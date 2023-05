В штате Невада на автостраде обнаружен предположительно модернизированный в Чехии для отправки на Украину советский танк Т-72

Я посмотрел на грузовик, который остановился, чтобы заправиться, и я сразу узнал, что он тащил российский танк. Танк выглядел укомплектованным лобовой реактивной броней

Житель американского штата Мичиган Дэйв Троян, отправившись третьего мая на поиски к предполагаемому месту крушения самолета времен Второй мировой войны в пустыне Невады, неожиданно обнаружил более современную военную технику. На заправочной станции одной из автострад вблизи с Западным Уэндовером он увидел на прицепе тягача прикрытый брезентом советский танк Т-72, судя по всему, модернизированный в Чехии для отправки на Украину. Американский поисковик даже сделал несколько снимков танка и разместил их в соцсети.— рассказал Троян изданию The War Zone, которое провело собственное расследование целей появления советского боевой техники на американской земле.На одном из снимков танка отчетлива видна этикетка, согласно которой машину везли из Национального испытательного центра (NATC) в Силвер-Спринг в Национальный центр наземной разведки (NGIC), расположенный на Абердинском испытательном полигоне (APG) в Мэриленде. На сайте испытательного центра сказано, что NATC является «частным, независимым испытательным, оценочным, проектным и инженерным центром, предлагающим разработку и сертификационные испытания клиентам по всему миру».В интернет-сообществе, посвященном военной технике, в котором состоит и Троян, журналистам сообщили, что после изучения снимков танка пришли к выводу, что это модернизированный в Чехии советский Т-72. Известно, что такие машины чешская оборонная компания Excalibur Army после доработки отправляла на Украину. Из украинских официальных источников известно, что недавно чешская фирма выиграла тендер на модернизацию 90 танков Т-72.Редакция The War Zone обратилась в Excalibur Army, Пентагон и NGIC за разъяснением, с какой целью танк был доставлен в Соединенные Штаты. Пока ответа на запрос журналистов не последовало.При этом NGIC не скрывает, что миссия центра состоит в том, чтобы «производить и предоставлять разведданные об иностранных сухопутных войсках для обеспечения преимуществ в принятии решений в условиях конкуренции, кризиса и конфликта». Национальный центр наземной разведки является основным поставщиком экспертных данных по состоянию иностранных сухопутных войск для Пентагона.— делают вывод авторы статьи в The War Zone.В принципе, стандартная ситуация для военного конфликта. Наверняка, в скором времени и российские военные инженеры получат для изучения трофейные «Леопарды», «Челленджеры», а быть может, и «Абрамсы».