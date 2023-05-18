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Российский беспилотный вертолёт БАС-200 испытали на максимальную дальность управления

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Российский беспилотный вертолёт БАС-200 испытали на максимальную дальность управления

Разработанный специалистами холдинга "Вертолеты России" новый беспилотник БАС-200 подтвердил высокую эффективность при выполнении поисково-спасательных и мониторинговых работ. Беспилотный вертолет испытали на максимальную дальность управления. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".


Новый беспилотный комплекс подтвердил устойчивую связь на дальности свыше 80 км в сложной погодной обстановке. Испытания специально проводились на Салехарде, при низких температурах и ветре. Разработчики отработали управление беспилотным вертолетом, а также постройку поисковых маршрутов при плохой погоде. Управление дроном может передаваться от станции к станции, тогда его максимальная дальность составит 400 км.

(...) Машина подтвердила на испытаниях максимальную удаленность от пункта управления, которая составила более 80 км. При необходимости управление аппаратом может передаваться от станции к станции, и тогда максимальная дальность составит до 400 км. Продолжительность полета с грузом 50 кг – до 4 часов

- говорится в сообщении.

Беспилотник разработан, в первую очередь, для работы в условиях Арктики, а также на больших территориях Сибири, он способен проводить геофизическую разведку, осуществлять поиск нефтяных и газовых месторождений. Однако не исключается его применение и военными, в качестве доставщика грузов. Благодаря вертолетной схеме дрон может приземляться на любую доступную площадку.

В состав комплекса БАС-200 входят: наземная станция управления, транспортный контейнер и два БПЛА вертолетного типа. Максимальная взлетная масса - 200 кг, скорость - до 160 км/ч, продолжительность полета - 4 часа, практический потолок - до 3500 метров.
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3 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:54
    +1
    Продолжительность полета с грузом 50 кг – до 4 часов

    Ну вот как раз 3 мины М-120 может спокойно тащить
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:02
    0
    Вот ,делать на его базе вертолёт-камиказде,или и пользуя их мощности начать уже в конце концов делать для армии массово убпла!А то одним больно дорогим Ланцетом много не навоюешь!
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 14:13
      0
      Вы думаете что этот вертолёт дешевле ланцета. laughing