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К анонсам контрнаступления ВСУ подключился экс-президент Украины Порошенко: «Оно начнется со дня на день»

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К анонсам контрнаступления ВСУ подключился экс-президент Украины Порошенко: «Оно начнется со дня на день»

В последнее время прогнозы по срокам предстоящих наступательных действий украинских войск стали едва ли не самым распространенным видом заявлений политиков и государственных деятелей киевского режима. К анонсам контрнаступления ВСУ подключился подзабытый экс-президент Украины Петр Порошенко.


В интервью испанскому изданию Mundo бывший глава украинского государства утверждает, что ждать обещанного контрнаступления ВСУ не придется ждать месяцами или даже неделями.

Оно начнется со дня на день

- заявил Петр Порошенко.

По словам экс-президента, ВСУ будут атаковать позиции российских войск в разных точках. Такое заявление Порошенко сделал во время посещения украинских формирований, ведущих бои на Артемовском и Авдеевском направлениях. В Telegram-канале Петра Порошенко сообщается, что он посетил украинские десантно-штурмовые бригады, передал им военную технику.

Активизация уже начавшего исчезать из медийного пространства Порошенко может быть связана с тем, что он все еще сохраняет определенные политические амбиции. Не исключено, что он опять метит в президенты на тот случай, если Запад решит «слить» Владимира Зеленского после провала контрнаступления.

Напомним, что ранее Зеленский заявлял о необходимости большего времени для подготовки к контрнаступлению. До этого украинский режим анонсировал контрнаступление в конце апреля, в начале мая, в середине мая, а теперь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, будто бы оно состоится летом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал постоянные рассуждения о предстоящем начале контрнаступления украинских формирований сознательной дезинформацией со стороны киевского режима и его западных покровителей.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Петра Порошенко
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16 комментариев
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  1. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 14:38
    +5
    Как сказал маленький герой одной классики советского кинематографа, «дядя Петя, ты ?»
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:45
      +4
      Запорожское направление.Концентрация ВСУ.

      На фоне активных боёв в Бахмуте и продвижения ВСУ на флангах от города снизилось освещение событий на южном направлении — конкретно на Запорожском. Сейчас в различных населённых пунктах Запорожской и Днепропетровской областей концентрируется всё больше людей и техники.

      По некоторым данным, группировка ВСУ составляет до 50-55 тысяч человек. Комплектование новых соединений, включая бригады из состава армейских корпусов, практически завершено.Среди членов украинских формирований говорят о скорой активизации боевых действий – от пары дней до недели. В 108-й бригаде теробороны убирают опознавательные знаки («белый крест» на крыше техники).На аэродромах в Днепропетровске и Долгинцево базируются как минимум 16 самолетов тактической авиации, часть из которых являются носителями крылатых ракет Storm Shadow, и шесть вертолетов Ми-8.На юге Днепропетровской области без учёта ТРО в Обояновском, Синельниково, Васильковке, Чаплино, Павлограде и Покровском сконцентрированы силы 116-й, 117-й, 118-й омбр 10-го АК, а также 1-й отбр, 71-й ебр ВСУ и 82-й одшбр ДШВ.В Запорожской области в Вольнянск прибыли подразделения 33 и 47 механизированных бригад 9 АК. На передовой заняли позиции формирования 128 огшбр и 15 обр НГУ, 65 омбр, 46 оаэмбр и три бригады ТРО.Кроме того, на направлении замечены силы 44-й омбр из Нежина и началась переброска 14-й обр нацгвардии из Винницкой и 81-го отдельного батальона управления 9-го армейского корпуса из Кировоградской области.

      https://odnarodyna.org/article/yuzhnyy-front-vsu-styagivayut-sily-na-zaporozhe-i-teryayut-ikh-v-odesse-i-nikolaeve
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:29
      0
      Вот почему бы не ликвидировать всех этих парошенок,турчиновых,ярошей,зеленского?В чем проблема?
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:38
    +5
    ИМХО, уже не начнется. По любой серьезной концентрации войск сразу прилетит. Погоды стоят хорошие. Только наступай. Однако топчутся чего то...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:45
      +5
      Им придется это делать.Вассал не может противиться решению сюзерена
      1. BARKAS
        BARKAS Сегодня, 15:08
        0
        Могут сделать имитацию контрнаступления чтобы оправдать поставки оружия и ради пиара.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:13
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Погоды стоят хорошие. Только наступай. Однако топчутся чего то...

      В Бахмуте обстановка остается тяжелой: пока штурмовики ЧВК «Вагнер» овладевают жилым массивом и укрепрайонами противника в городе, на окраинах в районе Клещеевки российским войскам приходится отступать.
      voenhronika.ru
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:40
    +1
    К анонсам контрнаступления ВСУ подключился подзабытый экс-президент Украины Петр Порошенко.
    Вдруг откуда не возьмись... Поэтому и подключился, чтобы полностью не забыли. Тем более сегодня на Украине каждый от чиновника до политика просто обязан рассказать "своему народу" где, когда и как начнут наступать и обязательно закончить свою речь тем, что вот сейчас точно раскатаем всех до Урала.
  4. Brain_
    Brain_ Сегодня, 14:42
    +3
    Оно уже месяц "со дня на день" начинается.
    Судя по всему, после массированных ударов по складам ВСУ пришлось скорректировать планы.
    Есть подозрение, что хотели сделать несколько почти равнозначных ударов по силе в разных направлениях, а потом стянуть силы туда, где успешнее всего будет идти наступление.

    Сейчас, видимо, сил останется на сильное наступление в одном направлении.
    Решатся ли наступать до следующих массивных поставок снарядов - пока не очень понятно.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:45
    +5
    Ага. И первым ,, у наступ,, побежит еврей Порошенко!)))
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:11
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      И первым ,, у наступ,, побежит еврей Порошенко!

      Так он же не в незалежной, а на Западе обитает. Те кто на Западе только языком болтают, их не только в окопы "наступ", но и до неньки не вытащить.
  6. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 14:59
    +5
    К анонсам контрнаступления ВСУ подключился экс-президент Украины Порошенко

    Оклемался, похмелился и заговорил.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:08
      0
      Ниии, ему просто наконец то на опохмелку плеснули.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:09
    +1
    К анонсам контрнаступления ВСУ подключился подзабытый экс-президент Украины Петр Порошенко.

    Из нафталина вытащили "стратега".
  8. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:10
    -3
    Чем больше орут, тем яснее, что никакого контрнаступления не будет.
  9. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 15:17
    +1
    "К анонсам контрнаступления ВСУ подключился экс-президент Украины Порошенко: «Оно начнется со дня на день». Этот конферансье уже пробовал наступать. Но отхватил по жопе.