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Бойцы 9-й штурмовой бригады получили на вооружение FPV-дроны для уничтожения тяжелой бронетехники ВСУ

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Бойцы 9-й штурмовой бригады получили на вооружение FPV-дроны для уничтожения тяжелой бронетехники ВСУ

Центр комплексных беспилотных решений поставил в зону спецоперации около ста ударных FPV-дронов. Как пояснил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин, предварительно специалисты ЦКБР провели обучение военнослужащих российской армии применению беспилотников.


Восемь человек из состава 9-й штурмовой бригады ДНР прошли подготовку на базе ЦКБР боевому применению ударных FPV-дронов. Управление данными беспилотниками ведется от первого лица, поэтому не все способны им управлять. Всего бригада получила около ста FPV-дронов, способных наносить удары по позициям противника с помощью сброшенных боеприпасов, а также в виде дронов-камикадзе поражать тяжелую бронетехнику. Кроме самих беспилотников, бойцы получили соответствующее наземное оборудование.

Вариантов использования дронов множество, изделия используются для разведки, одноразового применения по тяжелой технике противника, сброса мин различного класса и типа, а также осуществления контроля за территорией. FPV-дроны очень эффективны в применении

- приводит ТАСС слова главы ЦКБР

ЦКБР работает исключительно с силовыми ведомствами, судя по последним заявлениям, уже довольно длительное время. Накануне в Центре сообщили, что получили для изучения американский FPV-дрон, созданный с использованием технологий NASA. Беспилотник в качестве трофея получили наши бойцы в зоне СВО и передали специалистам. Как подчеркнули в ЦКРБ, большой интерес вызвали аккумуляторы дрона, изначально созданные для использования в "марсианских миссиях", а также двигатели и система нагрузки. Планируется, что в скором времени новинки начнут применяться и на наших беспилотниках.
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3 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:19
    +1
    Рогозин говорит что 2 системы Крапива затрофеили.
    Находящийся в зоне спецоперации Рогозин рассказал, что наши бойцы затрофеили несколько комплексов «Крапива», которые есть у ВСУ, специалисты их изучают.

    Он возмутился, что у нас разрабатывалась «Единая система управления тактическим звеном», но она не завершена, и это безобразие.

    https://argumenti.ru/politics/2023/05/830410
  2. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 13:23
    -3
    Ох и любят у нас аббревиатуры. Теперь вот обязательно надо добавлять FPV. Для крутости.
    При том, что смысла это не имеет - дроны "с видом от третьего лица", то есть без камеры и канала передачи изображения - это детские радиоуправляемые машинки (вертолетики). Не более того. А "с видом от первого", что и означает аббревиатура FPV - это и так все то, что и раньше использовалось в СВО. Ничего нового не появилось.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:27
      +1
      Радует что наконец то плотно занялись темой БПЛА.В частности FPV.