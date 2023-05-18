«Это хорошая работа»: Британский министр обороны Бен Уоллес заявил о планах занять кресло генсека НАТО

Я всегда говорил, что это хорошая работа. Это работа, которая мне бы понравилась (...) Я был бы рад внести свой вклад в обеспечение того, чтобы можно было спокойно спать по ночам

Министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес заявил о планах занять пост генерального секретаря НАТО. По словам главы британского военного ведомства, он "был бы счастлив" возглавить Североатлантический альянс.Британский военный министр дал интервью немецкому агентству DPA, в котором рассказал о планах побороться за пост генсека НАТО. Уоллес назвал эту должность "хорошей работой", которая ему "нравится". О своих шансах на кресло главы альянса британский министр ничего не сказал, но добавил, что нынешняя должность его тоже устраивает.- заявил британец.Полномочия Йенса Столтенберга, занимающего в настоящее время пост генсека НАТО, истекают в октябре этого года, выборы нового главы альянса пройдут осенью. Уоллес является одним из кандидатов, его шансы оцениваются как довольно высокие, но только в том случае, если против не выступит Франция. А Макрон еще в прошлом году заявил, что Париж категорически против любого британского кандидата на эту должность. А если не будет единогласного решения, то и кресло не светит.Как пишет западная пресса, новым главой альянса будет назначен представитель европейской страны, кандидатура которого устроит всех членов НАТО. На данный момент самые большие шансы занять пост генсека у Урсулы фон дер Ляйен, она устраивает почти всех, да и полномочия на посту главы ЕК у нее как раз к осени истекают.