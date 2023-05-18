Евгений Пригожин обратился к руководству Министерства обороны России с просьбой удерживать фланги в районе села Сакко и Ванцетти до полного взятия Артемовска

Пожалуйста, не отдавайте фланги. Не отдавайте населенный пункт Сакко и Ванцетти. Еще несколько дней. Упритесь, как можете. Сделайте все, от вас зависящее, чтобы фланги не сыпались

С очередным обращением в адрес руководства Министерства обороны Российской Федерации выступил куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Аудиосообщение с его обращением опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.По утверждению Пригожина, российские подразделения, находящиеся к северу от Артемовска (Бахмута), отошли на 570 метров от занимаемых позиций. Куратор «оркестра» утверждает, что этот отход войск привел к оголению флангов. Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации данную информацию пока не сообщало.- обратился Пригожин к высшему руководству Министерства обороны Российской Федерации.Напомним, что населенный пункт Сакко и Ванцетти находится к северу от Артемовска, у автомобильной дороги, через которую можно добраться до Славянска.В самом Артемовске в настоящее время продолжаются ожесточенные бои. Несмотря на высокие потери, украинские формирования еще пытаются обороняться в ряде кварталов на западной окраине города.Однако окончательное освобождение Артемовска, и это – прогноз самого Евгения Пригожина, который никогда не отличался «шапкозакидательством», произойдет в ближайшие несколько дней. Поэтому особое значение и имеет удержание флангов, чтобы украинские формирования не могли прорваться к осажденному гарнизону.