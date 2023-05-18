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Врио главы ДНР заявил, что в ближайшей перспективе в Артемовске начнут работу гражданские службы

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Врио главы ДНР заявил, что в ближайшей перспективе в Артемовске начнут работу гражданские службы

В скором времени в Артемовск (Бахмут) нужно будет направлять специалистов гражданских служб. Об этом в беседе с РИА Новости заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.


Как считает руководитель ДНР, в ближайшей перспективе город будет полностью освобожден. Это означает, что нужно будет решать огромное количество проблем, являющихся прямым следствием боевых действий.

Я вижу уже в ближайшей перспективе необходимость выстраивать в Артемовске работу гражданских служб, спасателей

- сказал Пушилин РИА Новости.

Врио руководителя республики отметил, что сейчас под контролем украинских формирований в Артемовске остаются лишь небольшой район частного сектора и квартал домов, известный как «Домино». Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» ведут методичную работу по уничтожению и вытеснению остающихся на этих участках боевиков украинских вооруженных формирований.

Ранее куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тоже намекал на то, что до освобождения Артемовска осталось несколько дней, и сейчас очень важно не дать ВСУ прорваться на флангах Артемовского направления.

Судя по всему, после того, как освобождение города будет завершено, а также сократится угроза обстрелов его территории ВСУ, начнутся работы по уборке завалов, разминированию территории, а затем дойдет дело и до восстановления инфраструктуры и строительства новых жилых домов и общественных зданий, взамен разрушенных во время многомесячных уличных боев в городе.
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:57
    +1
    Я все понимаю..Но в первую очередь надо вывозить оттуда гражданских,если они там остались.А город..?Уничтожен полностью.Артемовск будет очень сложно возродить.В Мариуполе жители остались.Не все,но есть для кого восстанавливать.В Артемовске наоборот-люди уехали в подавляющем большинстве.
  2. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 14:08
    -1
    Судя по всему, после того, как освобождение города будет завершено, а также сократится угроза обстрелов его территории ВСУ, начнутся работы по уборке завалов, разминированию территории, а затем дойдет дело и до восстановления инфраструктуры и строительства новых жилых домов и общественных зданий, взамен разрушенных во время многомесячных уличных боев в городе.

    Удел Артемовска - стать городом-призраком. К сожалению. Буду счастлив ошибиться.
  3. esl462
    esl462 Сегодня, 14:08
    +1
    Артёмовск стоит восстановить хотя бы ради завода шампанских вин, не говоря уже про цветмет, НИИ соль и т. д.