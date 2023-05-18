Лукашенко: Странам ОДКБ надо держаться вместе для сохранения суверенитета

Не допустите разрыва на этом остром моменте нашей истории

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжает оставаться одной из важнейших структур на постсоветском пространстве. Важность этой организации подчеркнул и лидер Белоруссии Александр Лукашенко, выступая сегодня на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи организации.По словам белорусского президента, сегодня глобальные деструктивные силы хотят переделать мир на свой лад, и в центре их внимания находятся страны бывшего Советского Союза. Чтобы не дать им возможность уничтожить суверенитет и независимость государств, входящих в ОДКБ, необходимо держаться друг друга, отметил Лукашенко.Президент Беларуси призвал работать над усилением единства стран ОДКБ и заверил, что Минск в рамках своего председательства будет прилагать все усилия для снятия имеющихся противоречий и повышения сплоченности государств-членов ОДКБ.- сказал Лукашенко, обращаясь к участникам заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.ОДКБ была основана в 1992 году. Сегодня в организацию входит шесть государств бывшего СССР – Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.