Уничтожение украинских позиций высокоточными боеприпасами «Краснополь» попало в кадр

В сети появилось видео уничтожения артиллеристами российской ЧВК "Вагнер" в окрестностях Артемовска (Бахмута). На кадрах можно увидеть точные попадания высокоточными снарядами "Краснополь" по скоплениям живой силы и военной технике боевиков киевского режима.Модернизированный высокоточный боеприпас "Краснополь-М2" благодаря системе коррекции полета при помощи аэродинамических рулей способен самостоятельно "выбирать" цели в ходе стрельбы залпами. Точность попадания достигается посредством лазерной отметки на конечном участке полета.Корректируемый артиллерийский высокоточный снаряд калибра 152-мм "Краснополь", предназначенный для поражения бронированных целей, был принят на вооружение российской армии в 1995 году. Боеприпас оснащен полуактивной системой лазерного наведения, что позволяет ему поражать цели на расстоянии до 25 километров.В рамках спецоперации на Украине российские артиллеристы, как правило, используют разведывательно-огневой контур, в который помимо артиллерийской системы с высокоточным боеприпасом "Краснополь" входит беспилотник, оснащенный системой лазерного целеуказания. Дрон, барражирующий в районе намеченной цели, применяется для корректирования траектории полета высокоточного боеприпаса. Для обеспечения увеличения дальности поражения целей снаряд оснащен реактивным двигателем или донным газогенератором.