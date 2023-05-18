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Пресс-секретарь президента РФ заявил о готовности Москвы выслушать любые предложения, ведущие к урегулированию украинского конфликта

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Пресс-секретарь президента РФ заявил о готовности Москвы выслушать любые предложения, ведущие к урегулированию украинского конфликта

Москва выражает готовность выслушать любые предложения, ведущие к урегулированию украинского конфликта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


В этой связи, заместитель руководителя Администрации российского президента напомнил о проведённом ранее телефонном разговоре лидеров России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы, в ходе которого глава южноафриканского государства затронул тему о ситуации вокруг Украины. Таким образом, отметил официальный представитель Кремля, группа африканских государств намерена направить в Москву делегацию, ну а Путин, в свою очередь, проведёт встречу с её участниками до саммита «Россия-Африка», который запланирован на конец июля.

Отметим, что ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на призыв экс-госсекретаря США Генри Киссинджера принять Украину в НАТО заявил о том, что это чревато прямым столкновением Североатлантического альянса с Россией. По словам экс-председателя российского правительства, вступление Киева в этот военно-политический блок никоим образом не будет гарантировать ему обеспечения собственной безопасности.

Напомним, что Дмитрий Песков подтвердил информацию о предстоящем визите делегации Африки в Россию, однако его сроки ещё предстоит согласовать по дипломатическим каналам.

После того как будут согласованы даты, мы сообщим

– отметил представитель Кремля.

Кстати говоря, как сообщил недавно президент ЮАР, над разработкой мирной инициативы по разрешению украинского кризиса, которую африканские нации собираются представить в Москве, принимали участие главы Замбии, Сенегала, Республики Конго, Уганды, Египта и, соответственно, Южно-Африканской Республики.
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9 комментариев
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  1. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 16:47
    +1
    ну вот началось опять виляние пятой точкой или это очередной гениальный ХПП
    1. Комментарий был удален.
    2. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 16:55
      -2
      Жители России должны быть готовы к тому, что начавшийся на Украине конфликт и мировой кризис продлятся ещё порядка десяти лет.

      Об этом в интервью журналистке Наталье Чугуновой заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

      «У нас времени много, а у них мало. У нас с энергией всё в порядке, углеводородов – на сто сорок тысяч лет вперёд. Продовольственная безопасность, с голоду не умрём. Атомное оружие у нас есть, поэтому никто бомбить нас атомными бомбами не будет.

      А всё остальное мы можем ждать сколько угодно. Тот уровень жизни, который есть – нормально, потерпим ещё пять лет. Десять лет, если надо, потерпим. Даже если снизится чуть-чуть уровень жизни – потерпим.

      А они не выдержат. Три года, пять, десять лет уж точно не выдержат. Потому что те суммы, которые у европейской экономики улетают в трубу каждый год, не выдержит никакая экономика. А их долги не позволяют дальше печатать доллары», – сказал депутат.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:48
    0
    Выслушать??!!Можно.Только пропустить мимо ушей
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:52
    0
    Минск-3
    .......................................
  4. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:55
    +1
    А предложение Украины уже были-полностью освобождение "ИХ" территории.СВОЕЙ они считают ВСЕ черыре новых региона,плюс Крым.
    Что рассматривать будете? belay request
    Дальше возникнет вопрос о восстановлении порушеного,и компенсаций пострадавших.Все войны так заканчиваются.Проигравший потом еще платит. what hi
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:55
    -1
    Думаю, это продуманная позиция. Безумный клоун не договороспособен, значит, нужно подчеркнуть это, высказывая готовность к переговорам и бить этих гадов по прежнему. Пиар, если угодно. Ненавистническая позиция нацистов отчетливо проявится. От высказывания готовности к переговорам ничего не изменится, в одностороннем порядке стрелять никто не перестанет. Вдарили им последнее время неслабо, так держать.
  6. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:55
    -1
    Любые?
    Предложения о полной и безоговорочной капитуляции РФ на Украине, отводе войск РФ на границу 2013 года, выплате репараций Украине, сдаче в Гаагу Путина, Лаврова, Шойгу, Герасимова, сенаторов, депутатов, министров, генералов РФ тоже готовы выслушать и исполнить?
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:56
    0
    Не... выслушать конечно можно, даже с большим вниманием.... и не такое выслушивали... wassat не раз....
  8. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 16:58
    0
    Время уходит у них. Надо же еще выборы правильно организовать /посчитать/. Все идет к новому "перемирию". Гениальный план в действии! Заматают т.н. СВО, что было давно понятно.