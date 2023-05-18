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Замминистра ЖКХ Белгородской области уволился и отправился в зону спецоперации добровольцем

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Замминистра ЖКХ Белгородской области уволился и отправился в зону спецоперации добровольцем

Решение отправиться в зону специальной военной операции добровольцем для участия в боевых действиях принял заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Антон Шопин. О таком решении высокопоставленного чиновника сегодня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.


Антон Шопин подал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Губернатор данное заявление удовлетворил, учитывая обстоятельства – решение чиновника принести пользу своей стране на другом фронте.

Как отметил глава региона, работа Министерства жилищно-коммунального хозяйства очень важна для населения региона, имеет колоссальное значение. Но, подчеркнул Гладков, и Родину защищать нужно.

Антон Сергеевич Шопин принял решение отправиться добровольцем в зону СВО. В текущем году ему исполняется 39 лет, из них 13 лет - в погонах. Обучение прошел от кадетского корпуса в Санкт-Петербурге до военной службы в Чечне. Антон - образец для всех. Настоящий мужчина!

- написал Вячеслав Гладков.

В каких именно войсках и на какой должности будет проходить службу Антон Шопин, губернатор не сообщил. Это уже не первый пример высокопоставленного российского чиновника, отправляющегося добровольцем на спецоперацию. Еще осенью 2022 года на фронт отправились некоторые депутаты ряда российских регионов.

Относительно Белгородской области, напомним, что многие выходцы из нее записываются также добровольцами в формирования территориальной обороны и проходят соответствующую военную подготовку, в том числе и на базах ЧВК «Вагнер».
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11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:31
    +1
    Приветствовать надо.Только без лишнего пиара.
    1. Brain_
      Brain_ Сегодня, 13:34
      +5
      Совсем без пиара не выйдет. Иначе станут говорить, что никто из чиновников не идёт.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:47
      +1
      Паир наоборот нужен, как пример поведения руководящих работников.
  3. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:34
    +5
    Сильный поступок.

    Я за то, чтобы в прекрасной России будущего граждане мужского пола не прошедшие обязательную военную службу и на пушечный выстрел не подпускали к госслужбе.

    Если ты не готов защищать свое государство, то тебе нет места в системе государственного управления.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 13:38
      -1
      Зато потом по служебной лестнице продвинется быстрее
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 13:45
        +1
        Цитата: seregatara1969
        Зато потом по служебной лестнице продвинется быстрее

        И по праву! Если патриот займёт место "отсиденца" - это только на благо России. Я вообще считаю что сейчас надо ускоренными темпами выращивать командиров всех уровней и продвигать их на госслужбу при демобилизации. Фронтовик - чиновник не даст дуру гонять подчинённым, научит Родину любить!
      2. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 13:45
        +2
        Цитата: seregatara1969
        Зато потом по служебной лестнице продвинется быстрее

        Про потом и говорить будем потом, судьба злодейка, как повезёт, никто не знает, что написано в книге судеб. Пожелаем ему вернулся живым и здоровым hi
      3. hohohol
        hohohol Сегодня, 13:51
        0
        Зато потом по служебной лестнице продвинется быстрее

        Если доживёт, он ведь на войну поехал, а не к тёще на блины
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:38
    -1
    Кидайте в меня минусами, но после милоновых и прочих сыновей Пескова, что-то не вирится, что он будет на передовой с автоматом, вид его на фото об этом говорит. Это как у нас в командировках было, кто-то по горам с автоматом от звонка до звонка ловя "покемонов", которых вроде как там и нет, а кто в штабе стул полировал, но оба участники, ветераны.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:50
      +1
      Насчет м. Пескова непонятно, но Милонов то чем плох?
  5. senima56
    senima56 Сегодня, 13:51
    +2
    "Решение отправиться в зону специальной военной операции добровольцем для участия в боевых действиях принял заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Антон Шопин." Вот поступок Мужчины! good hi Уважение ему! hi