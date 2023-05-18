С высокой долей вероятности они потеряли свой шанс это сделать осенью

Вооруженные силы Российской Федерации хорошо подготовлены к отражению любых попыток наступательных действий со стороны украинских формирований. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Российской Федерации Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».По утверждению Балицкого, если посмотреть на состояние украинских войск, то сейчас готовность их к контрнаступлению «достаточно низкая». Отсюда можно сделать вывод, что контрнаступление окажется провальным для киевского режима.- заметил Балицкий, характеризуя перспективы контрнаступления ВСУ.Глава региона рассказал, что осенью 2022 года в Запорожской области действительно наблюдались проблемы с людьми и ресурсами в подразделениях Вооруженных сил РФ. Но теперь эти вопросы решены. Российская армия, в том числе и дислоцирующиеся в Запорожской области соединения, готовились к отражению нападения ВСУ еще с осени и сейчас отразят любое контрнаступление, считает Балицкий.Напомним, что сами представители киевского режима регулярно путаются в прогнозах по срокам контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что киевскому режиму потребуется больше времени для подготовки к контрнаступлению.Многие западные аналитики признают, что Украина не имеет должного количества войск и техники для наступательных действий, а провальное контрнаступление может очень дорого обойтись Зеленскому и с точки зрения сохранения власти, и в плане дальнейшего получения финансовой и военной помощи со стороны западных покровителей.