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Врио главы Запорожской области: ВСУ потеряли свой шанс на контрнаступление еще осенью 2022 года

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Врио главы Запорожской области: ВСУ потеряли свой шанс на контрнаступление еще осенью 2022 года

Вооруженные силы Российской Федерации хорошо подготовлены к отражению любых попыток наступательных действий со стороны украинских формирований. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Российской Федерации Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».


По утверждению Балицкого, если посмотреть на состояние украинских войск, то сейчас готовность их к контрнаступлению «достаточно низкая». Отсюда можно сделать вывод, что контрнаступление окажется провальным для киевского режима.

С высокой долей вероятности они потеряли свой шанс это сделать осенью

- заметил Балицкий, характеризуя перспективы контрнаступления ВСУ.

Глава региона рассказал, что осенью 2022 года в Запорожской области действительно наблюдались проблемы с людьми и ресурсами в подразделениях Вооруженных сил РФ. Но теперь эти вопросы решены. Российская армия, в том числе и дислоцирующиеся в Запорожской области соединения, готовились к отражению нападения ВСУ еще с осени и сейчас отразят любое контрнаступление, считает Балицкий.

Напомним, что сами представители киевского режима регулярно путаются в прогнозах по срокам контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что киевскому режиму потребуется больше времени для подготовки к контрнаступлению.

Многие западные аналитики признают, что Украина не имеет должного количества войск и техники для наступательных действий, а провальное контрнаступление может очень дорого обойтись Зеленскому и с точки зрения сохранения власти, и в плане дальнейшего получения финансовой и военной помощи со стороны западных покровителей.
Использованы фотографии:
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:09
    +2
    Хорошо,если так.Только врага не надо держать за идьёта..
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:17
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      Хорошо,если так.Только врага не надо держать за идьёта..

      Среди членов украинских формирований говорят о скорой активизации боевых действий — от пары дней до недели. В 108 бригаде теробороны убирают опознавательные знаки («белый крест» на крыше техники). На аэродромах в Днепропетровске и Долгинцево базируются как минимум 16 самолетов тактической авиации, часть из которых являются носителями крылатых ракет Storm Shadow, и шесть вертолетов Ми-8.
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:12
    -5
    В общем на фронте сложилась патовая ситуация - ни одна из сторон не имеет преимущества для наступления.
    Можно сказать, что новая фактическая граница между Украиной и Россией сложилась.
    Но мира как не было с 2014 года, так и не будет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:20
      -3
      Пока патовой ситуации отнюдь нет.Есть определенное преимущество всук на земле.С авиацией у них туго,но осенью у них получилось и без оной
  3. vitvit123
    vitvit123 Сегодня, 15:31
    +2
    Ну и слава Богу ... теперь главное чтоб всу это прочитало и нам можно не беспокоиться .. так и живём..
  4. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 16:04
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Хорошо,если так.Только врага не надо держать за идьёта..


    Если наши на флангах Артемовска отступают, то что будет когда всу начнут настоящее контрнаступление?