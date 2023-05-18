Пресс-секретарь президента РФ заявил о готовности Москвы выслушать любые предложения, ведущие к урегулированию украинского конфликта

После того как будут согласованы даты, мы сообщим

Москва выражает готовность выслушать любые предложения, ведущие к урегулированию украинского конфликта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В этой связи, заместитель руководителя Администрации российского президента напомнил о проведённом ранее телефонном разговоре лидеров России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы, в ходе которого глава южноафриканского государства затронул тему о ситуации вокруг Украины. Таким образом, отметил официальный представитель Кремля, группа африканских государств намерена направить в Москву делегацию, ну а Путин, в свою очередь, проведёт встречу с её участниками до саммита «Россия-Африка», который запланирован на конец июля.Отметим, что ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на призыв экс-госсекретаря США Генри Киссинджера принять Украину в НАТО заявил о том, что это чревато прямым столкновением Североатлантического альянса с Россией. По словам экс-председателя российского правительства, вступление Киева в этот военно-политический блок никоим образом не будет гарантировать ему обеспечения собственной безопасности.Напомним, что Дмитрий Песков подтвердил информацию о предстоящем визите делегации Африки в Россию, однако его сроки ещё предстоит согласовать по дипломатическим каналам.– отметил представитель Кремля.Кстати говоря, как сообщил недавно президент ЮАР, над разработкой мирной инициативы по разрешению украинского кризиса, которую африканские нации собираются представить в Москве, принимали участие главы Замбии, Сенегала, Республики Конго, Уганды, Египта и, соответственно, Южно-Африканской Республики.