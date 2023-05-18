В киевском офисе заявили, что Зеленский обязательно примет участие в саммите G7

Представители стран так называемой «Большой семёрки» завтра соберутся в очередной раз, чтобы обсудить как бы ещё насолить России.Ожидается, что в саммите «Большой семёрки» примет участие и украинский президент Владимир Зеленский.По словам замглавы Офиса президента Украины Игоря Жовквы, личное участие во встречи стран G7 Зеленского будет зависеть от обстановки на фронте. Однако, как бы там не было, украинский президент в любом случае примет участие в саммите, но неизвестно, пока в каком формате, отметил Жовква, имея в виду возможность дистанционного участия.Лидеры Соединённых Штатов, Великобритании, Германии, Франции, Японии и Италии, из которых состоит «Большая семёрка» и которые считают себя хозяевами мира, проведут встречу в японском городе Хиросима 19-21 мая.На саммите Вашингтон, как ожидается, объявит об очередном пакете санкций против России, суть которых будет заключаться в более строгом выполнении уже принятых антироссийских санкций.По некоторым данным, украинский президент будет добиваться от стран «семёрки» решения вопроса по поставке Киеву боевых самолётов.Предыдущий саммит G7 проходил в Германии в июне прошлого года. Основной темой встречи была ситуация вокруг Украины. Очевидно, что и этот саммит будет в значительной мере посвящён этой теме.