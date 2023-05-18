Российские военные получили новый малый ручной огнемёт МПО-А «Бородач» для городских боёв

МРО-А, или "Бородач" – это ручной малогабаритный пехотный огнемет, аналог реактивной противотанковой гранаты, только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией

Новый малогабаритный ручной огнемет МРО-А поступил на вооружение российской армии. Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.Российские военные получили новый пехотный ручной огнемет МРО-А "Бородач", предназначенный для городских боев. Огнемет предназначен для поражения личного состава противника, находящегося в зданиях, оборонительных сооружениях, автомобилях и легобронированной технике. Имеет термобарическую боевую часть, максимальная дальность стрельбы - 450 метров, прицельная - 300 метров, прямого выстрела - 90 метров.- приводит РИА Новости слова Кочкина.Длина огнемета - 900 мм, вес - 4,7 кг, масса выстрел - 2,9 кг, время перевода в боевое положение - 8-10 секунд, прицел механический. Имеет также варианты МРО-Д с дымовым выстрелом для выкуривания противника из зданий, а также МРО-З с зажигательным выстрелом. Имеется также вариант МРО-ДЗ с дымо-зажигательным выстрелом. Все они различаются маркировкой в виде разноцветных полос, нанесенный в торцевой части огнемета."Бородач" разработан на базе реактивной штурмовой гранаты РШГ-2 и предназначен для вооружения огнеметных подразделений войск РХБЗ в качестве альтернативы огнемету РПО-А "Шмель".