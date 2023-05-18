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Евгений Пригожин обратился к руководству Министерства обороны России с просьбой удерживать фланги в районе села Сакко и Ванцетти до полного взятия Артемовска

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Евгений Пригожин обратился к руководству Министерства обороны России с просьбой удерживать фланги в районе села Сакко и Ванцетти до полного взятия Артемовска

С очередным обращением в адрес руководства Министерства обороны Российской Федерации выступил куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Аудиосообщение с его обращением опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы.


По утверждению Пригожина, российские подразделения, находящиеся к северу от Артемовска (Бахмута), отошли на 570 метров от занимаемых позиций. Куратор «оркестра» утверждает, что этот отход войск привел к оголению флангов. Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации данную информацию пока не сообщало.

Пожалуйста, не отдавайте фланги. Не отдавайте населенный пункт Сакко и Ванцетти. Еще несколько дней. Упритесь, как можете. Сделайте все, от вас зависящее, чтобы фланги не сыпались

- обратился Пригожин к высшему руководству Министерства обороны Российской Федерации.


Напомним, что населенный пункт Сакко и Ванцетти находится к северу от Артемовска, у автомобильной дороги, через которую можно добраться до Славянска.

В самом Артемовске в настоящее время продолжаются ожесточенные бои. Несмотря на высокие потери, украинские формирования еще пытаются обороняться в ряде кварталов на западной окраине города.

Однако окончательное освобождение Артемовска, и это – прогноз самого Евгения Пригожина, который никогда не отличался «шапкозакидательством», произойдет в ближайшие несколько дней. Поэтому особое значение и имеет удержание флангов, чтобы украинские формирования не могли прорваться к осажденному гарнизону.
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22 комментария
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:24
    +6
    Посёлок Сакко и Ванцетти - это один разрушенный сарай, если кто забыл.
  2. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 12:24
    +12
    Вчера возле Клещеевки перегрупировка, сегодня север Сако и Ванцети. Кто нибудь в гш отвечает за что нибудь, кто нибудь управляет государством. Походу кому то хочется повторить 1917 год с развала фронта и государства.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:55
      0
      Давайте сюда в низину загоним всю 106 вдд, чеб землю-то вагнерами отбитую не сдать. Пксть их хинзиры долбят с высот. Отличный план, надёжный как швейцарские часы.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:28
    +2
    чтобы украинские формирования не могли прорваться к осажденному гарнизону.

    ВФУ, конечно, не группа армий Дон Манштейна, но и не армия Венка. История повторяется.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:36
    +13
    хоть убейте меня, я не понимаю... а что, кроме как Telegram-канала у них ни какой связи нет? что за дурость???
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 12:38
      +7
      что за дурость???

      СВО, странная секретная операция
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 12:42
        0
        Суверенная военная операция. Как с демократией у нас.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 12:41
      +4
      Тут я вижу 3 варианта.
      1. Пытались воспользоваться нормальными каналами связи, но там по каким-то причинам не отвечают, поэтому прибегли к такому крайнему случаю. Но если это так, то стоило бы упомянуть в публичном обращении: пытались, мол, связаться по-человечески, но не вышло. Но такой информации я в статье не увидел.
      2. Работа на публику, чтоб потом сказать, мол, мы просили нас поддержать (в телеграмм-канале), но никто не ответил... а дальше зависит от результата. Если успешно возьмут этот Артёмовск, то "смотрите какие герои мы, вопреки всему". А если затормозят, то "нас подставили". Неприятно, конечно, приписывать кому-то такие гнусные мысли, но раз уж взялся рассуждать...
      3. Создание плотного информационного потока с целью перегрузить украинское командование поступающими данными.
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 12:48
        +2
        Вобщето в файле аудио Пригожин сказал, что писал письма министерству оборону, но их игнорируют.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 13:00
          0
          Ну, я в первоисточник не смотрел, потому и оставил указание (хотя и не явное), что ориентируюсь только по этой статье.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:02
          +1
          То есть,игнорируют генерала Суровикина,получается?Впрочем,не удивительно-его пускают вперед,когда надо прикрыть свои задницы.
      2. oleg-nekrasov-19
        oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:49
        0
        «план Сырского» строился на уверенности в том, что после первых же ударов во фланги российской группировки в Артемовске российские военные отступят, бросив «музыкантов» и фактически обрекая их на окружение.(именно для этого нарочито выпячивается "конфликт" между Приггожиным и руководством МО РФ ) И так именно и произошло после первых же «проверочных» ударов, после чего Сырский бросил в бой все резервы, в том числе и те, что готовились для «Приазовского сражения», и… завяз. А Пригожин молодец , ему бы в ГРУ служить.
    3. spirit
      spirit Сегодня, 12:44
      -1
      Так Ломпасные очень гордые,они там мнят себя Аристократической элитой,принцами.А их прилюдно в гуано окунули.Тут нужно сносить всю систему МО, реставрировать ее уже не получится, слишком гнилая.
      1. OldMetall
        OldMetall Сегодня, 12:52
        +6
        "Тут нужно сносить всю систему МО, реставрировать ее уже не получится, слишком гнилая." Мы уже снесли целых 2 страны, сначала, РИ , потом СССР. Теперь воюем с украинцами, которые были поддаными обеих. Досносились на.. Эволюции надо учится а не революции устраивать.
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 13:20
          0
          Ну попробуйте буржуев сковырнуть эволюцией.
        2. Single-n
          Single-n Сегодня, 13:52
          +1
          Просто нужно научится травить крыс пока они не заполонили весь дом. А то и правда проще будет сжечь этот чумной барак и строить новый.
          А у нас 30 лет лили в уши про то какая у нас супер-пупер вертикаль власти, а на проверку что то не очень вышло.
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:58
      +2
      Конечно он обратился по тому каналу,который нужен.Например,через Суровикина.Но соцсеть видят многие,а Суровикина-никто.Похоже на это
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:39
    +2
    И такой: "Шойгу, Герсимов, читайте мессенджер бл, вижу что не смотрели!!!!
  6. никникник
    никникник Сегодня, 12:44
    +1
    отход и оголение флангов это не мстя ли Пригожину и вагнеровцам от Шойгу и Герасимова за дерзость по отношению к ним со стороны Пригожина? Может цель наших вояк под всякими причинами избавиться от вагнеровцев? Какой то маневр странный со стороны МО, одни отговорки и отбития от от атак ВСУ. Жаль ребята гибнут из-за некомпетентности некоторых военачальников. Видимо опять затеяли перегруппировку, сколько же должно погибнуть военных, гражданских, разрушится инфраструктура еще дальше с такими темпами и методами. Крайне печально(. А потом еще восстанавливать города и села, годами обезвреживать оставшиеся в земле боеприпасы. Это не СВО, а не знай что. Северный Кавказ было то же самое, но потом все же решились на активные действия. Сколько же там денег посписывали на строительство и восстановление одних и тех же объектов, сколько обогатились((((. И ведь никто не ответил за сложивших там головы ребят вследствие "бестолковых" решений"
    1. TipaVoffka
      TipaVoffka Сегодня, 13:32
      +3
      Читал на вражеском канале (соответственно не знаю правда или нет), что некоторые позиции, которые оставили войска МО были толком были не окопаны. Окопы по колено глубиной. Ну и я так понял сложно удержать было. Все время приходится лежать во время обстрела. Перемещаться безопасно только ползком, соответственно - медленно. Поднялся - очередь в тебя либо снайпер.
  7. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 12:51
    -1
    Армия без централизованного руководства всегда проигрывала военизированным формированиям, созданным за чьи-то деньги или на этнических основах. Даже, если генералы этой армии "дураки". Организация, общее планирование, дисциплина - основа победы. Бардак, разложение, самореклама - основа поражения.
    1. alovrov
      alovrov Сегодня, 13:04
      +1
      Афганцы слушают вас с искренним удивлением...)))