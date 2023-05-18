К анонсам контрнаступления ВСУ подключился экс-президент Украины Порошенко: «Оно начнется со дня на день»

Оно начнется со дня на день

В последнее время прогнозы по срокам предстоящих наступательных действий украинских войск стали едва ли не самым распространенным видом заявлений политиков и государственных деятелей киевского режима. К анонсам контрнаступления ВСУ подключился подзабытый экс-президент Украины Петр Порошенко.В интервью испанскому изданию Mundo бывший глава украинского государства утверждает, что ждать обещанного контрнаступления ВСУ не придется ждать месяцами или даже неделями.- заявил Петр Порошенко.По словам экс-президента, ВСУ будут атаковать позиции российских войск в разных точках. Такое заявление Порошенко сделал во время посещения украинских формирований, ведущих бои на Артемовском и Авдеевском направлениях. В Telegram-канале Петра Порошенко сообщается, что он посетил украинские десантно-штурмовые бригады, передал им военную технику.Активизация уже начавшего исчезать из медийного пространства Порошенко может быть связана с тем, что он все еще сохраняет определенные политические амбиции. Не исключено, что он опять метит в президенты на тот случай, если Запад решит «слить» Владимира Зеленского после провала контрнаступления.Напомним, что ранее Зеленский заявлял о необходимости большего времени для подготовки к контрнаступлению. До этого украинский режим анонсировал контрнаступление в конце апреля, в начале мая, в середине мая, а теперь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, будто бы оно состоится летом.Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал постоянные рассуждения о предстоящем начале контрнаступления украинских формирований сознательной дезинформацией со стороны киевского режима и его западных покровителей.