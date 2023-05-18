Автор сценариев «Уральских пельменей», ушедший добровольцем на фронт, погиб в зоне спецоперации

Сегодня в Екатеринбурге простились с российским бардом Игорем Истоминым, погибшим почти год назад в зоне проведения специальной военной операции. Кроме прочих заслуг, Истомин был еще и автором сценариев к некоторым сюжетам творческого коллектива «Уральские пельмени».
Как оказалось, в мае 2022 года 51-летний Игорь Истомин записался в добровольцы и отправился в зону проведения специальной военной операции. К сожалению, летом 2022 года Истомин погиб. Долгое время родные и близкие ничего не знали о судьбе мужчины и искали его, пока не выяснилась трагическая правда.
Сам Истомин ушел на фронт втайне от ближайших родственников. Он рассказал родным и близким, что собирается уехать на заработки на строительство какого-то объекта, поскольку был еще и профессиональным строителем. Но когда после отъезда Игоря от него не было ни звонков, ни сообщений или писем, родные забили тревогу.
Отправляли запросы, потом у них просили ДНК. Выяснилось, что он погиб практически год назад
- рассказала екатеринбургскому порталу E1.RU председатель правления свердловского студенческого отряда Лейла Расулова.
О погибшем музыканте вспоминают только хорошее. По словам близких, это был веселый и талантливый человек. Он писал песни собственного сочинения, выкладывал их в интернете, участвовал в бардовских фестивалях.
У погибшего Игоря Истомина остались жена и двое детей. По сообщению военного комиссариата, за проявленный во время специальной военной операции героизм сержанта Игоря Владимировича Истомина представили к высокой государственной награде посмертно. Ее вручат ближайшим родственникам погибшего барда и сценариста.