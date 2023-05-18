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В Испании представлен новый вариант лёгкого танка LT105

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В Испании представлен новый вариант лёгкого танка LT105

Испанская компания GDELS-SBS, подчинённая General Dynamics (США), на площадке выставки FEINDEF 2023, устроенной в Мадриде, продемонстрировала новый вариант лёгкого танка LT105, созданного на базе гусеничной бронемашины ASCOD. Данная платформа состоит на вооружении четырёх стран (Испании, Австрии, Британии и Филиппин); всего было поставлено или законтрактовано свыше 1000 машин ASCOD.


Новая модификация легкого танка оснащена современной башней от израильской компании Elbit Systems, снаряжённой 105-мм пушкой.

Концепция LT105 стремится объединить преимущества основного боевого танка со значительным снижением общего веса машины

- указывает разработчик.

Как отмечается, ОБТ обычно весят 60 тонн и более, в зависимости от модели и дополнительного оборудования. Хотя эта тяжелая броня обеспечивает им отличную защиту и огневую мощь, она может затруднить их мобильность в определенных условиях местности и при транспортировке.

Как указывается в издании Army Recognition, в отличие от ОБТ, легкие танки, такие как LT105, рассчитаны на вес от 30 до 35 тонн, что составляет почти половину массы стандартного ОБТ. Уменьшенная масса значительно повышает их мобильность, позволяя им более эффективно перемещаться по сложной местности и легче транспортироваться по воздуху или морю.

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6 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:43
    0
    Наелись тяжеловесов...., так пойдет, то скоро вернуться к двухместным танкеткам аля-Германия 1935 г. По высоте и габаритам недалеко ушел от Гепарда, походу за броней джакузи и плазма 2х2, а как без этого воевать. Танкостроители......
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:43
    +2
    Я вот не понял.Это "легкий"танк ,такой громадный.Или презентатели такие мелкие?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:50
      0
      Этот лёгкий танк по-моему больше ОБТ Леопард А4 будет.
  3. К-50
    К-50 Сегодня, 13:53
    0
    Судя по кадрам с ролика высота у него под три с половиной метра, выше шермана, не говоря уже про "34-ку".
    В защите им однозначно уступит, только пушка круче и средства наблюдения.
    Девайс для бедных стран, ибо картонка. yes
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:57
    0
    Экипаж в танке размещается стоя?Танк очень уж высокий,один из его конструкторов или внук Гулливера,не иначе как жираф!И,что у него со стабилизатором орудия-отсутствует?Танк стреляет только когда остановится,в движении пушка стрелять не желает.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:02
    0
    Если взять средний рост человека ,в районе 178 см (европейца конечно) то этот легкий танк будет практически под 4 метра высотой .
    Мечта гранатометчика !