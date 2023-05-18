Telegram-канал: В Белгородскую область пытались прорваться 20 диверсантов ВСУ

Сегодня на территорию Белгородской области прорывался отряд из 20 диверсантов украинских формирований. Но попытку прорыва пресекли российские пограничники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.
Группа украинских диверсантов собиралась проникнуть на территорию приграничного российского региона. Однако их остановили массированным огнем военнослужащие Пограничной службы ФСБ России.
Встретив серьезное сопротивление российских пограничников, украинские диверсанты ретировались вглубь своей территории, сообщает Telegram-канал Shot. О потерях среди нападавших не сообщается.
Ранее стало известно, что 7 мая сотрудниками ФСБ России была задержана группа диверсантов, которые собирались устроить диверсию против российских военных самолетов, базирующихся в Ивановской области. Спецслужбам удалось выявить причастных к организации диверсии лиц и задержать их в ходе специальной операции.
Отметим, что украинские формирования периодически организуют диверсии и пытаются проникнуть в приграничные российские регионы. Перед подобными диверсионными группами ставятся, как правило, две цели – либо организация диверсий с причинением ущерба военной и гражданской инфраструктуре и технике, либо проведение «имиджевых» акций вроде проникновения в какую-нибудь деревню, где нет российских силовиков, с последующим фотографированием с украинскими флагами, как это уже было в свое время в Брянской области.
В этой связи особое внимание следует уделять вопросам охраны государственной границы с Украиной, в том числе и посредством усиления Пограничной службы приданными группами военнослужащих, полицейских, добровольцев.