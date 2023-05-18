Военное обозрение
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Автор сценариев «Уральских пельменей», ушедший добровольцем на фронт, погиб в зоне спецоперации

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Автор сценариев «Уральских пельменей», ушедший добровольцем на фронт, погиб в зоне спецоперации

Сегодня в Екатеринбурге простились с российским бардом Игорем Истоминым, погибшим почти год назад в зоне проведения специальной военной операции. Кроме прочих заслуг, Истомин был еще и автором сценариев к некоторым сюжетам творческого коллектива «Уральские пельмени».

Как оказалось, в мае 2022 года 51-летний Игорь Истомин записался в добровольцы и отправился в зону проведения специальной военной операции. К сожалению, летом 2022 года Истомин погиб. Долгое время родные и близкие ничего не знали о судьбе мужчины и искали его, пока не выяснилась трагическая правда.

Сам Истомин ушел на фронт втайне от ближайших родственников. Он рассказал родным и близким, что собирается уехать на заработки на строительство какого-то объекта, поскольку был еще и профессиональным строителем. Но когда после отъезда Игоря от него не было ни звонков, ни сообщений или писем, родные забили тревогу.

Отправляли запросы, потом у них просили ДНК. Выяснилось, что он погиб практически год назад

- рассказала екатеринбургскому порталу E1.RU председатель правления свердловского студенческого отряда Лейла Расулова.

О погибшем музыканте вспоминают только хорошее. По словам близких, это был веселый и талантливый человек. Он писал песни собственного сочинения, выкладывал их в интернете, участвовал в бардовских фестивалях.

У погибшего Игоря Истомина остались жена и двое детей. По сообщению военного комиссариата, за проявленный во время специальной военной операции героизм сержанта Игоря Владимировича Истомина представили к высокой государственной награде посмертно. Ее вручат ближайшим родственникам погибшего барда и сценариста.
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18 комментариев
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  1. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 14:20
    +33
    Царство небесное Герою и вечный покой.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:19
      +3
      Вот про кого нужно и фильмы снимать,и книги писать!Земля ему пухом,и пусть примет его душу Господь!
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 14:20
    +21
    Царство небесное герою! Родственникам соболезнования!
  3. туц
    туц Сегодня, 14:21
    +14
    Земля ему пухом Соболезную родным и близким
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:24
      0
      Цитата: туц
      Земля ему пухом Соболезную родным и близким

      Присоединяюсь
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:22
    +24
    Низкий поклон Воину..Без шумихи,пиара пошел защищать Родину
  5. Arisaka
    Arisaka Сегодня, 14:24
    +11
    Мир праху, что тут ещё скажешь больше.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:27
    +10
    Родственникам погибшего соболезнования. Душе погибшего война успокоения.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:33
      +15
      В отличии от галкиных, киркоровых и прочих басковых Человек искусства пошел на фронт...Родным соболезнования, о нем память.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 15:29
        0
        ....ушёл на фронт втайне от ближайших родственников...

        Решил защищать и ушёл.
  7. isv000
    isv000 Сегодня, 14:32
    +10
    Настоящие герои не сидят под фанфарами...
  8. не тот
    не тот Сегодня, 14:43
    +11
    Человек.Мужчина.Воин.С Большой Буквы.
    Тем, кто подставил в последнем бою
    Сердце в прицел перекрестия,
    Кто пал на войне за Отчизну свою -
    Царствие вам небесное...
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:52
    -1
    представили к высокой государственной награде посмертно. Ее вручат ближайшим родственникам погибшего барда и сценариста.

    И всё? А денег семье дадут? Или будет по-Черномырдину: "Хотели как лучше, а получилось как всегда"
    Царствия ему небесного.
  10. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 14:54
    +9
    Gloria eterna al mártir. Ojalá muchos rusos sigan su ejemplo de ir voluntariamente al combate por su patria.
  11. Velya
    Velya Сегодня, 15:14
    +5
    Земля пухом Герою.
    Царство Небесное.
  12. sabakina
    sabakina Сегодня, 15:19
    +3
    Царство ему небесное и мои соболезнования родственникам. Но давайте видеть не только плохое. Человека нет, а творенье его остались.
  13. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:42
    +3
    Жало... Царство ему Небесное!!!!!
  14. Живан
    Живан Сегодня, 16:56
    0
    Слава тебе, герой и Царство небесное!!!