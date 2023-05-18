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«Это хорошая работа»: Британский министр обороны Бен Уоллес заявил о планах занять кресло генсека НАТО

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«Это хорошая работа»: Британский министр обороны Бен Уоллес заявил о планах занять кресло генсека НАТО

Министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес заявил о планах занять пост генерального секретаря НАТО. По словам главы британского военного ведомства, он "был бы счастлив" возглавить Североатлантический альянс.


Британский военный министр дал интервью немецкому агентству DPA, в котором рассказал о планах побороться за пост генсека НАТО. Уоллес назвал эту должность "хорошей работой", которая ему "нравится". О своих шансах на кресло главы альянса британский министр ничего не сказал, но добавил, что нынешняя должность его тоже устраивает.

Я всегда говорил, что это хорошая работа. Это работа, которая мне бы понравилась (...) Я был бы рад внести свой вклад в обеспечение того, чтобы можно было спокойно спать по ночам

- заявил британец.

Полномочия Йенса Столтенберга, занимающего в настоящее время пост генсека НАТО, истекают в октябре этого года, выборы нового главы альянса пройдут осенью. Уоллес является одним из кандидатов, его шансы оцениваются как довольно высокие, но только в том случае, если против не выступит Франция. А Макрон еще в прошлом году заявил, что Париж категорически против любого британского кандидата на эту должность. А если не будет единогласного решения, то и кресло не светит.

Как пишет западная пресса, новым главой альянса будет назначен представитель европейской страны, кандидатура которого устроит всех членов НАТО. На данный момент самые большие шансы занять пост генсека у Урсулы фон дер Ляйен, она устраивает почти всех, да и полномочия на посту главы ЕК у нее как раз к осени истекают.
Использованы фотографии:
Минобороны Великобритании
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9 комментариев
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  1. hohohol
    hohohol Сегодня, 15:04
    +1
    Уоллес назвал эту должность "хорошей работой", которая ему "нравится"

    Да кто бы сомневался, хорошая высокооплачиваемая работа, да ещё и с хорошей пенсией в перспективе. И самое главное, что ни за что не отвечаешь. Как говорится, рот закрыл - рабочее место убрал.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:11
      +1
      Бен Уоллес заявил о планах занять пост генерального секретаря НАТО
      самые большие шансы занять пост генсека у Урсулы фон дер Ляйен,
      Ястреб и марабу !
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:11
      +1
      Наоборот - можно не закрывать и ничего не будет. Пургометание.
  2. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 15:11
    +2
    "Я был бы рад внести свой вклад в обеспечение того, чтобы можно было спокойно спать по ночам" - он ничего не попутал ? НАТО - это военный блок который разжигает войны и ведёт экспансию! Получается этому человеку спится спокойно пока других уничтожают и убивают. Фашист какой-то.
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:22
    +1
    30 сентября не загорами.
    И у Уоллеса шанс занять эту должность.
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:25
    +1
    Я так понял генсек НАТО это типа пресс-секретарь альянса, ни на что не влияет, должность только для заявлений и выражения позиций.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:36
    -1
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    Я так понял генсек НАТО это типа пресс-секретарь альянса, ни на что не влияет, должность только для заявлений и выражения позиций.

    Дипломат со специальными возможностями.
    Просто , если Уоллес займёт эту должность, то NATO ждёт большие изменения.
  6. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 15:36
    -1
    .....самые большие шансы.....у Урсулы фон дер Ляйен....

    Если назначат гинеколога ----- это уж черезчур смешно laughing
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:12
    -1
    Естественно, это хорошая работа! Сиди, ничего не делай, за бджетный счет катайся по всему миру, болтай что в голову придет - и при этом никакой ответственности ни за свои слова, ни за НАТО в целом. Должность гражданская, бюрократическая, никакой связи с военными структурами не предполагает, никакой головной боли от этого тоже нет.
    Не жизнь, а малина земляничная!