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Представителю Воздушных сил ВСУ пришлось ответить на вопрос СМИ, почему средства ПВО прикрывают только Киев

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Представителю Воздушных сил ВСУ пришлось ответить на вопрос СМИ, почему средства ПВО прикрывают только Киев

Средства противовоздушной обороны ВСУ фактически прикрывают только украинскую столицу Киев. В этом, можно сказать, признался официальный представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.


Высокопоставленному военному чиновнику пришлось отвечать на довольно неудобный вопрос украинских журналистов. Украинская пресса сослалась на возмущение в социальных сетях тем, что ПВО оставили без защиты другие города страны.

Игнат ответил, что подобные вопросы являются «опасными». Он подчеркнул, что ракетные удары по Киеву наносятся чаще, чем по объектам в других городах и населенных пунктах Украины. Поэтому столице и требуется «больше защиты», и это, по словам представителя ВСУ, является «очевидным фактом».

Украина - большая, а средств защиты неба – мало

- подчеркнул Юрий Игнат.

Понятно, что западные покровители киевского режима не собираются обеспечивать противовоздушную оборону совершенно не нужных им украинских городов, население которых, как и большая часть боевиков ВСУ, им совершенно безразличны.

Но сам факт появления в медийном пространстве таких вопросов свидетельствует о назревающем недовольстве даже в таком подавленном репрессивными органами обществе как украинское. Хотя возможно, что это – очередной намек Киева Западу на то, чтобы США и Европа поставляли больше средств противовоздушной обороны. Только станут ли они это делать после печальной для американцев истории с ЗРК Patriot в Киеве, пусковые установки которой были поражены и уничтожены российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
Использованы фотографии:
Wikipedia / VoidWanderer
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:37
    +5
    А в чем вопрос?Пустите презика по кругу.По очередному кругу.С шапкой.Пусть просит ЗРК По всему миру.А серьезно.Понятно,что всю территорию не прикроешь.Крупные города,и все.Кстати,тоже и у нас.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 13:44
      +2
      Крупные города, и все .К стати ,тоже и у нас.

      Так система ПВО что у нас что у них разрабатывалась ещё при Союзе. А если серьёзно то вряд ли в странах запада по другому, прикрывают как правило столицу и крупные промышленные центры.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:48
        0
        Не спорю,так и у них создано.Причем ,большая часть этой компоненты возложена на авиацию.И это было кстати и в СССР.Авиация ПВО.Знали,что огромные териитории наземными комплексами не прикроешь
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:52
      0
      Потому что там главный клоун находится.
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 13:38
    0
    Ще не вмерло укроПВО... Но мы над этим работаем!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:48
    0
    Юрий Игнат: Украина - большая, а средств защиты неба – мало
    И это говорит тот кто после каждого удара говорит о том, что все российские ракеты сбиты. По поводу "Пэтриота" заявил, что граждане не волнуйтесь он на месте. А теперь вдруг решил сказать часть правды про украинскую ПВО - мало. Кто вам только уже не поставил свои ЗРК, даже американцы сподобились поставить свой хваленный, имидж которого украинцы умудрились подорвать за несколько секунд. Как говорят специалисты запуск 32 ракет сразу одна за другой - первый случай в истории этого ЗРК, так что можете подавать заявку в "Книгу рекордов Гиннесса".
  4. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 13:48
    0
    Цитата: dmi.pris1
    А в чем вопрос?Пустите презика по кругу.По очередному кругу.С шапкой.Пусть просит ЗРК По всему миру.


    Речь Зеленского на очередном саммите:
    - Медам, месье... же не манж, пас си жур...
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:06
    0
    Потому как задницы украинцев ,ничего не стоят !Цену имеет только руководство страны .Будем откровенны ,им плевать на всех