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В Кремле отметили «некоторый прогресс» в выполнении российских требований в формате зерновой сделки

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В Кремле отметили «некоторый прогресс» в выполнении российских требований в формате зерновой сделки

В Кремле вслед за турецкой и украинской стороной подтвердили продление зерновой сделки на период в два месяца.


Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил о достижении "относительного результата" в выполнении требований российской стороны касательно отмены ряда ограничений, не позволяющих экспортировать российское продовольствие и сельскохозяйственные удобрения. Отмечен «некоторый прогресс».

Что касается подключения Россельхозбанка к западной банковской системе SWIFT, также являющегося одним из условий российского участия в договоренностях, по словам Пескова, в настоящее время идет обсуждение эквивалентных разблокированию мер. Что такое «эквивалентные разблокированию меры», Песков не сообщил.

Он добавил, что в ходе переговоров продолжается работа по вопросу возобновления работы российского аммиакопровода Тольятти-Одесса. Ранее сообщалось, что украинская сторона отказывалась даже обсуждать вопросы, касающиеся разблокирования экспорта российского аммиака.

Зерновая сделка была заключена в июле прошлого года. Документ подписали представители России, Украины, Турции и ООН. Согласно условиям договоренностей, Россия не будет препятствовать вывозу морским путем украинской сельхозпродукции из трех портов, в число которых входит Одесса.

Изначально предполагалось, что украинское зерно будет поставляться в беднейшие африканские страны, однако впоследствии оказалось, что значительная часть продовольствия поставляется в страны Евросоюза. Теперь в странах Евросоюза с акциями протеста выходят фермеры, протестую против украинского демпинга сельхозпродукции.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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22 комментария
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 14:32
    +8
    Короче ,, отрицательный рост,, Песков в своём репертуаре.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 14:38
      +6
      по словам Пескова, в настоящее время идет обсуждение
      продолжается работа по вопросу возобновления работы

      Выдал порцию пурги с большой лопаты.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:48
      +4
      Отмечен «некоторый прогресс».
      Песков заявил о достижении "относительного результата
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:23
      +3
      У"нашей "власти прогиб на прогибе,только на колени перед западными "партнёрами "ещё не падают!Позориться решили по максимуму!
    4. Alien From
      Alien From Сегодня, 15:26
      +2
      Очень хорошо наверху они научились своим лапшу на уши вешать, в их умах немытая расея так и осталась и все вокруг бараны, кроме них естественно..
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:33
    +4
    Аммиакопровод.А что с проектом на Тамани?Уже не актуально?Ибо дорогие партнеры требуют Одессу?По всему остальному этому позору и говорить нечего
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:55
      -1
      По аммиакопроводу на Тамани все претензии к администрации Краснодарского края.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:05
        +2
        Кому то очень нравится администрация господина Кондратьева,судя по минусу?
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 15:14
          +1
          Там веселуха с аммиакотрубопроводом началась со времён Ткачёва,то землю даём ,то не даём в аренду ,то строим ,то не строим ,то не так построили ,то не так приватизировали,суды за судами и судами погоняли,кому-то очень хотелось присесть на трубу.С амиакопроводом в Одессу наврядли чего получится ,одна ревизия трубопровода Зе крайне не выгодна и ВСУ тоже.Мазепину остаётся только вёдрами носить аммиак в Одессу.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:35
    +3
    Это он про пять вагонов с зерном, что пустили под откос в Крыму гутарит?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:25
      -1
      Иезекиль,не пять а семь вагонов с зерном сошли под откос в Крыму в результате диверсии на железной дороге!"Партнеры кремля "радостно потирают руки...
  4. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 14:37
    +10
    Как же задрвл этот лупоглазый говорун...
    До изжоги! am
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 14:46
      +5
      Но как сказать , он же не от себятину говорит. Ему его слова одназначно пишут , что надо говорить.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:52
        +2
        Не Вас одного этот пургомёт задрал до самых фибр души....
      2. Есаул
        Есаул Сегодня, 15:50
        +1
        Конечно, песков просто берёт удар на себя, чтобы сохранить рейтинг путина. Ведь если такой бред говорил бы сам путин, то его рейтинг был бы уже в минус бесконечности. А так он сидит где-то в сторонке, помалкивает, типа не при делах что тут происходит. А когда всё-таки найдётся возможность что-то умное сказать (оооочень редко), то путин тут как тут.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:37
    -1
    Если смотреть маринтрафик, то на Украине в портах 3- 4 балкера под погрузку,зато такого столпотворения балкеров в Новороссийске я не видел.Теперь надо смотреть цены на сельхозпродукцию ,уже скоро новый урожай ,государство и так поддерживало сельхоз производителей не раз ,проводя зерновые интервенции в госфонд.
  6. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 14:43
    0
    однозначно некоторые расширения есть порт Ольвия теперь будет задействован)
    1. Комментарий был удален.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:46
    0
    Отмечен «некоторый прогресс»... обсуждение эквивалентных разблокированию мер... и т.д.
    Настоящий чиновник, а тем более пресс-секретарь президента обязан при необходимости так преподнести информацию, чтобы ее не поняли, но подумали - значит все нормально можно спокойно идти спать.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:47
    +2
    Что такое «эквивалентные разблокированию меры», Песков не сообщил.

    Опять Россию * (обманули)
    Далее в адрес наших руководителей следует длинная, не разу не повторяющаяся игра слов, от которой вянут уши и дохнут мухи.
  9. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:11
    +1
    «некоторый прогресс»
    "Прелестно, прелестно! Ах, это прелестно" (с)
  10. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:56
    0
    Паханы от олигархата должны колбасить бабло. А отаре надо показывать клоунов. Так что всё по понятиям. Ничего нового. Хотя скоро может прийти человек с ружьем и попросить кипяточка. (Как в классическом фильме с Лениным).
  11. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 15:59
    +1
    Как здесь любят говорить Песков - ципсошник.