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Telegram-канал: В Белгородскую область пытались прорваться 20 диверсантов ВСУ

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Telegram-канал: В Белгородскую область пытались прорваться 20 диверсантов ВСУ

Сегодня на территорию Белгородской области прорывался отряд из 20 диверсантов украинских формирований. Но попытку прорыва пресекли российские пограничники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.


Группа украинских диверсантов собиралась проникнуть на территорию приграничного российского региона. Однако их остановили массированным огнем военнослужащие Пограничной службы ФСБ России.

Встретив серьезное сопротивление российских пограничников, украинские диверсанты ретировались вглубь своей территории, сообщает Telegram-канал Shot. О потерях среди нападавших не сообщается.

Ранее стало известно, что 7 мая сотрудниками ФСБ России была задержана группа диверсантов, которые собирались устроить диверсию против российских военных самолетов, базирующихся в Ивановской области. Спецслужбам удалось выявить причастных к организации диверсии лиц и задержать их в ходе специальной операции.

Отметим, что украинские формирования периодически организуют диверсии и пытаются проникнуть в приграничные российские регионы. Перед подобными диверсионными группами ставятся, как правило, две цели – либо организация диверсий с причинением ущерба военной и гражданской инфраструктуре и технике, либо проведение «имиджевых» акций вроде проникновения в какую-нибудь деревню, где нет российских силовиков, с последующим фотографированием с украинскими флагами, как это уже было в свое время в Брянской области.

В этой связи особое внимание следует уделять вопросам охраны государственной границы с Украиной, в том числе и посредством усиления Пограничной службы приданными группами военнослужащих, полицейских, добровольцев.
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14 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:00
    +5
    О потерях среди нападавших не сообщается.
    Прорывавшихся остановили массированным огнем, а о потерях не сообщается. В таких случаях обязательно необходимо обнародовать потери противника, чтобы народ знал о том, что кара неизбежна.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:09
      +6
      Не должны они вообще уходить, в огневой мешок и до последнего
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 13:00
    -1
    Ну так и будем сидеть в окопах на Донбассе или все таки мобилизуемся и раскатаем Украину в прах, чтобы и мысли ни у кого в мире не было воевать с Россией?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:10
      +3
      Цитата: AlexKruglov1976
      Ну так и будем сидеть в окопах на Донбассе или все таки мобилизуемся и раскатаем Украину в прах, чтобы и мысли ни у кого в мире не было воевать с Россией?

      Ефрейтор Круглов! Встать в строй! wink
      Кроме шуток: всё идёт как должно, потери надо минимизировать.
      А вот высокоточные удары надо наращивать, чтобы в сортир ходили и оглядывались! hi
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:01
    +1
    Ох как нужны сейчас режиму Зеленского "медийные" победы , после того , как русские проводят планомерное уничтожение районов ПВО, складов и логистических центров "армии наступа"
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:17
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Ох как нужны сейчас режиму Зеленского "медийные" победы , после того , как русские проводят планомерное уничтожение районов ПВО, складов и логистических центров "армии наступа"

      Перебьётся! Во Франции над ним уже ржут - Зеленский проводит турне со своим цирком - шапито...
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:03
    +2
    В Белгородской области в отношении членов ДРГ надо действовать по законам военного времени.
    1. guest
      guest Сегодня, 13:28
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      в отношении членов ДРГ надо действовать по законам военного времени.

      И я об этом говорю, но меня за это ещё и минусуют.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:03
    +1
    Об этом сообщает Telegram-канал Shot

    Telegram-канал Shot переименовать в Совинформбюро...... winked
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:03
    +2
    А зачем? Что ВСУ будет делать, если прорвется?
    Ну, пробегают, постреляют. Возможно, будут погибшие гражданские.
    Это ж никакого смысла не имеет. Военным урона не нанесут. Среди гражданских только больше будет ненависти к украинским воякам.
    1. dementor873
      dementor873 Сегодня, 13:14
      +3
      Это покажет, что можно спокойно нападать на ядерную державу, члена Совбеза ООН. Как захват в Буденовске. Если 20 человек дрг могут заходить и творить, что хотят, то и шляхи подумают, что можно забрать Кемску Волость.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:16
    -1
    В этой связи особое внимание следует уделять вопросам охраны государственной границы с Украиной, в том числе и посредством усиления Пограничной службы приданными группами военнослужащих, полицейских, добровольцев.
    . Так всегда и было, угрозу приходилось обнаруживать и устранять всем миром! Без пособников с нашей стороны, диверсанты кончаюттся гораздо быстрее.
  8. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:31
    0
    Auch hier gilt:

    Angriff ist die beste Verteidigung...!!

    Wenn die Ukraine-Nazis 65.000 tausend Mann 100 km vor
    Saporoschje zusammenziehen, dann muss man in 125 km
    eine Strategie der vollkommen verbrannten Erde durchführen,
    um ihnen klar zu machen, es gibt kein vor und es gibt erst recht
    kein zurück mehr...!!! Ihr werdet ALLE hier sterben und selbst
    eure Gräber werden zu Asche verbrennen...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    SO funktioniert Abschreckung wenn man - was ich immer noch
    nicht verstehen kann (!?!) - keine taktischen Atomwaffen einsetzen
    will...!!!
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:40
    0
    Походу группа грибников заплутала, а по ним сразу из всех стволов. Скоро за земляникой пойдут..... Полянку окопать нужно