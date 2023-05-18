Замминистра ЖКХ Белгородской области уволился и отправился в зону спецоперации добровольцем

Антон Сергеевич Шопин принял решение отправиться добровольцем в зону СВО. В текущем году ему исполняется 39 лет, из них 13 лет - в погонах. Обучение прошел от кадетского корпуса в Санкт-Петербурге до военной службы в Чечне. Антон - образец для всех. Настоящий мужчина!

Решение отправиться в зону специальной военной операции добровольцем для участия в боевых действиях принял заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Антон Шопин. О таком решении высокопоставленного чиновника сегодня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Антон Шопин подал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Губернатор данное заявление удовлетворил, учитывая обстоятельства – решение чиновника принести пользу своей стране на другом фронте.Как отметил глава региона, работа Министерства жилищно-коммунального хозяйства очень важна для населения региона, имеет колоссальное значение. Но, подчеркнул Гладков, и Родину защищать нужно.- написал Вячеслав Гладков.В каких именно войсках и на какой должности будет проходить службу Антон Шопин, губернатор не сообщил. Это уже не первый пример высокопоставленного российского чиновника, отправляющегося добровольцем на спецоперацию. Еще осенью 2022 года на фронт отправились некоторые депутаты ряда российских регионов.Относительно Белгородской области, напомним, что многие выходцы из нее записываются также добровольцами в формирования территориальной обороны и проходят соответствующую военную подготовку, в том числе и на базах ЧВК «Вагнер».