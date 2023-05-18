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Глава МИД Венгрии: Украина намеревается осуществить подрыв нефтепровода «Дружба»

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Глава МИД Венгрии: Украина намеревается осуществить подрыв нефтепровода «Дружба»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Украина намеревается осуществить подрыв нефтепровода «Дружба», по которому страна получает российскую нефть. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в венгерском посольстве в Австрии. Таким образом, считает глава венгерской дипломатии, Киев ставит под угрозу венгерский суверенитет.


Подобная угроза противоречит суверенитету Венгрии, ведь в том числе в обеспечении безопасности энергоснабжения заключается вопрос нашего суверенитета

– отметил Сийярто.

Вместе с тем глава венгерского внешнеполитического ведомства коснулся и темы школ на Закарпатье, обучение в которых проводится на венгерском языке, выразив мнение о том, что они не смогут начать свою работу с 1 сентября текущего года. К тому же, добавил он, украинские власти внесли венгерский банк OTP в чёрный список, подозревая его якобы в связях с международным терроризмом, что не может не указывать на то, что Киев проявляет в последнее время всё большую враждебность по отношению к Будапешту.

В этом контексте, заслуживает внимания и недавняя статья, вышедшая вчера в венгерском издании Origo, авторы которой сообщают о том, что диверсию на вышеуказанном нефтепроводе одобрила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Другое издание –The Washington Post, также сообщало на днях со ссылкой на документы секретных служб о том, что украинский президент Владимир Зеленский прорабатывает возможность взрыва трубопровода «Дружба» в целях нанесения ущерба венгерской экономике.

В то же время, министр иностранных дел Венгрии пообещал, что руководство страны будет накладывать вето на любую военную помощь Украине на уровне ЕС до тех пор, пока Киев не отменит статус спонсора международного терроризма в отношении OTP Bank.
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17 комментариев
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  1. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 12:48
    +5
    обязательно взорвут,а мы им гадам,зерновую сделку ещё на год продлим....знай наших
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:54
      +1
      Не им, а недайбогтакихдрузей Эрдогану.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 13:55
      +1
      Цитата: bk-sarmat
      обязательно взорвут,а мы им гадам,зерновую сделку ещё на год продлим....знай наших

      Сделка - туфта. Сейчас важно помочь Эдику с выборами и дать возможность вывезти побольше ГМО-дерьма с Украины. Заодно предоставить Зе и Ко возможность оставить народ без хлеба, чтоб крепче благодарили... Вновь освобождаемые территории мы накормим потом - урожай на Херсонщине и в Запорожье обещает быть рекордным...
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 12:51
    +1
    диверсию на вышеуказанном нефтепроводе одобрила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
    Эта-то гинекологша все рамсы попутала, стервятница !
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:52
    +4
    Подобная угроза противоречит суверенитету Венгрии
    Может венграм хорошенько подумать и уже присоединиться к СВО для защиты своего суверенитета и этнических венгров в Закарпатье предварительно выйдя из ЕС? Особо ретивых прошу не накидываться на мой комментарий, т.к. это "домыслы автора комментария".
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:57
      0
      Дивизии "Хуньяди" и "Мария Терезия" уже прогревают моторы, чтобы присоединиться.
    2. Миллер
      Миллер Сегодня, 13:03
      0
      Прямо с языка снял, если подорвут, прямая угроза безопасности члену НАТО.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:20
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Может венграм хорошенько подумать и уже присоединиться к СВО для защиты своего суверенитета и этнических венгров в Закарпатье предварительно выйдя из ЕС?

      Проблемка - нам придётся сухопутный "коридор" до Венгрии пробивать. Насколько я понимаю, в ближайшие планы нашего ГШ это не входит.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 14:04
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: rotmistr60
        Может венграм хорошенько подумать и уже присоединиться к СВО для защиты своего суверенитета и этнических венгров в Закарпатье предварительно выйдя из ЕС?

        Проблемка - нам придётся сухопутный "коридор" до Венгрии пробивать. Насколько я понимаю, в ближайшие планы нашего ГШ это не входит.

        Скорость нужна когда вы идёте к жене соседа, "за солью", а тут надо максимально беречь жизни наших Мужчин, они - бесценны! Кто сейчас встанет рядом с Россией - получит небывалые преференции в будущем, нежели вся та свора, которая примчится после того, как маятник окончательно двинется в нашу сторону...
    4. isv000
      isv000 Сегодня, 13:59
      0
      Цитата: Tagan
      украинские власти внесли венгерский банк OTP в чёрный список, подозревая его якобы в связях с международным терроризмом
      Жаба задушила, что OTP-банк работает в России. Но честно говоря, контора говенная. Не понимаю, почему в России до сих пор не прикрыли. Своих кровососов вроде и так хватает.

      Хорошие домыслы, правильные! Если Орбан сыграет ва-банк то у него есть все шансы сорвать банк, простите за тавтологию. Этот сюрприз может стать последним, что увидит Эуропа...
    5. mitlantecutli_zen
      mitlantecutli_zen Сегодня, 14:03
      0
      Hay que tener mucho valor para tomar una decisión así, nunca lo harán. Terminarán cediendo a los chantajes de la Unión Europea y del gobierno del payaso siniestro.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:55
    0
    украинские власти внесли венгерский банк OTP в чёрный список, подозревая его якобы в связях с международным терроризмом
    Жаба задушила, что OTP-банк работает в России. Но честно говоря, контора говенная. Не понимаю, почему в России до сих пор не прикрыли. Своих кровососов вроде и так хватает.
  5. Moldrus-13
    Moldrus-13 Сегодня, 12:56
    0
    Спонсируя терроризм, Европа еще кроме террактов ещё что-то хотела в результате?
  6. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:58
    -1
    Давно пора взорвать все газопроводы и нефтепроводы, идущие из РФ через территорию Украины в НАТО!
    И аммиакопровод из Тольятти в Одессу тоже взорвать не забудьте.
    После этого олигархов РФ и Путина уже ничто не будет сдерживать от наступления на Киев и Одессу.
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:03
    0
    Так как нефть и газ принадлежит Путину и его друзьям...
    Нежалко эти трубы.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:03
    0
    …. А для сохранения венгерского суверенитета, аРхи- необходимо, аккупировать и присоединить к Венгрии- Закарпатье, батенька! АРхи важно и аРхи- нужно, товарищи!)
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 13:51
    0
    Глава МИД Венгрии: Украина намеревается осуществить подрыв нефтепровода «Дружба»

    Эти могут... уже отпилены, грабли - кончились. Осталось взрывать и крушить всё, за что бабло продолжает капать...