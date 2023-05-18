Российские военные получили новый малый ручной огнемёт МПО-А «Бородач» для городских боёв

Новый малогабаритный ручной огнемет МРО-А поступил на вооружение российской армии. Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.
Российские военные получили новый пехотный ручной огнемет МРО-А "Бородач", предназначенный для городских боев. Огнемет предназначен для поражения личного состава противника, находящегося в зданиях, оборонительных сооружениях, автомобилях и легобронированной технике. Имеет термобарическую боевую часть, максимальная дальность стрельбы - 450 метров, прицельная - 300 метров, прямого выстрела - 90 метров.
МРО-А, или "Бородач" – это ручной малогабаритный пехотный огнемет, аналог реактивной противотанковой гранаты, только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией
- приводит РИА Новости слова Кочкина.
Длина огнемета - 900 мм, вес - 4,7 кг, масса выстрел - 2,9 кг, время перевода в боевое положение - 8-10 секунд, прицел механический. Имеет также варианты МРО-Д с дымовым выстрелом для выкуривания противника из зданий, а также МРО-З с зажигательным выстрелом. Имеется также вариант МРО-ДЗ с дымо-зажигательным выстрелом. Все они различаются маркировкой в виде разноцветных полос, нанесенный в торцевой части огнемета.
"Бородач" разработан на базе реактивной штурмовой гранаты РШГ-2 и предназначен для вооружения огнеметных подразделений войск РХБЗ в качестве альтернативы огнемету РПО-А "Шмель".