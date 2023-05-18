В Кремле отметили «некоторый прогресс» в выполнении российских требований в формате зерновой сделки

В Кремле вслед за турецкой и украинской стороной подтвердили продление зерновой сделки на период в два месяца.Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков заявил о достижении "относительного результата" в выполнении требований российской стороны касательно отмены ряда ограничений, не позволяющих экспортировать российское продовольствие и сельскохозяйственные удобрения. Отмечен «некоторый прогресс».Что касается подключения Россельхозбанка к западной банковской системе SWIFT, также являющегося одним из условий российского участия в договоренностях, по словам Пескова, в настоящее время идет обсуждение эквивалентных разблокированию мер. Что такое «эквивалентные разблокированию меры», Песков не сообщил.Он добавил, что в ходе переговоров продолжается работа по вопросу возобновления работы российского аммиакопровода Тольятти-Одесса. Ранее сообщалось, что украинская сторона отказывалась даже обсуждать вопросы, касающиеся разблокирования экспорта российского аммиака.Зерновая сделка была заключена в июле прошлого года. Документ подписали представители России, Украины, Турции и ООН. Согласно условиям договоренностей, Россия не будет препятствовать вывозу морским путем украинской сельхозпродукции из трех портов, в число которых входит Одесса.Изначально предполагалось, что украинское зерно будет поставляться в беднейшие африканские страны, однако впоследствии оказалось, что значительная часть продовольствия поставляется в страны Евросоюза. Теперь в странах Евросоюза с акциями протеста выходят фермеры, протестую против украинского демпинга сельхозпродукции.