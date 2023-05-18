Бойцы 9-й штурмовой бригады получили на вооружение FPV-дроны для уничтожения тяжелой бронетехники ВСУ

Вариантов использования дронов множество, изделия используются для разведки, одноразового применения по тяжелой технике противника, сброса мин различного класса и типа, а также осуществления контроля за территорией. FPV-дроны очень эффективны в применении

Центр комплексных беспилотных решений поставил в зону спецоперации около ста ударных FPV- дронов . Как пояснил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин, предварительно специалисты ЦКБР провели обучение военнослужащих российской армии применению беспилотников Восемь человек из состава 9-й штурмовой бригады ДНР прошли подготовку на базе ЦКБР боевому применению ударных FPV-дронов. Управление данными беспилотниками ведется от первого лица, поэтому не все способны им управлять. Всего бригада получила около ста FPV-дронов, способных наносить удары по позициям противника с помощью сброшенных боеприпасов, а также в виде дронов-камикадзе поражать тяжелую бронетехнику. Кроме самих беспилотников, бойцы получили соответствующее наземное оборудование.- приводит ТАСС слова главы ЦКБРЦКБР работает исключительно с силовыми ведомствами, судя по последним заявлениям, уже довольно длительное время. Накануне в Центре сообщили, что получили для изучения американский FPV-дрон, созданный с использованием технологий NASA. Беспилотник в качестве трофея получили наши бойцы в зоне СВО и передали специалистам. Как подчеркнули в ЦКРБ, большой интерес вызвали аккумуляторы дрона, изначально созданные для использования в "марсианских миссиях", а также двигатели и система нагрузки. Планируется, что в скором времени новинки начнут применяться и на наших беспилотниках.