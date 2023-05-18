Пентагон запросил разрешение у Конгресса на передачу атомных подлодок Австралии

Минобороны США обратилось к Конгрессу с просьбой разрешить передачу атомных подлодок Австралии в рамках соглашения AUKUS.Предложения Пентагона включают разрешение на продажу двух подлодок класса «Вирджиния», на обучение австралийцев использованию подводных лодок и позволяют Канберре инвестировать в промышленную базу подводных лодок США.Соглашение AUKUS предусматривает, что Австралия купит от трех до пяти подводных лодок в 2030-х годах в рамках второго этапа соглашения.Сейчас же Пентагон просит разрешение на передачу пока двух подлодок, не называя конкретных сроков завершения передачи и конкретных АПЛ. В ведомстве объясняют это тем, что многое зависит от степени готовности Австралии принять подводные лодки.Пентагон также просит у Конгресса разрешения принимать австралийские платежи для поддержки американской производственной базы подводных лодок. Австралия предложила вложить нераскрытую сумму в промышленную базу подлодок США в рамках AUKUS.Трёхсторонний пакт безопасности AUKUS был подписан США, Австралией и Великобританией в 2021 году. По мнению экспертов, это соглашение направлено против усиления влияния Китая в Тихоокеанском регионе. Мало того, оно является частью программы военно-технической экспансии США. Изначально Австралия законтрактовала ПЛ у Франции, но США предприняли все усилия, чтобы эти контракты сорвать.