Западная пресса: НАТО всерьёз готовится к потенциальному конфликту с РФ впервые со времён холодной войны

НАТО ведёт подготовку к потенциальному конфликту с РФ, занимаясь разработкой конкретного плана обороны впервые со времён холодной войны. Об этом сообщает международное новостное агентство Reuters.
Так, согласно данным, имеющимся в распоряжении информационного агентства, не исключено, что соответствующий документ может быть принят уже на предстоящем саммите Североатлантического альянса, состоится который в период с 11 по 12 июля нынешнего года в Вильнюсе.
Как заявил глава Военного комитета альянса Роб Бауэр, страны-члены блока должны быть начеку, поскольку, по его словам, конфликт может вспыхнуть в любой момент. По словам Бауэра, военные службы альянса пристально следят за действиями Москвы, добавив, что «Россия не собирается останавливаться на достигнутом, приведя в пример ситуацию с Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем».
Натовские примеры с Косово, Ливией, Сирией и Афганистаном г-на Бауэр не привёл...
Вот как он прокомментировал данную ситуацию:
Существует фундаментальное различие между кризисным управлением и коллективной обороной, суть которого заключается в том, что сроки определяем не мы, а наш противник
В то же время, в НАТО разрабатывают рекомендации для стран-участников альянса, предусматривающие модернизацию не только своих вооружённых сил, но и своего материально-технического обеспечения.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:
Таким образом, наши союзники будут лучше осведомлены в том, что касается использования тех или иных средств, а также того, где, что и как развёртывать
Как сообщал уже ранее президент Литвы Гитанас Науседа, на предстоящем саммите Организации Североатлантического договора будет затронута тема возможного вступления Украины в этот военный блок. Хотя в НАТО дали понять, что на саммите в литовской столице Украину в состав альянса точно не примут.