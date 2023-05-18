Советник офиса Зеленского пообещал, что Украина будет преследовать русских «всегда и везде»

На Украине уже даже не пытаются скрывать своих намерений относительно нашей страны и граждан, в ней проживающих.
Так, к недавнему заявлению главы ГУР Кирилла Буданова о том, что его страна, дословно, «продолжит убивать русских, где бы они ни были», присоединился и советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.
Стоит напомнить, что глава украинской разведки таким образом прокомментировал убийство журналистки Дарьи Дугиной, но позднее неуклюже попытался оправдаться.
Между тем постпредство России при ООН распространило письма с обращением к остальным членам организации, чтобы те детально ознакомились с заявление Буданова, которое очевидно содержит призывы к насилию по национальному признаку.
В то же время, заявление Подоляка, которое он опубликовал на своей странице в соцсети, стало ответом на действия российских дипломатов.
Советник офиса Зеленского, видимо, решив, что может говорить от имени всей нации, написал о ненависти к русским со стороны Украины. Более того, Подоляк «продублировал» слова Буданова, заявив, что русских будут преследовать «всегда и везде», добавив, что Украина «достанет» каждого, независимо от того, будет это реализовано «юридически или физически».
Стоит ли говорить о том, что реакции на слова Подоляка и Буданова со стороны «цивилизованного мира» не последует? Ведь теракты сегодня являются вполне легальным способом достижения своих целей «демократическими» странами. А тот факт, что киевский режим - плоть от плоти террористический - вряд ли сегодня можно подвергать сомнению. Ведь проявил о подобного рода сущность задолго до начала российской спецоперации. События в Доме профсоюзов в Одессе, террор против на тот момент собственных же соотечественников, проживающих на Донбассе - лишь пара примеров.