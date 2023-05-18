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Российские военные получили новый малый ручной огнемёт МПО-А «Бородач» для городских боёв

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Российские военные получили новый малый ручной огнемёт МПО-А «Бородач» для городских боёв

Новый малогабаритный ручной огнемет МРО-А поступил на вооружение российской армии. Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.


Российские военные получили новый пехотный ручной огнемет МРО-А "Бородач", предназначенный для городских боев. Огнемет предназначен для поражения личного состава противника, находящегося в зданиях, оборонительных сооружениях, автомобилях и легобронированной технике. Имеет термобарическую боевую часть, максимальная дальность стрельбы - 450 метров, прицельная - 300 метров, прямого выстрела - 90 метров.

МРО-А, или "Бородач" – это ручной малогабаритный пехотный огнемет, аналог реактивной противотанковой гранаты, только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией

- приводит РИА Новости слова Кочкина.

Длина огнемета - 900 мм, вес - 4,7 кг, масса выстрел - 2,9 кг, время перевода в боевое положение - 8-10 секунд, прицел механический. Имеет также варианты МРО-Д с дымовым выстрелом для выкуривания противника из зданий, а также МРО-З с зажигательным выстрелом. Имеется также вариант МРО-ДЗ с дымо-зажигательным выстрелом. Все они различаются маркировкой в виде разноцветных полос, нанесенный в торцевой части огнемета.

"Бородач" разработан на базе реактивной штурмовой гранаты РШГ-2 и предназначен для вооружения огнеметных подразделений войск РХБЗ в качестве альтернативы огнемету РПО-А "Шмель".
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17 комментариев
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 14:32
    0
    Я понял это намек. На "понять и простить"
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:35
      0
      Как то так..Охранник этот многое чего порушил..
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:35
    +4
    Наверное, с противомассой, чтобы можно было из закрытых помещений стрелять. А так очень нужная вещь. Скоро узнаем мнение штурмовиков. Наших, конечно. Ихние, после такого боеприпаса, вряд ли что расскажут.
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 15:09
      +1
      Наверное, с противомассой, чтобы можно было из закрытых помещений стрелять.

      Противомассы нет
    2. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 15:42
      -1
      Цитата: Горный стрелок
      Ихние, после такого боеприпаса, вряд ли что расскажут.

      судя по использованию трофейной техники у ВСУк.....ваш текст выглядит несколько бравурно...мягко скажем...
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 16:08
        -2
        опять обманщик с белогоровки вылез
  3. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 14:36
    +4
    Российские военные получили новый пехотный ручной огнемет МРО-А "Бородач", предназначенный для городских боев.

    Какой же он новый?!?!
    С 2004 (по другим данным 2003) года на вооружении (разработан вообще в конце 90-х), в ДНР с самого начала, с 2014 года использовался.
    1. ветеран-танкист
      ветеран-танкист Сегодня, 15:04
      +3
      Совершенно точно по поводу новизны. Начало выпуска изделия - 2003 год. Непонятен источник восторга автора статьи.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 16:56
        0
        1 единицу огнемёта нашли на складе и отправили на фронт, вот автор и обрадовался. laughing
  4. Самолет_Юнкерс
    Самолет_Юнкерс Сегодня, 14:38
    +1
    первый же пользователь назовет свой гранатомет "Лена", стопроцентно
  5. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:43
    -2
    Кто прочитал про себя заголовок голосом Саши "Богодача" из Нашей Раши?
  6. Brain_
    Brain_ Сегодня, 14:48
    +1
    Так в нём что-то обновили?
    Или это всё тот же огнемёт, что и был с начала нулевых?
    1. Ив762
      Ив762 Сегодня, 15:15
      0
      Косметические изменения плюс новый шильдик и продашь те же вёдра ещё и по большей цене -, принцип не только автопрома lol
      Хотя, посмотрел на снижение веса и массы, и подумалось что как бы это не был "хитрый план" по увеличению количества выпускаемых "штук" путём деления на 2... request
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:24
    -2
    судя по этой новости (и по вчерашним подобным) - парады и биатлоны продолжаются, изменений к лучшему нет и не предвидится...
  8. Лаврентия_НаВасНет
    Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 15:38
    +1
    а что же случилось с «Бур» — перспективный российский малогабаритный многоразовый реактивный пехотный огнемёт (РПО) ???
  9. solar
    solar Сегодня, 16:52
    +1
    варианты МРО-Д с дымовым выстрелом для выкуривания противника из зданий

    Трудно понять, что автор пишет. Вообще-то всякие слезоточивые газы при применении их в боевых действиях относят к химическому оружию. Если же это не слезоточивые, то как он выкуривать собрался?
    Скорее всего, это гранаты для постановки дымовых завес.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:58
      0
      всякие слезоточивые газы при применении их в боевых действиях относят к химическому оружию.

      О как... Спасибо, не знал. А я-то думаю, чего бандерлохов из квартир в Артёмовске не выкуривают всякими "черёмухами" и проч.