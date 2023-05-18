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Президент Белоруссии назвал дезинформацией постоянные украинские заявления о масштабном контрнаступлении

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Президент Белоруссии назвал дезинформацией постоянные украинские заявления о масштабном контрнаступлении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дезинформацией постоянные заявления украинского руководства о грядущем широкомасштабном контрнаступлении.


В ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ белорусский лидер заявил, что, вероятнее всего, правительство Украины и их западные союзники пытаются дезинформировать своего противника, беспрерывно заявляя о готовящемся контрнаступлении украинской армии.

Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву
,
- подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что, по его мнению, никакое контрнаступление ВСУ невозможно из-за имеющегося превосходства российской армии в живой силе и военной технике. Украинская пропаганда продолжает муссировать тему "контрнаступления", чтобы должным образом убедить свое население в необходимости продолжать вооруженный конфликт.

Лукашенко также призвал участников украинского кризиса к возвращению к переговорному процессу, при этом обсуждая принципиально новые условия перемирия, существенно отличающиеся от предлагаемых на начальном этапе вооруженного конфликта на Украине.

Белорусский лидер добавил, что власти Украины выдвигают предварительные условия в стремлении не допустить проведение мирных переговоров вместо того, чтобы вырабатывать условия заключения мира во время переговорного процесса.

Стоит отметить, что киевский режим своими действиями и заявлениями делает все, чтобы сделать невозможными какие-либо переговоры о заключении мира. Чего стоят, например, слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о намерении "убивать русских в любой точке Земли".
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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1 комментарий
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  1. vitvit123
    vitvit123 Сегодня, 13:39
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    Лука сказал ( СМИ) что в начале сво мы готовы были подписать договор на очень не выгодных для себя условиях ...
    Обалдеть заварить такую кашу и через пару недель так умолять о мире .. до сих пор дух захватывает от неадекватности действий и решений ... и я думаю до сих пор многие власть имущие мечтают о сепаратном мире ...