Севастопольская крепость: Что представляли собой оборонительные сооружения города на момент первого немецкого штурма

В конце октября 1941 года армия генерала Манштейна подошла вплотную к Севастополю. Войска вермахта незамедлительно начали штурм города, который героически оборонялся на протяжении последующих 250 дней.
Последний штурм города немецко-фашистскими захватчиками начался 7 июня 1942 года. При этом силы вермахта имели значительное превосходство: в два раза в людях, в 1,3 раза в артиллерии, а в авиации и танках и вовсе в 11 и 12 раз соответственно. Крепость Севастополь пала 3 июля 1942 года.
В то же время героизм, который проявили защитники Города-Героя, удерживавшие полчища превосходящих по силе нацистов, стал ярким примером победы русского духа над немецкой военной машиной.
Между тем хотелось бы остановиться на том, что представляли собой оборонительные сооружения Севастополя на момент начала немецкого штурма.
Главной проблемой для фашистских захватчиков, несомненно, стали бронебашенные батареи №30 и 35. Железобетонные башни, вооруженные четырьмя 305-мм орудиями каждая, могли вести круговой обстрел, поворачиваясь на 360 градусов. Кроме того, под этими исполинскими сооружениями была построена сеть укрытий и помещений, с тоннелями, выходящими в том числе и к морю.
Имелись также береговые и подвижные батареи, в общей сложности насчитывавшие порядка 50 орудий калибром от 102 до 203 мм.
Для авиации вермахта смертельную угрозу представляла плавучая зенитная батарея, созданная на основе недостроенного линкора и оснащенная четырьмя зенитками 76-мм, а также еще по три калибром 37 и 12,7 мм. Позднее зенитное вооружение батареи было усиленно счетверенным пулеметом 7,62-мм.
Не случайно немцы прозвали вышеупомянутое плавучее сооружение «Квадратом смерти».
Между тем с суши Севастополь был защищен довольно слабо. Сухопутные оборонительные позиции начали строить только в июле 1941 года, за три месяца до начала героической обороны города.
В итоге, передовой рубеж длиной 43 км и глубиной 1,5-2 км достроить не успели. Кроме того, располагался он лишь на 15-16 км удалении от города. Захват этих позиций позволял немцам вести беспрепятственный артиллерийский обстрел Севастополя.
В то же время, главный рубеж, расположенный в 9-12 км от города, имел в своем составе пулеметные и артиллерийские ДОТы и ДЗОТы, морские пушки, минные поля, а также бетонные надолбы.
Гарнизон города в общей сложности, включая ВВС ЧФ, насчитывал 21 тысячу человек. Защитники Севастополя имели в своем распоряжении около 100 самолетов, порядка 150 орудий и 70 минометов.