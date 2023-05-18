Военное обозрение
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В киевском офисе заявили, что Зеленский обязательно примет участие в саммите G7

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В киевском офисе заявили, что Зеленский обязательно примет участие в саммите G7

Представители стран так называемой «Большой семёрки» завтра соберутся в очередной раз, чтобы обсудить как бы ещё насолить России.


Ожидается, что в саммите «Большой семёрки» примет участие и украинский президент Владимир Зеленский.

По словам замглавы Офиса президента Украины Игоря Жовквы, личное участие во встречи стран G7 Зеленского будет зависеть от обстановки на фронте. Однако, как бы там не было, украинский президент в любом случае примет участие в саммите, но неизвестно, пока в каком формате, отметил Жовква, имея в виду возможность дистанционного участия.

Лидеры Соединённых Штатов, Великобритании, Германии, Франции, Японии и Италии, из которых состоит «Большая семёрка» и которые считают себя хозяевами мира, проведут встречу в японском городе Хиросима 19-21 мая.

На саммите Вашингтон, как ожидается, объявит об очередном пакете санкций против России, суть которых будет заключаться в более строгом выполнении уже принятых антироссийских санкций.

По некоторым данным, украинский президент будет добиваться от стран «семёрки» решения вопроса по поставке Киеву боевых самолётов.

Предыдущий саммит G7 проходил в Германии в июне прошлого года. Основной темой встречи была ситуация вокруг Украины. Очевидно, что и этот саммит будет в значительной мере посвящён этой теме.
Использованы фотографии:
ru.usembassy.gov
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18 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:59
    +4
    Этой семерке больше и говорить нечего, кроме как об Украине.....Целый год жевать одну и туже жвачку, оскомина уже ! what
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:01
      +2
      Да взяли бы его к себе,и таскали по миру.Смотрели бы ему в рот.Больше тем для этих саммитов у них не будет
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 15:20
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Да взяли бы его к себе,и таскали по миру......

        У себя им этот щеневмерлый злой клоун не нужен. Как и многие negative другие желто-голубые
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:30
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Да взяли бы его к себе,и таскали по миру.Смотрели бы ему в рот.Больше тем для этих саммитов у них не будет

        Уже по Европе "потаскали, теперь Европа ржёт, как колхозная кобыла:
        Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений от французского телеканала RTL за обидные слова о Зеленском.
        В своем Twitter телеканал опубликовал отрывок из эфира от 15 мая, в котором ведущие сообщили, что украинский лидер посетил Елисейский дворец со своим «шапито». После этого они анонсировали «тур цирка Зеленского по Европе». «Цирк Зеленского скоро будет рядом с вашим домом!» — подписал телеканал ролик (все участники дико ржут). 
        Украинский посол обвинил ведущих RTL в цинизме и отсутствии такта, что, по его словам, не присуще «дружественному народу Украины», а также в отсутствии сочувствия и ответственности.
        «Я требую извинений перед моим президентом и моим народом, который страдает и борется за свою свободу, но также и за вашу и за возможность наслаждаться легкостью жизни», — написал Омельченко в Twitter.
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 16:49
          0
          Цитата: carpenter
          моим народом, который страдает и борется за свою свободу, но также и за вашу и за возможность наслаждаться легкостью жизни

          При этом пан посол забыл добавить, что возможность наслаждаться легкостью жизни у европейских народов закончилась, как только они начали помогать Украине, граждане которой, как тараканы, наводнили Европу в миллионных количествах, от чего Европа уже невыносимо стонет. И не только от украинцев, а и от тяжелейших экономических проблем, которые образовались моментально, как только страны ЕС включились в борьбу против России на стороне Украины...
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:17
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      .....Целый год жевать одну и туже жвачку, оскомина уже ! what

      Они так долго мечтали о войне с Россией, Владимир Владимирович hi, а теперь вот смогли до последнего украинца. Вот и никак не заткнутся
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:05
    +2
    С вершины сегодняшнего дня, я с интересом вспоминаю те времена, когда Россия лезла в это G7 через не могу.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:50
      0
      Цитата: Аркадий007
      С вершины сегодняшнего дня, я с интересом вспоминаю те времена, когда Россия лезла в это G7 через не могу.

      Как взяли в G7, а потом, также и выкинули. Такие, как Россия и Китай, в западном, вертепе не нужны,
  3. akropin
    akropin Сегодня, 15:06
    +3
    Видимо большой семерке не хватает Шестерки )
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:07
    +1
    И как он туда полетит: через Канаду?
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:10
    +2
    Они должны немедленно принять украину в Ж-7 что бы стать
    Большой Ж-оп (ой!) в виде восьмерки, вроде символа бесконечности
    wassat
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:13
    +2
    Ясен пень. Подальше от неньки. А то ишо что нить прилетит, не дай, о проданный боженька, по бункеру.)))) Так и похоронят, в грязных штанах и майке. Позорище.
  7. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 15:24
    0
    Цитата: Дилетант
    Они должны немедленно принять украину в Ж-7 что бы стать
    Большой Ж-оп (ой!) в виде восьмерки, вроде символа бесконечности
    wassat

    Не 8-ка, а волк и семеро козлят. Причём "козлят" - это глагол.
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 15:26
    0
    Надеюсь а качестве пианиста?
    Пригласив клоуна Зеленского, семёрка сама превратилась в клоунов. Так опуститься ниже плинтуса.
    Позорище.
  9. VORON538
    VORON538 Сегодня, 15:28
    +1
    Дамы и господа,леди и джентльиены,подайте,кто что может на боротьбу с МосквойВедь вы ДОЛЖНЫ.Это было краткое содержание речи зеленского.- hi
  10. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:52
    0
    Вот и новый "лидер "в этом шабаше появился wassat Ещё поляхии и вымиратов там не хватает wassat lol
  11. blackcat
    blackcat Сегодня, 16:17
    0
    Конечно примет , Зеленскому сейчас куда бы не ехать , только не вна Украину laughing am
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:43
    0
    украинский президент в любом случае примет участие в саммите, но неизвестно, пока в каком формате

    Ну как в каком... во Франции уже четко всё сказали: в качестве бродячего шапито и для развлекания участников лицезрением бородатой женщины.