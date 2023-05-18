Американская газета: Соединенные Штаты скрывают реальное число жертв «войны с террором», начатой США после 11 сентября 2001 года

Есть сопутствующие потери, человеческие потери от войны, о которых люди в США по большей части ничего не знают и не задумываются

Смысл в том, чтобы показать участие Америки в этих по-настоящему жестоких войнах. Из-за вовлечения в них США происходит эскалация. И сейчас вопрос стоит так: кто за это ответит?

После террористических атак, произошедших в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года, американские правители развязали несколько войн в основном в странах исламского мира под предлогом «борьбы с международным терроризмом». В результате вторжений армии США и некоторых стран НАТО в ранее относительно спокойные самодостаточные государства, в них до сих пор продолжаются гражданские войны, царит хаос, а население находится за гранью гуманитарной катастрофы.Соединенные Штаты тщательно скрывают количество жертв американских вторжений в Ирак и Афганистан. Еще более засекречены общие данные о косвенных жертвах глобальной войны с террором, вызванные голодом, болезнями, военными столкновениями в таких странах как Пакистан, Сирия, Ливия, Сомали и Йемен.Американская газета The Washington Post со ссылкой на доклад исследователей из Университета Брауна «Издержки войны» пишет, что экспертам с трудом удается подсчитать даже минимальное количество преждевременных смертей в вышеперечисленных странах, произошедших вследствие американской агрессии. Однако основываясь на данных ООН и оценках независимых экспертов, исследователи установили приблизительное число жертв «кампании антитеррора», развязанной США после 11 сентября 2001 года.Всего за это время, говорится в докладе, количество жертв составляет от 4,5 до 4,6 млн человек. Причем эта цифра продолжает расти вследствие катастрофической ситуации в регионах, сохраняющейся и после вывода американских войск. Эксперты подсчитали, что от так называемых косвенных последствий военных действий умерли от 3,6 до 3,7 млн человек.В Ираке и Афганистане погибло более семи тысяч американских военнослужащих и свыше восьми тысяч сотрудников западных частных военных компаний. Но наибольшие потери понесли национальные армии, ставшие союзниками в период присутствия армии США в этих странах. По состоянию на 2019 год погибли более 177 тысяч военных из Афганистана, Пакистана, Ирака и из числа сирийских союзников, сообщается в докладе.— сообщила автор доклада и содиректор проекта «Издержки войны» Стефани Савелл.По словам эксперта, в США мало кто знает реальное количество погибших в ходе военных конфликтов, развязанных Штатами под предлогом борьбы с международным терроризмом. Тем более, совершенно невозможно посчитать в силу объективных причин, сколько мирных граждан, в том числе детей, женщин и стариков, умерли и продолжают умирать от последствий разрушительных военных кампаний США.По данным коллектива из 50 ученых, юристов, правозащитников и врачей, с 2010 года участвующих в проекте «Издержки войны», только количество беженцев из погруженных в гуманитарную катастрофу стран Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии достигло 38 миллионов. Однако США даже не попытались оценить ущерб для разоренных войной государств, тем более, в Вашингтоне не заикаются о выплате компенсаций.— задается в принципе риторическим вопросом Савелл.