Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дезинформацией постоянные заявления украинского руководства о грядущем широкомасштабном контрнаступлении.В ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ белорусский лидер заявил, что, вероятнее всего, правительство Украины и их западные союзники пытаются дезинформировать своего противника, беспрерывно заявляя о готовящемся контрнаступлении украинской армии.- подчеркнул Лукашенко.Президент Белоруссии подчеркнул, что, по его мнению, никакое контрнаступление ВСУ невозможно из-за имеющегося превосходства российской армии в живой силе и военной технике. Украинская пропаганда продолжает муссировать тему "контрнаступления", чтобы должным образом убедить свое население в необходимости продолжать вооруженный конфликт.Лукашенко также призвал участников украинского кризиса к возвращению к переговорному процессу, при этом обсуждая принципиально новые условия перемирия, существенно отличающиеся от предлагаемых на начальном этапе вооруженного конфликта на Украине.Белорусский лидер добавил, что власти Украины выдвигают предварительные условия в стремлении не допустить проведение мирных переговоров вместо того, чтобы вырабатывать условия заключения мира во время переговорного процесса.Стоит отметить, что киевский режим своими действиями и заявлениями делает все, чтобы сделать невозможными какие-либо переговоры о заключении мира. Чего стоят, например, слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о намерении "убивать русских в любой точке Земли".