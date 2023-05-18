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Пентагон запросил разрешение у Конгресса на передачу атомных подлодок Австралии

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Пентагон запросил разрешение у Конгресса на передачу атомных подлодок Австралии

Минобороны США обратилось к Конгрессу с просьбой разрешить передачу атомных подлодок Австралии в рамках соглашения AUKUS.


Предложения Пентагона включают разрешение на продажу двух подлодок класса «Вирджиния», на обучение австралийцев использованию подводных лодок и позволяют Канберре инвестировать в промышленную базу подводных лодок США.

Соглашение AUKUS предусматривает, что Австралия купит от трех до пяти подводных лодок в 2030-х годах в рамках второго этапа соглашения.

Сейчас же Пентагон просит разрешение на передачу пока двух подлодок, не называя конкретных сроков завершения передачи и конкретных АПЛ. В ведомстве объясняют это тем, что многое зависит от степени готовности Австралии принять подводные лодки.

Пентагон также просит у Конгресса разрешения принимать австралийские платежи для поддержки американской производственной базы подводных лодок. Австралия предложила вложить нераскрытую сумму в промышленную базу подлодок США в рамках AUKUS.

Трёхсторонний пакт безопасности AUKUS был подписан США, Австралией и Великобританией в 2021 году. По мнению экспертов, это соглашение направлено против усиления влияния Китая в Тихоокеанском регионе. Мало того, оно является частью программы военно-технической экспансии США. Изначально Австралия законтрактовала ПЛ у Франции, но США предприняли все усилия, чтобы эти контракты сорвать.
Использованы фотографии:
Википедия/U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat
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2 комментария
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:46
    -1
    Это чтоб после потопления они фонили подальше от США?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:53
    0
    разрешение на продажу двух подлодок класса «Вирджиния», на обучение австралийцев использованию подводных лодок
    А как по поводу вооружения и в частности ЯО, которое они могут нести? Без него или все таки с ним, но под контролем Сша?