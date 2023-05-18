Глава МИД Венгрии: Украина намеревается осуществить подрыв нефтепровода «Дружба»

Подобная угроза противоречит суверенитету Венгрии, ведь в том числе в обеспечении безопасности энергоснабжения заключается вопрос нашего суверенитета

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Украина намеревается осуществить подрыв нефтепровода «Дружба», по которому страна получает российскую нефть. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в венгерском посольстве в Австрии. Таким образом, считает глава венгерской дипломатии, Киев ставит под угрозу венгерский суверенитет.– отметил Сийярто.Вместе с тем глава венгерского внешнеполитического ведомства коснулся и темы школ на Закарпатье, обучение в которых проводится на венгерском языке, выразив мнение о том, что они не смогут начать свою работу с 1 сентября текущего года. К тому же, добавил он, украинские власти внесли венгерский банк OTP в чёрный список, подозревая его якобы в связях с международным терроризмом, что не может не указывать на то, что Киев проявляет в последнее время всё большую враждебность по отношению к Будапешту.В этом контексте, заслуживает внимания и недавняя статья, вышедшая вчера в венгерском издании Origo, авторы которой сообщают о том, что диверсию на вышеуказанном нефтепроводе одобрила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Другое издание –The Washington Post, также сообщало на днях со ссылкой на документы секретных служб о том, что украинский президент Владимир Зеленский прорабатывает возможность взрыва трубопровода «Дружба» в целях нанесения ущерба венгерской экономике.В то же время, министр иностранных дел Венгрии пообещал, что руководство страны будет накладывать вето на любую военную помощь Украине на уровне ЕС до тех пор, пока Киев не отменит статус спонсора международного терроризма в отношении OTP Bank.