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Западная пресса: НАТО всерьёз готовится к потенциальному конфликту с РФ впервые со времён холодной войны

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Западная пресса: НАТО всерьёз готовится к потенциальному конфликту с РФ впервые со времён холодной войны

НАТО ведёт подготовку к потенциальному конфликту с РФ, занимаясь разработкой конкретного плана обороны впервые со времён холодной войны. Об этом сообщает международное новостное агентство Reuters.


Так, согласно данным, имеющимся в распоряжении информационного агентства, не исключено, что соответствующий документ может быть принят уже на предстоящем саммите Североатлантического альянса, состоится который в период с 11 по 12 июля нынешнего года в Вильнюсе.

Как заявил глава Военного комитета альянса Роб Бауэр, страны-члены блока должны быть начеку, поскольку, по его словам, конфликт может вспыхнуть в любой момент. По словам Бауэра, военные службы альянса пристально следят за действиями Москвы, добавив, что «Россия не собирается останавливаться на достигнутом, приведя в пример ситуацию с Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем».

Натовские примеры с Косово, Ливией, Сирией и Афганистаном г-на Бауэр не привёл...

Вот как он прокомментировал данную ситуацию:

Существует фундаментальное различие между кризисным управлением и коллективной обороной, суть которого заключается в том, что сроки определяем не мы, а наш противник

В то же время, в НАТО разрабатывают рекомендации для стран-участников альянса, предусматривающие модернизацию не только своих вооружённых сил, но и своего материально-технического обеспечения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

Таким образом, наши союзники будут лучше осведомлены в том, что касается использования тех или иных средств, а также того, где, что и как развёртывать

Как сообщал уже ранее президент Литвы Гитанас Науседа, на предстоящем саммите Организации Североатлантического договора будет затронута тема возможного вступления Украины в этот военный блок. Хотя в НАТО дали понять, что на саммите в литовской столице Украину в состав альянса точно не примут.
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8 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:49
    +1
    сообщал уже ранее президент Литвы Гитанас Науседа,

    Президент литвы- это конечно сила и авторитет. В галактическом масштабе. Они помогу украине вступить не только в НАТО,но и в еще какое-нибудь * (фекалии)
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:56
    0
    Западная пресса: НАТО всерьёз готовится к потенциальному конфликту с РФ впервые со времён холодной войны
    . Будут пытаться натянуть сову на глобус... до этого не получалось, но это не важно, сам процесс затягивает так, что нельзя оторваться и подумать...
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:58
    -2
    НАТО ждёт, когда Украина измотает Вооружённые Силы РФ, а когда это случится и Украина отработает свой ресурс - НАТО уже будет готово повторить 22 июня 1941 года.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:59
    0
    .занимаясь разработкой конкретного плана

    Да ладно... этот план давно под сукном лежит пылится, при чем пошагово... на свет божий решили вытащить......
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 17:01
    +1
    НАТО ведёт подготовку к потенциальному конфликту с РФ, занимаясь разработкой конкретного плана обороны впервые со времён холодной войны.

    У нато не должно было быть сомнения, что война с россией станет последней для человечества и не в постах соцсетей медведева, а в реальном положении вещей. Они, натовцы, перестали боятся ядерной войны, значит сомневаются либо в его наличии у россии, либо в готовности россии его применить. До дипломатились и до требовались наши руководители. am
  6. Normann
    Normann Сегодня, 17:02
    0
    рекомендации для стран-участников альянса, предусматривающие модернизацию не только своих вооружённых сил, но и своего материально-технического обеспечения.
    И все это будет поставлено американскими компаниями, просто забыли уточнить.
  7. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:05
    0
    Obávám se, že fašistický západ pod velením USA a CIA budou tak dlouho provokovat, až nebude k vyhnutí 3. světová válka. Ekonomika států západu jde do kopru, tak si myslí, že jedině válka jim může pomoci. Ale moc nedávali pozor ve škole, protože celý svět ví, že Rusko nikdy neprohrává.., ani nemůže!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:05
      0
      Боюсь, что фашистский запад под командованием США и ЦРУ будет продолжать провоцировать до тех пор, пока не станет неизбежной 3-я мировая война. Экономика западных стран катится к чертям, поэтому они думают, что помочь им может только война. Но в школе особо не обращали внимания, потому что весь мир знает, что Россия никогда не проигрывает.. и не может!