Предполагаемый вариант размещения четырёх конформных отсеков с 8 ложными целями на ракете комплекса «Кинжал»
Ложные цели должны включать в себя небольшой двигатель для того, чтобы их скорость была сопоставима или чуть выше, чем у самой ракеты «Кинжал», кроме того, работа двигателей придаст ложной цели необходимую тепловую сигнатуру. Также на ложных целях должна размещаться простейшая инерциальная система наведения для того, чтобы их траектория была приближена к базовой ракете. Для повышения радиолокационной сигнатуры в носовой части могут размещаться уголковые отражатели или линзы Люнеберга. Отстрел ложных целей должен производиться на высоте порядка 30 километров.
Применение ложных целей в составе ракет комплекса «Кинжал» может привести к следующим последствиям:
– ЗРК противника наведёт ЗУР на ложные цели;
– ЗРК противника выявит ложные цели и наведёт ЗУР на «Кинжал», но активные головки самонаведения ЗУР «предпочтут» ложные цели;
– ЗРК противника потратит дополнительное время на селекцию целей, в результате чего ракета комплекса «Кинжал» успеет проскочить зону эффективного поражения.
Отделяемая головная часть.
Существует ещё один способ повысить защищённость «Кинжала» – это реализовать на нём отделяющуюся головную часть, ЭПР которой будет значительно меньше, чем у ракеты в целом.
Кроме того, остатки отстрелившейся основной части ракеты будут представлять собой дополнительную ложную цель. Однако, скорее всего, это потребует глубокой переработки конструкции ракеты.
Выводы
Вполне возможно, что на текущем этапе угроза для ракет комплекса «Кинжал», исходящая от ЗРК противника, не так уж и велика, однако необходимо понимать, что противник учится и совершенствует своё оружие, причём учится он уже сейчас, на Украине, на реальных целях.
Страны Запада, в первую очередь США, придают большое значение вопросам повышения эффективности борьбы с гиперзвуковым оружием. Например, они планируют отслеживать траекторию гиперзвуковых боеприпасов со спутников по факелу двигателя и заблаговременно выдавать их координаты ЗРК и комплексам ПРО, максимально повышая дальность поражения гиперзвуковых боеприпасов. Не исключено, что подобный способ борьбы с гиперзвуковыми боеприпасами будет проходить апробацию именно на Украине.
Предположительно, стоимость ракеты комплекса «Кинжал» может быть сопоставима со стоимостью одной-двух ЗУР или противоракет противника, которые ему придётся потратить на уничтожение столь сложной цели. Однако, в случае применения ложных целей, расход ЗУР может вырасти до четырёх-восьми-шестнадцати и более единиц на один атакующий «Кинжал», что сделает задачу его поражения абсолютно нерентабельной для противника.
Исходя из вышеизложенного, решение задачи по повышению защищённости ракет комплекса «Кинжал», равно как и других аналогичных боеприпасов, можно считать достаточно актуальным и важным. Вполне возможно, что работы в этом направлении уже активно ведутся в недрах Российского военно-промышленного комплекса (ВПК).