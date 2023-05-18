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Лукашенко: Странам ОДКБ надо держаться вместе для сохранения суверенитета

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Лукашенко: Странам ОДКБ надо держаться вместе для сохранения суверенитета

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжает оставаться одной из важнейших структур на постсоветском пространстве. Важность этой организации подчеркнул и лидер Белоруссии Александр Лукашенко, выступая сегодня на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи организации.


По словам белорусского президента, сегодня глобальные деструктивные силы хотят переделать мир на свой лад, и в центре их внимания находятся страны бывшего Советского Союза. Чтобы не дать им возможность уничтожить суверенитет и независимость государств, входящих в ОДКБ, необходимо держаться друг друга, отметил Лукашенко.

Президент Беларуси призвал работать над усилением единства стран ОДКБ и заверил, что Минск в рамках своего председательства будет прилагать все усилия для снятия имеющихся противоречий и повышения сплоченности государств-членов ОДКБ.

Не допустите разрыва на этом остром моменте нашей истории

- сказал Лукашенко, обращаясь к участникам заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

ОДКБ была основана в 1992 году. Сегодня в организацию входит шесть государств бывшего СССР – Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Президента Республики Беларусь
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16 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:17
    0
    так Россия всегда за! сами откалываетесь.... мало вам независимости.... думаете что штаты вам мешками её таскать будут....
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:34
      +4
      Это не так. Одних слов недостаточно уже. Это показал, например, армяно-азербайджанский конфликт.
      Все будет зависеть только от итогов СВО. Когда...именно когда, а не если, мы победим, тогда и Армения прекратит разговоры о выходе из ОДКБ и роль Росси, как минимум, в регионе сильно возрастает. А до этого момента, ОДКБ будет в подвешенном состоянии. Да тот же батька, по сути, кроме слов не особо России то и помогает. Кроме как предоставлением плацдарма.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 12:39
      +1
      Ну так это у Гаранта и Батьки выбора нет, им обоим при хреновом исходе Гаага корячится, а маймуны и ара надеются пропетлять, там реально неуютно чувствуют себя только Рахмон, у которого через Пяндж куча талибов и прочих разнообразных душманов ножи точат, да у киргиза, где кланы примерно по-полам делятся, как кто типа победил - так проигравших на кичу, туркменбаши-2 сам-по-себе, а вот казах с арой, те уже давно больше не с Россией (оттуда только деньги и энергоносители нужны и желательно в рамках гуманитарной помощи...), а с западом и с Китаем...
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 13:00
        +1
        На их политику запад влияет, не китай. с китаем максимум экономические связи. Куда казахи молодежь обучаться отправляли? В Лондон.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:17
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Лукашенко: Странам ОДКБ надо держаться вместе для сохранения суверенитета

    но только не все страны СНГ это понимают , а некоторые так вообще американских лис в свои курятники позапускали .
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:29
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      а некоторые

      А что Пашинян в Финляндии делает, где призывают Россию каяться ?
      1. Комментарий был удален.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:18
    +4
    Казахстан уже почти "отрезанный ломоть" (с) - они там вовсю и под Китай и под США умудряются затейливо подкладываться.....
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:18
    +4
    Уйдёт Лукашенко - неизвестно, будет ли Белоруссия держаться вместе с Россией или повторит судьбу Украины.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:03
      0
      Это точно. Выстроил ли он систему отбора/воспитания кадров для своей вертикали? Непростая задача, не удалась в долгосроке даже Сталину, с его верным пониманием необходимости.
  6. flSergius
    flSergius Сегодня, 12:26
    0
    "Глобальные деструктивные силы" то как раз обеими руками за ваши суверенитеты в выдуманных левой пяткой большевиков границах на русских землях. Только зачем вам тогда газ-нефть по внутрироссийским ценам? Покупайте как Модавия - по рыночным am
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:29
    0
    Когда понимаешь суть капитализма и его безальтернативности примерно до второго пришествия, видеть такие заявление представителя национального капитала уж очень забавны. Нет, конечно любителям ретро, СССР, братскости и прочая ностальгия, это конечно ласкает слух.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:04
      0
      По идее у национального капитала тоже должна стоять задача - выжить
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:34
    +1
    Объединение всех стран вокруг Белоруссии объединяет!
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:35
    -1
    Не тот формат обращения, уже строится надо т.н. союзникам и нам с Китаем срочно нужен союз а не рыхлые формы "больше чем партнерства". Помниться Лукашенко примерно пол-года назад с хитрым видом намекал, что под ковром происходит что-то интересное и скоро узнаете. И где оно?
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:47
    0
    Странам ОДКБ надо держаться вместе для сохранения суверенитета
    Беда в том, что кое кто готов променять суверенитет своей страны на западные шанежки, которые в мечтах уже поедает. А, что тогда говорить об ОДКБ? Достаточно посмотреть на метания того же Пашиняна и не только его.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:23
    0
    Лукашенко: Странам ОДКБ надо держаться вместе для сохранения суверенитета
    . Кому-то свой, внутренний "майдан", резко прочитает мозги...
    К сожалению, далеко не всем и сразу.