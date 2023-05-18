Глава МИД Венгрии: Украина намеревается осуществить подрыв нефтепровода «Дружба»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Украина намеревается осуществить подрыв нефтепровода «Дружба», по которому страна получает российскую нефть. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в венгерском посольстве в Австрии. Таким образом, считает глава венгерской дипломатии, Киев ставит под угрозу венгерский суверенитет.
Подобная угроза противоречит суверенитету Венгрии, ведь в том числе в обеспечении безопасности энергоснабжения заключается вопрос нашего суверенитета
– отметил Сийярто.
Вместе с тем глава венгерского внешнеполитического ведомства коснулся и темы школ на Закарпатье, обучение в которых проводится на венгерском языке, выразив мнение о том, что они не смогут начать свою работу с 1 сентября текущего года. К тому же, добавил он, украинские власти внесли венгерский банк OTP в чёрный список, подозревая его якобы в связях с международным терроризмом, что не может не указывать на то, что Киев проявляет в последнее время всё большую враждебность по отношению к Будапешту.
В этом контексте, заслуживает внимания и недавняя статья, вышедшая вчера в венгерском издании Origo, авторы которой сообщают о том, что диверсию на вышеуказанном нефтепроводе одобрила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Другое издание –The Washington Post, также сообщало на днях со ссылкой на документы секретных служб о том, что украинский президент Владимир Зеленский прорабатывает возможность взрыва трубопровода «Дружба» в целях нанесения ущерба венгерской экономике.
В то же время, министр иностранных дел Венгрии пообещал, что руководство страны будет накладывать вето на любую военную помощь Украине на уровне ЕС до тех пор, пока Киев не отменит статус спонсора международного терроризма в отношении OTP Bank.