Советник офиса Зеленского пообещал, что Украина будет преследовать русских «всегда и везде»

На Украине уже даже не пытаются скрывать своих намерений относительно нашей страны и граждан, в ней проживающих.Так, к недавнему заявлению главы ГУР Кирилла Буданова о том, что его страна, дословно, «продолжит убивать русских, где бы они ни были», присоединился и советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.Стоит напомнить, что глава украинской разведки таким образом прокомментировал убийство журналистки Дарьи Дугиной, но позднее неуклюже попытался оправдаться.Между тем постпредство России при ООН распространило письма с обращением к остальным членам организации, чтобы те детально ознакомились с заявление Буданова, которое очевидно содержит призывы к насилию по национальному признаку.В то же время, заявление Подоляка, которое он опубликовал на своей странице в соцсети, стало ответом на действия российских дипломатов.Советник офиса Зеленского, видимо, решив, что может говорить от имени всей нации, написал о ненависти к русским со стороны Украины. Более того, Подоляк «продублировал» слова Буданова, заявив, что русских будут преследовать «всегда и везде», добавив, что Украина «достанет» каждого, независимо от того, будет это реализовано «юридически или физически».Стоит ли говорить о том, что реакции на слова Подоляка и Буданова со стороны «цивилизованного мира» не последует? Ведь теракты сегодня являются вполне легальным способом достижения своих целей «демократическими» странами. А тот факт, что киевский режим - плоть от плоти террористический - вряд ли сегодня можно подвергать сомнению. Ведь проявил о подобного рода сущность задолго до начала российской спецоперации. События в Доме профсоюзов в Одессе, террор против на тот момент собственных же соотечественников, проживающих на Донбассе - лишь пара примеров.