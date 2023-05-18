Военное обозрение
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Советник офиса Зеленского пообещал, что Украина будет преследовать русских «всегда и везде»

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Советник офиса Зеленского пообещал, что Украина будет преследовать русских «всегда и везде»

На Украине уже даже не пытаются скрывать своих намерений относительно нашей страны и граждан, в ней проживающих.


Так, к недавнему заявлению главы ГУР Кирилла Буданова о том, что его страна, дословно, «продолжит убивать русских, где бы они ни были», присоединился и советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Стоит напомнить, что глава украинской разведки таким образом прокомментировал убийство журналистки Дарьи Дугиной, но позднее неуклюже попытался оправдаться.

Между тем постпредство России при ООН распространило письма с обращением к остальным членам организации, чтобы те детально ознакомились с заявление Буданова, которое очевидно содержит призывы к насилию по национальному признаку.

В то же время, заявление Подоляка, которое он опубликовал на своей странице в соцсети, стало ответом на действия российских дипломатов.

Советник офиса Зеленского, видимо, решив, что может говорить от имени всей нации, написал о ненависти к русским со стороны Украины. Более того, Подоляк «продублировал» слова Буданова, заявив, что русских будут преследовать «всегда и везде», добавив, что Украина «достанет» каждого, независимо от того, будет это реализовано «юридически или физически».

Стоит ли говорить о том, что реакции на слова Подоляка и Буданова со стороны «цивилизованного мира» не последует? Ведь теракты сегодня являются вполне легальным способом достижения своих целей «демократическими» странами. А тот факт, что киевский режим - плоть от плоти террористический - вряд ли сегодня можно подвергать сомнению. Ведь проявил о подобного рода сущность задолго до начала российской спецоперации. События в Доме профсоюзов в Одессе, террор против на тот момент собственных же соотечественников, проживающих на Донбассе - лишь пара примеров.
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34 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:03
    +2
    Советник офиса Зеленского пообещал, что Украина будет преследовать русских «всегда и везде»


    Сказал за всю Украину?Однако ж.Он говорил что нынешние власти Украины ненавидят Россию.Но как известно бешенных собак усыпляют.

    Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, отвечая на заявления российского постпредства при ООН, заявил, что украинские власти ненавидят Россию и будут «преследовать её всегда и везде» как юридически, так и физически.

    https://russian.rt.com/ussr/news/1150018-podolyak-rossiya-ukraina

    По факту признание в терроризме.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:09
      +5
      За одни эти высказывания буданов и подоляка уже сегодня должны тихо пропасть, остальные за "метлой" будут тщательней следить.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:11
        +3
        Даже хорошо что они так откровенны,чтобы ни у кого не было иллюзий.А так язык до Киева доведёт.
        1. major071
          major071 Сегодня, 13:23
          +2
          Висела на носу сопля
          И голосила: Я! Да Я!
          Но подошел как видно срок
          И в грязь отправился сморчок
          Морали здесь, поверьте, нет
          Он на словах такой герой
          Коль пригрозил - то жди ответ
          И будь готов упасть соплёй
          wink good
      2. frruc
        frruc Сегодня, 13:47
        0
        «продолжит убивать русских, где бы они ни были»,..... присоединился М. Подоляк.

        Эти два бздюка уже наговорили на длительные заключения, но надеюсь, это их не коснется- сдохнут на пеньковой веревке в сортире.
  2. Комментарий был удален.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:04
      +2
      В принципе это значит что ничего не изменилось ,так и раньше было.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 13:10
        +3
        Цитата: Orange-Bigg
        В принципе это значит что ничего не изменилось ,так и раньше было.

        Перефразируя бот с ВО
        Текст статьи хотя и не слишком короткий, но не несёт никакой информации.

        Что этот узколобый сказал такого, чего мы о киевском режиме и укронацистах до сих пор не знали?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:15
          +2
          Ну у нас же много договороспособных переговорщиков,которые в любой момент ,как на старте, готовы примчаться для ведения переговоров. Может быть у них хоть после этих слов не будет иллюзий относительно Зе и компании.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:04
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Советник офиса Зеленского пообещал, что Украина будет преследовать русских «всегда и везде»

    Вперед в район Бахмута и там начинай "преследовать" русских.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:05
    +8
    Безнаказанность порождает вседозволенность.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 13:13
      +3
      Согласен! Это же пропаганда, а так один вякнул и к Бандере на встречу, второй вякнул - туда же, третий - тоже, а четвёртый будет сидеть и молчать, глядишь и общественное мнение начнёт меняться.
  5. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 13:08
    +4
    вот бы увидеть этого хмыря, болтающегося на веревке, с полным ртом мух, показывающего направление ветра
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:08
    -2

    Стоит ли говорить о том, что реакции на слова Подоляка и Буданова со стороны «цивилизованного мира» не последует?

    А чему тут удивляться?
    В России ещё и закон под это разработают и примут , чтобы у Киева дела шли хорошо.
  7. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:08
    0
    Так, к недавнему заявлению главы ГУР Кирилла Буданова о том, что его страна, дословно, «продолжит убивать русских, где бы они ни были», присоединился и советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.
    Желающих это сделать до них было много, не они первые, не они последние кто этого хочет.
    Таким как упомянутые "деятели", нужно почаще вспоминать русскую поговорку:
    «Видит око, да зуб неймет»
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:09
    +1
    Так, к недавнему заявлению главы ГУР Кирилла Буданова о том, что его страна, дословно, «продолжит убивать русских, где бы они ни были», присоединился и советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.
    если дословно, то не русских, а РОССИЯН, то есть и чеченцев, и татар, и всех остальных
  9. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:11
    +1
    это классическая игра в инфо поле, такими как он должны заниматься спецслужбы..
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:11
    +1
    Ой, да ладно - не в первой!

    Текст моего комментария слишком короткий, но краткость - сестра таланта.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:12
    +7
    Буданов, Подоляк, Данилов и далее по списку разве не являются законными целями для наших спецслужб и армии? Русских можно "убивать по всему миру и преследовать всегда и везде", а эти нацисты неприкосновенны по каким-то внутренним соображениям? Пора уже начинать чистку рядов самых закоренелых нациков в Киеве и др. городах. Каждый день промедления играет против нас и в первую очередь в информационном плане.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 13:17
      0
      Пора уже начинать чистку рядов самых закоренелых нациков в Киеве и др. городах

      тсссс....... об этом мы как раз говорить не будем...... не пали поляну.... feel такая работа требует тишины......
      1. Клон
        Клон Сегодня, 13:55
        0
        Цитата: Mouse
        такая работа требует тишины......

        Тишина-то уже звенящая. Ей давным-давно следует дать разрядку, а не накропать очередное осуждение.
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 13:28
      +2
      Буданов, Подоляк, Данилов и далее по списку разве не являются законными целями для наших спецслужб и армии?

      Устранив их, мы сможем всех, подобных этим лицам, больше думать о своей шкуре, а не о "глобальных проблемах украизма".
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:12
    +4
    С такими ведущими, учителями, вырастет поколение нелюди...
    Временщикам пофиг, они отчалят за бугор, кто сможет/успеют, а нелюдь будет утилизирована, которую вылечить не получится...
    Вопрос в том, о чем родители подростков думают... хотя, многим и думать нечем, проскакали все мозги.
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:15
    0
    Дугину жалко, она точно знала, что такое НЛП и из-за этого была опасней для них чем "Кинжал" с "Калибром".
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:19
    +1
    Я бы, стал уважать наши компетентные органы, если бы эти говоруны оказались на скамье подсудимых, а затем по решению нашего самого гуманного суда валили лес, лет этак 25. Но и у нас говорить
    очень даже умеют...
  15. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 13:22
    0
    Тюююююю. А вальцман парашенко- военный преступник "....наши диты пидуть до школы и ихни будут сидиты по пидвалах...и только так мы выиграем !!! войну...".
    1. frruc
      frruc Сегодня, 14:01
      -1
      Alex Nevs ......наши диты пидуть до школы и ихни будут сидиты по пидвалах

      От таких словечек аж корежит, выговорить можно, если только в рот сала натолкать.
  16. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 13:24
    0
    Так это исконное западенское, с 90-х, тогда уже вполне зримо выпячивалось при пересечении границы.
  17. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:24
    +1
    Я сторонник простых решений: нет Украины - нет проблемы
  18. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:27
    0
    На это заявление есть хороший ответ: "... и в сортире их замочим.. ".
    1. guest
      guest Сегодня, 13:36
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      и в сортире их замочим..

      Да были когда то такие обещания, но к сожалению про них забыли.
  19. север 2
    север 2 Сегодня, 13:37
    +1
    и опять скулёж про то , что за такие слова Подоляка и Буданова , со стороны "цивилизованного" мира никакой реакции не последует . Так уже миллион причин и случаев было чтобы понять , что "цивилизованный" мир как раз и не против того что у Подоляк-Будановых на языке , только вот ширма-занавес "цивилизованности" тому миру не позволяет эти их желания публично озвучить . А вот Подоляки-Будановы -это рупоры об мечтах "цивилизованного" мира , и совершенно наивно ждать , что бы "цивилизованный" мир эти слова осудят . И чем сильнее ВСУ будет получать люлей от армии России , тем истеричнее и чаще будет слова Подоляк-Будановых .
    Как то интересно было бы узнать , какие категории русофобов-террористов относиться к тем , кого следует мочить везде , даже пойманных в сортире. Вот я как то сомневаюсь , что Подоляк и Буданов опорожняется под себя или в штаны , а не ходят это делать в сортир .
  20. Клон
    Клон Сегодня, 13:52
    +1
    Ну, и какова реакция наших соответствующих структур ? Выразили глубокую озабоченность и решительный протест с обещанием адекватного реагирования в нужное время??? По мне, так разбросанные по направлению частей света голова-ноги-руки подобных персонажей были бы самым правильным и наглядным ответом на аналогичные в прошлом заявления... Глядишь бы, еще лет десять назад языки всех этих ярошей, тягнибоков и прочих мосийчуков находились бы в известном темном месте. И нынешние данилюки, подоляки с будановыми появиться остереглись бы. А пока, образно выражаясь, му-му... господа-товарищи, приобщаемся к крылатым выражениям из басен Крылова - "А васька слушает да ест..." (с) Американские выкормыши продолжают борзеть.
  21. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 13:58
    0
    эта свинья будет висеть на одной перекладине рядом с будановым
  22. Brain_
    Brain_ Сегодня, 14:08
    0
    Ну что, любители демократического сообщества и свободы высказывания своих мнений?
    В другую сторону стрелочка не поворачивается, да? Пока Украина любимая собачка, ей можно делать всё, что угодно?