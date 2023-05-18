Пресс-секретарь президента РФ заявил о готовности Москвы выслушать любые предложения, ведущие к урегулированию украинского конфликта

Москва выражает готовность выслушать любые предложения, ведущие к урегулированию украинского конфликта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В этой связи, заместитель руководителя Администрации российского президента напомнил о проведённом ранее телефонном разговоре лидеров России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы, в ходе которого глава южноафриканского государства затронул тему о ситуации вокруг Украины. Таким образом, отметил официальный представитель Кремля, группа африканских государств намерена направить в Москву делегацию, ну а Путин, в свою очередь, проведёт встречу с её участниками до саммита «Россия-Африка», который запланирован на конец июля.
Отметим, что ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на призыв экс-госсекретаря США Генри Киссинджера принять Украину в НАТО заявил о том, что это чревато прямым столкновением Североатлантического альянса с Россией. По словам экс-председателя российского правительства, вступление Киева в этот военно-политический блок никоим образом не будет гарантировать ему обеспечения собственной безопасности.
Напомним, что Дмитрий Песков подтвердил информацию о предстоящем визите делегации Африки в Россию, однако его сроки ещё предстоит согласовать по дипломатическим каналам.
После того как будут согласованы даты, мы сообщим
– отметил представитель Кремля.
Кстати говоря, как сообщил недавно президент ЮАР, над разработкой мирной инициативы по разрешению украинского кризиса, которую африканские нации собираются представить в Москве, принимали участие главы Замбии, Сенегала, Республики Конго, Уганды, Египта и, соответственно, Южно-Африканской Республики.