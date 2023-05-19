Представитель командования ВМС США: Российские боевые самолеты и корабли в восточном Средиземноморье ведут себя профессионально

Российские боевые самолеты и военные корабли ведут себя профессионально, как и другие вооруженные силы в регионе, и не было никаких признаков какой-либо повышенной агрессии или враждебности.

Восточное Средиземноморье очень важно для морской безопасности

Представитель командования американскими ВМС заявил, что «нет существенных изменений» в поведении российских самолетов и военных кораблей в отношении западных военно-морских и воздушных средств в восточном Средиземноморье.Представитель командования Питер С. Флинн:Речь эту Флинн произнёс на борту эсминца, пришвартованного в главном кипрском порту Лимасол.У Российской Федерации есть пункт МТО в Тартусе, Сирия, пока единственная такая база, которая есть у Москвы за пределами бывшего Советского Союза. В 2017 году Россия договорилась с президентом Сирии Башаром Асадом о продлении срока аренды этого пункта в Тартусе на 49 лет и обслуживании там до 11 военных кораблей. Тартус находится в 180 км от восточного побережья Кипра.— сказал Флинн.О российском «военном поведении в восточном Средиземноморье» речь зашла на фоне того, что в США продолжают накручивать антироссийскую истерию, заявляя, будто бы российские боевые корабли угрожают судоходству. Почему-то в этом случае корабли ВМС США, в понимании американской стороны, судоходству угрозы не несут никогда и нигде. В этом плане заявление морского офицера Питера Флинна явно выбивается из общей антироссийской канвы американских военно-политических элит.