Западные СМИ: США планируют «замораживание» украинского конфликта на годы и даже десятилетия

Это правдоподобно, потому что ни одна из сторон не должна признавать никаких новых границ, и единственное, о чем нужно будет договориться, это прекратить стрельбу вдоль установленной линии

Власти США допускают вероятность приостановления украинского конфликта, в том числе и посредством установления неких условных границ, которые Украина и Россия не пересекали бы. Об этом пишет американское издание Politico, анализируя дальнейшие перспективы развития событий на Украине.По утверждению издания, вариант приостановления российско-украинского противостояния «до лучших времен» изучается сейчас администрацией президента США Джо Байдена. Так, если будут установлены некие линии разграничения между Россией и Украиной, то совсем не обязательно, чтобы это были официальные границы между странами.Поскольку ни Киев, ни Москва не собираются уступать друг другу, а боевые действия не могут длиться вечно, издание Politico считает названный сценарий прекращения активных боевых действий вполне реальным. Несмотря на громкие и воинственные заявления президента Украины Владимира Зеленского и представителей его ближайшего окружения, в конечном итоге и изрядно обескровленный боевыми действиями киевский режим может согласиться с такой перспективой завершения вооруженного конфликта, по крайней мере, на определенное время.- отметил источник издания в правительственных кругах Соединенных Штатов.Собеседник издания в администрации США утверждает, что Вашингтон готовится к долгосрочной перспективе сохранения конфликта между Россией и Украиной, вне зависимости от того, последует ли его «замораживание» или же начнется опять активная фаза боевых действий.Исходя из целей долгосрочного планирования конфликта, США и должны сейчас выстраивать свою линию по оказанию помощи Украине, считают в Вашингтоне. Американское издание пишет, что затягивание конфликта приведет к тому, что страны мира будут давить на Москву и Киев, требуя от них заключения определенных соглашений, пусть и неофициальных, и прекращения активной фазы боевых действий.