Врио главы ДНР заявил, что в ближайшей перспективе в Артемовске начнут работу гражданские службы

В скором времени в Артемовск (Бахмут) нужно будет направлять специалистов гражданских служб. Об этом в беседе с РИА Новости заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Как считает руководитель ДНР, в ближайшей перспективе город будет полностью освобожден. Это означает, что нужно будет решать огромное количество проблем, являющихся прямым следствием боевых действий.
Я вижу уже в ближайшей перспективе необходимость выстраивать в Артемовске работу гражданских служб, спасателей
- сказал Пушилин РИА Новости.
Врио руководителя республики отметил, что сейчас под контролем украинских формирований в Артемовске остаются лишь небольшой район частного сектора и квартал домов, известный как «Домино». Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» ведут методичную работу по уничтожению и вытеснению остающихся на этих участках боевиков украинских вооруженных формирований.
Ранее куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тоже намекал на то, что до освобождения Артемовска осталось несколько дней, и сейчас очень важно не дать ВСУ прорваться на флангах Артемовского направления.
Судя по всему, после того, как освобождение города будет завершено, а также сократится угроза обстрелов его территории ВСУ, начнутся работы по уборке завалов, разминированию территории, а затем дойдет дело и до восстановления инфраструктуры и строительства новых жилых домов и общественных зданий, взамен разрушенных во время многомесячных уличных боев в городе.