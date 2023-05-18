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Уничтожение украинских позиций высокоточными боеприпасами «Краснополь» попало в кадр

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Уничтожение украинских позиций высокоточными боеприпасами «Краснополь» попало в кадр

В сети появилось видео уничтожения артиллеристами российской ЧВК "Вагнер" в окрестностях Артемовска (Бахмута). На кадрах можно увидеть точные попадания высокоточными снарядами "Краснополь" по скоплениям живой силы и военной технике боевиков киевского режима.






Модернизированный высокоточный боеприпас "Краснополь-М2" благодаря системе коррекции полета при помощи аэродинамических рулей способен самостоятельно "выбирать" цели в ходе стрельбы залпами. Точность попадания достигается посредством лазерной отметки на конечном участке полета.

Корректируемый артиллерийский высокоточный снаряд калибра 152-мм "Краснополь", предназначенный для поражения бронированных целей, был принят на вооружение российской армии в 1995 году. Боеприпас оснащен полуактивной системой лазерного наведения, что позволяет ему поражать цели на расстоянии до 25 километров.

В рамках спецоперации на Украине российские артиллеристы, как правило, используют разведывательно-огневой контур, в который помимо артиллерийской системы с высокоточным боеприпасом "Краснополь" входит беспилотник, оснащенный системой лазерного целеуказания. Дрон, барражирующий в районе намеченной цели, применяется для корректирования траектории полета высокоточного боеприпаса. Для обеспечения увеличения дальности поражения целей снаряд оснащен реактивным двигателем или донным газогенератором.
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11 комментариев
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  1. Fan-Fan
    Fan-Fan Сегодня, 15:52
    +5
    Два видео, два взрыва, что-то горит на дороге. Другой взрыв в развалинах какого то строения. А в статье заявили, что уничтожено скопление вражеских солдат. Смотрел, смотрел, а скоплений не увидел, качество видео плохое. Остаётся или верить на слово или совсем не верить.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:11
      +1
      Быстрей бы САУ Коалиция-СВ допилили.Вместе с УАС Краснополь-М2, Краснополь-Д это будет бомба.
  2. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 16:10
    +3
    В сети появилось видео уничтожения артиллеристами российской ЧВК "Вагнер" в окрестностях Артемовска (Бахмута).

    Уничтожения кого? Звучит, как будто какие-то неизвестные артиллеристы влупили по ЧВК "Вагнер".
  3. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 16:11
    0
    Авторы новостей не перестают, мягко говоря, удивлять.
    Для обеспечения увеличения дальности поражения целей снаряд оснащен реактивным двигателем

    при помощи аэродинамических рулей способен самостоятельно "выбирать" цели в ходе стрельбы залпами.

    Точность попадания достигается посредством лазерной отметки на конечном участке полета.

    Боеприпас оснащен полуактивной системой лазерного наведения, что позволяет ему поражать цели на расстоянии до 25 километров.

    P.S. М2 - имеет калибр 155 мм. Занавес
    P.P.S. Ладно, автор новости, он просто передрал из интернета практически один в один первый попавшийся "мусорный! источник. Ужас ситуации в том, что бред про "самостоятельный выбор цели" заявляет, называющийся военным экспертом, целый генерал-майор.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:27
      0
      Там же есть ещё и 152 мм Краснополь-М2.Иначе как бы им стреляли 152 мм САУ Мста-С/Мста-СМ да и другие отечественные САУ,если бы был только вариант на 155 мм.
      «Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм. Предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела.
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 16:34
        0
        Там же есть ещё и 152 мм Краснополь-М2

        Нет.
        Цитата: Рособоронэкспорт
        http://roe.ru/catalog/sukhoputnye-vosyka/kompleksy-upravlyaemogo-vooruzheniya/km-1m/

        Иначе как бы им стреляли 152 мм САУ Мста-С/Мста-СМ да и другие отечественные САУ

        А они им и не могут стрелять.
        если бы был только вариант на 155 мм.

        М2 - это и есть вариант 155 мм
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:41
          0
          Да.Прочитайте ту же Википедию и что там написано про Краснополь-М2, Краснополь-Д,которые ныне применяются в СВО из 152 мм стволов арты.
          «Меньше чем через год, используя накопленный опыт в части самонаведения, мы разработали управляемый артиллерийский снаряд калибра 122-мм с лазерной полуактивной головкой самонаведения. По результатам этих проработок по решению правительства и Минобороны нам была задана ОКР «Краснополь» по созданию управляемого снаряда для 152-мм артсистем Д-20 и 2С3М», — рассказал Юрий Сергеев.

          https://russian.rt.com/russia/article/835035-rossiya-armiya-artilleriya-krasnopol

          Мста-С и Мста-СМ это 152 мм САУ и стрелять могут только 152 мм снарядами.
          высокоточными управляемыми артиллерийскими снарядами (УАС) «Краснополь-М2» и «Краснополь-Д» с полуактивными лазерными ГСН на дистанцию 35 и 55 км соответственно, в то время как баллистические характеристики орудий 2А64М2 (САУ 2С19М2 «Мста-С») и 2А79 (САУ 2С33 «Мста-СМ») обеспечивали дальность действия «Краснополя-М2» не более 26 км и «Краснополя-Д» - не более 43 км.

          https://m.newstula.ru/fn_695636.html

          «Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм. Предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. Для увеличения дальности стрельбы снаряд имеет реактивный двигатель или донный газогенератор. Развитые аэродинамические поверхности обеспечивают планирование к цели, увеличивая дальность и уменьшая ограничения по высоте облачности. Входит в российский комплекс управляемого артиллерийского вооружения, разработанный в тульском КБ Приборостроения. Экспортные версии снаряда адаптированы к соответствующим комплексам стран-импортеров.

          https://arsenal-info.ru/pub/artilleriya/upravlyaemyy-snaryad-krasnopol-tth-dalnost-strelby-razmery-stoimost
          1. Гнусный скептик
            Гнусный скептик Сегодня, 16:52
            0
            Прочитайте ту же Википедию и что там написано про Краснополь-М2

            А вы сами читали? Даже в Википедии (хоть приводить ее как источник - моветон) написано
            Цитата: Википедия
            КМ-2 «Краснополь-М2» — 155-мм вариант

            Я вам уже какое сообщение подряд, пытаюсь показать "качество" современных СМИ, а вы мне набрасываете еще тонну бреда из них.
            P.S. Краснополь-Д в войсках и в глаза не видели.
            1. Orange-Bigg
              Orange-Bigg Сегодня, 16:57
              0
              Может мы с вами какие то разные википедии читаем?
              Комплекс управляемого вооружения (индекс ГРАУ 2К25) включает в себя корректируемый осколочно-фугасный снаряд 3ОФ39 «Краснополь» калибра 152 мм (используется в составе выстрелов раздельного заряжания 3ВОФ64 и 3ВОФ93), с полуактивной лазерной головкой самонаведения 9Э421, принимающий отражённый сигнал от цели, подсвечиваемой лазерным целеуказателем-дальномером 1Д15 (1Д20, 1Д22). В состав комплекса может входить комплект средств синхронизации выстрела 1А35 и радиостанция Р-159М. Стрельба выполняется из советских 152-мм артиллерийских систем: Д20, 2С3М «Акация», 2С19 «Мста-С», 2А65 «Мста-Б».

              https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Краснополь_(управляемый_снаряд)

              В зоне СВО российские военные применяют разведывательно-огневой контур, состоящий из артиллерийской установки со снарядом «Краснополь» калибра 152-мм и БПЛА с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в района цели. «Краснополем» могут стрелять САУ «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ».

              https://svpressa.ru/war21/article/356783/
              1. Гнусный скептик
                Гнусный скептик Сегодня, 17:01
                0
                Может мы с вами какие то разные википедии читаем?

                Просто разница в том, что я читаю, а вы не знаю, что делаете. Или дальше одного абзаца устали читать?
                Я уже не знаю, как объяснять, чтобы вам дошло, что Краснополь и Краснополь-М2 - это РАЗНЫЕ боеприпасы.
  4. solar
    solar Сегодня, 16:39
    0
    Если честно сказать, не видно ни скопления живой силы, ни скопления техники противника. Да и в целом видео размытое какое-то...