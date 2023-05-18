Глава Минобороны РФ проинспектировал проведение подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа

В России продолжается набор на военную службу по контракту. Наши соотечественники, изъявившие желание отдать долг Родине, проходят тщательную боевую подготовку на полигонах страны перед отправкой в зону СВО.
Один из таких полигонов Западного военного округа посетил с проверкой глава российского военного ведомства Сергей Шойгу. В ходе своего визита министр проинспектировал организацию боевой подготовки контрактников и заслушал доклад главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ Олега Селюкова, сообщается в ТГ-канале Минобороны.
Со слов Селюкова, поступившие на службу военные проходят тщательную подготовку под руководством офицеров, ранее принимавших участие в спецоперации на Украине. Сначала бойцы проходят индивидуальные занятия, а затем – боевое слаживание в составе отделений и взводов.
Что характерно, в ходе подготовки делается упор на использование противником в текущем конфликте западных образцов вооружения.
Наконец, после завершения подготовки на полигонах, военнослужащие, поступившие в войска по контракту, направляются в пункты постоянной дислокации, где продолжают слаживание уже в своих воинских подразделениях.
Как доложил главе Минобороны один из командиров подразделения, бойцы на полигонах ЗВО проходят курс практических занятий, включающий в том числе медицинскую, огневую и тактико-специальную. В то же время, все военнослужащие в ходе тренировок выполняют стрельбы с использованием широкой номенклатуры вооружений.