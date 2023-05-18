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Глава Минобороны РФ проинспектировал проведение подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа

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Глава Минобороны РФ проинспектировал проведение подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа

В России продолжается набор на военную службу по контракту. Наши соотечественники, изъявившие желание отдать долг Родине, проходят тщательную боевую подготовку на полигонах страны перед отправкой в зону СВО.


Один из таких полигонов Западного военного округа посетил с проверкой глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. В ходе своего визита министр проинспектировал организацию боевой подготовки контрактников и заслушал доклад главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ Олега Селюкова, сообщается в ТГ-канале Минобороны.

Со слов Селюкова, поступившие на службу военные проходят тщательную подготовку под руководством офицеров, ранее принимавших участие в спецоперации на Украине. Сначала бойцы проходят индивидуальные занятия, а затем – боевое слаживание в составе отделений и взводов.

Что характерно, в ходе подготовки делается упор на использование противником в текущем конфликте западных образцов вооружения.

Наконец, после завершения подготовки на полигонах, военнослужащие, поступившие в войска по контракту, направляются в пункты постоянной дислокации, где продолжают слаживание уже в своих воинских подразделениях.

Как доложил главе Минобороны один из командиров подразделения, бойцы на полигонах ЗВО проходят курс практических занятий, включающий в том числе медицинскую, огневую и тактико-специальную. В то же время, все военнослужащие в ходе тренировок выполняют стрельбы с использованием широкой номенклатуры вооружений.
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3 комментария
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  1. PVV66
    PVV66 Сегодня, 13:44
    +4
    Не туда этот инспектор поехал. Пусть приедет проинспектирует приграничные населенные пункты Белгородской, Курской и Брянской областей. Приграничные села Белгородской обл. в день от 5 до 10 раз обстреливают. А он щеки надувает и брови хмурит. Видимо мирное население становится жертвой стратегического мЫшленья МО и ГШ.
    1. Novichek)
      Novichek) Сегодня, 13:46
      0
      good Во , метко сказано, а ещё первым делом нужно было ему Сако и Ванцетти проинспектировать!
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 13:45
    0
    Какая же клоунская форма...замочки-молнии, у одного мини фуражка, у другого какая-то кружка на голове...
    Кто-нибудь знает на форме какой страны используют застежки молнии? И зачем на форме рисунок-цифра с такими погонами, которые видны за километр? Интересно, единый дизайн формы в английской армии был введен еще в 19-м веке, наши же генералы как капризные девочки все стараются "понравиться" своим подчиненным, хотя по их пузам их и так видно, что генералы. Ну а шедевр от кутюр Шойгу лаковые ботинки...
    Господа, посмотрите на Евгения Пригожина, его за 20 метров не отличишь от окружающих бойцов, вот у кого чувство самосохранения развито, а у этих чувство сохранения как у глухарей с фазанами в брачный период.