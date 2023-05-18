В штате Невада на автостраде обнаружен предположительно модернизированный в Чехии для отправки на Украину советский танк Т-72

Я посмотрел на грузовик, который остановился, чтобы заправиться, и я сразу узнал, что он тащил российский танк. Танк выглядел укомплектованным лобовой реактивной броней

Учитывая все это, вполне вероятно, что этот танк, если он действительно был отремонтирован для Украины, будет дополнительно протестирован, а его вооружение и компоненты осмотрены и исследованы