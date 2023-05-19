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Представитель командования ВМС США: Российские боевые самолеты и корабли в восточном Средиземноморье ведут себя профессионально

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Представитель командования ВМС США: Российские боевые самолеты и корабли в восточном Средиземноморье ведут себя профессионально

Представитель командования американскими ВМС заявил, что «нет существенных изменений» в поведении российских самолетов и военных кораблей в отношении западных военно-морских и воздушных средств в восточном Средиземноморье.


Представитель командования Питер С. Флинн:

Российские боевые самолеты и военные корабли ведут себя профессионально, как и другие вооруженные силы в регионе, и не было никаких признаков какой-либо повышенной агрессии или враждебности.

Речь эту Флинн произнёс на борту эсминца, пришвартованного в главном кипрском порту Лимасол.

У Российской Федерации есть пункт МТО в Тартусе, Сирия, пока единственная такая база, которая есть у Москвы за пределами бывшего Советского Союза. В 2017 году Россия договорилась с президентом Сирии Башаром Асадом о продлении срока аренды этого пункта в Тартусе на 49 лет и обслуживании там до 11 военных кораблей. Тартус находится в 180 км от восточного побережья Кипра.

Восточное Средиземноморье очень важно для морской безопасности

— сказал Флинн.

О российском «военном поведении в восточном Средиземноморье» речь зашла на фоне того, что в США продолжают накручивать антироссийскую истерию, заявляя, будто бы российские боевые корабли угрожают судоходству. Почему-то в этом случае корабли ВМС США, в понимании американской стороны, судоходству угрозы не несут никогда и нигде. В этом плане заявление морского офицера Питера Флинна явно выбивается из общей антироссийской канвы американских военно-политических элит.
Автор:
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8 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:10
    +1
    Чой то он так вдруг стал говорить? Ведь лишат тёплого места за неправильные высказывания.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:15
    +3
    Похвала из уст амерзца выглядит нехорошо.Нет,конечно-каждый выполняет свою задачу.Но хочется,что бы визжали на весь мир..Ну,там топливо на палубу слили или еще чего..Сапогом по кумполу..
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:18
      +2
      навал никто не отменял....... wink...................................................................... hi
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:16
    0
    Российские боевые самолеты и военные корабли ведут себя профессионально
    Ну вот, а то все не профессионально, да не профессионально (перефразировано из м/ф "Волк и теленок").
  4. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 07:16
    0
    Хочу поправить автора. Не пункт МТО, а ВМБ Тартус. Проводились и проводятся работы по расширению ВМБ и естественно, там во много раз расширено присутствие кораблей и л/с.
    При СССР, там был кусочек причала и ПМ, пришвартованная к стенке.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:16
    +1
    Да неужели..... нам теперь в пол ему поклонится? belay вооще-то мы и сами о себе всё знаем! good
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:18
    -1
    Наши ведут себя профессионально, чтобы вести себя непрофессионально,надо ещё поискать перед кем это сделать.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:31
    0
    Похвала из уст врага плохо пахнет...