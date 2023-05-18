Представителю Воздушных сил ВСУ пришлось ответить на вопрос СМИ, почему средства ПВО прикрывают только Киев

Средства противовоздушной обороны ВСУ фактически прикрывают только украинскую столицу Киев. В этом, можно сказать, признался официальный представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.
Высокопоставленному военному чиновнику пришлось отвечать на довольно неудобный вопрос украинских журналистов. Украинская пресса сослалась на возмущение в социальных сетях тем, что ПВО оставили без защиты другие города страны.
Игнат ответил, что подобные вопросы являются «опасными». Он подчеркнул, что ракетные удары по Киеву наносятся чаще, чем по объектам в других городах и населенных пунктах Украины. Поэтому столице и требуется «больше защиты», и это, по словам представителя ВСУ, является «очевидным фактом».
Украина - большая, а средств защиты неба – мало
- подчеркнул Юрий Игнат.
Понятно, что западные покровители киевского режима не собираются обеспечивать противовоздушную оборону совершенно не нужных им украинских городов, население которых, как и большая часть боевиков ВСУ, им совершенно безразличны.
Но сам факт появления в медийном пространстве таких вопросов свидетельствует о назревающем недовольстве даже в таком подавленном репрессивными органами обществе как украинское. Хотя возможно, что это – очередной намек Киева Западу на то, чтобы США и Европа поставляли больше средств противовоздушной обороны. Только станут ли они это делать после печальной для американцев истории с ЗРК Patriot в Киеве, пусковые установки которой были поражены и уничтожены российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал».