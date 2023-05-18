Военное обозрение
Войти Регистрация

Западные СМИ: США планируют «замораживание» украинского конфликта на годы и даже десятилетия

36
Западные СМИ: США планируют «замораживание» украинского конфликта на годы и даже десятилетия

Власти США допускают вероятность приостановления украинского конфликта, в том числе и посредством установления неких условных границ, которые Украина и Россия не пересекали бы. Об этом пишет американское издание Politico, анализируя дальнейшие перспективы развития событий на Украине.


По утверждению издания, вариант приостановления российско-украинского противостояния «до лучших времен» изучается сейчас администрацией президента США Джо Байдена. Так, если будут установлены некие линии разграничения между Россией и Украиной, то совсем не обязательно, чтобы это были официальные границы между странами.

Поскольку ни Киев, ни Москва не собираются уступать друг другу, а боевые действия не могут длиться вечно, издание Politico считает названный сценарий прекращения активных боевых действий вполне реальным. Несмотря на громкие и воинственные заявления президента Украины Владимира Зеленского и представителей его ближайшего окружения, в конечном итоге и изрядно обескровленный боевыми действиями киевский режим может согласиться с такой перспективой завершения вооруженного конфликта, по крайней мере, на определенное время.

Это правдоподобно, потому что ни одна из сторон не должна признавать никаких новых границ, и единственное, о чем нужно будет договориться, это прекратить стрельбу вдоль установленной линии

- отметил источник издания в правительственных кругах Соединенных Штатов.

Собеседник издания в администрации США утверждает, что Вашингтон готовится к долгосрочной перспективе сохранения конфликта между Россией и Украиной, вне зависимости от того, последует ли его «замораживание» или же начнется опять активная фаза боевых действий.

Исходя из целей долгосрочного планирования конфликта, США и должны сейчас выстраивать свою линию по оказанию помощи Украине, считают в Вашингтоне. Американское издание пишет, что затягивание конфликта приведет к тому, что страны мира будут давить на Москву и Киев, требуя от них заключения определенных соглашений, пусть и неофициальных, и прекращения активной фазы боевых действий.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
36 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pivot
    Pivot Сегодня, 15:32
    -8
    Ну, если отменят все санкции может наши и согласятся, а так пошлют куда подальше этих миротворцев гребаных.
    1. russ71
      russ71 Сегодня, 15:38
      +13
      По санкциям... наивно в это верить!!!

      А насчет "пошлют"... не согласен... создается впечатление что наша "верхушка" сидит и ждет , как побыстрее "договорится"...
    2. Vitaly.17
      Vitaly.17 Сегодня, 15:38
      0
      Цитата: Pivot
      если отменят все санкции

      Санкции сейчас не позволяют Западу выводить российские ресурсы за рубеж и серьезно уменьшили возможности российских чиновников по отмыванию бюджета и получению откатов в западных банка.
      Так что если что то из санкций отменят, то надо еще хорошо подумать, а стоит ли соглашаться на их отмену или самим продлить.
    3. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 15:39
      +5
      Это вы такое после очередного продления "зерновой сделки" пишете? Согласятся "наши". На всё согласятся. Дорогущие виллы в США у "уважаемых людей" который месяц без присмотра простаивают.
      1. Maluck
        Maluck Сегодня, 15:59
        +1
        Зерновую сделку продлили только для турков, в предверии второго тура выборов. Исключительно чтобы турки смогли вывезти свои суда с б/у, которые там застряли.
        1. Борис Сергеев
          Борис Сергеев Сегодня, 16:13
          -2
          Ну-ну, Эрдоган -это святое. Мало ли, Байрактары ВСУ поставляет, бронеавтомобили Кирби. С кем не бывает... Премьер Израиля- тоже святое, ему было дано "честное пионерское" не трогать Зеленского и тот уж и в Изюме гастролировал и из Херсона "армагеддону" Суровикину привет передавал. Только русским парням, по которым бьют и Байрактары, и израильские винтовки, никто ничего не обещал. Разве что "макарошки".
    4. Fan-Fan
      Fan-Fan Сегодня, 15:41
      0
      Санкции отменят, только если сдерут с нас деньги на восстановление Украины и в Гаагском суде кое кого увидят. В любом случае это вопрос будет решаться на переговорах, а переговоров наши ждуны ждут давно. Поэтому американский прогноз реальный. Ведь вечно воевать нельзя.
    5. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 15:42
      +1
      Вряд-ли отменят все санкции, не для этого же их вводили. Насчёт "пошлют куда подальше..." - очень большие сомнения. Для США хороший вариант - заморозка конфликта. Для России заморозка конфликта в перспективе может закончиться плачевно.
    6. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:46
      +1
      Как с зерновой сделкой? Так же пошлют?:)
    7. Венд
      Венд Сегодня, 16:13
      -2
      Ну США могут планировать что им на фантазируют, а вот нас заморозка не устраивает.
    8. isv000
      isv000 Сегодня, 16:33
      0
      Цитата: Pivot
      Ну, если отменят все санкции может наши и согласятся, а так пошлют куда подальше этих миротворцев гребаных.

      Санкции добавить. Занавесом - шваркнуть!
  2. Vitaly.17
    Vitaly.17 Сегодня, 15:34
    -1
    Исходя из целей долгосрочного планирования конфликта

    Цели понятны - уничтожение российского государства. А вот на счет сроков есть вопросы еще со времен нашествия Наполеона.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:35
    +4
    По этому поводу скажу одно-все зависит от нас.Точнее,от нашего руководства.Решат заморозить конфлик и получит более кровавый в будущем.Решат уничтожить украинство и устранить угрозу-надо прилагать немалые усилия
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 17:02
      0
      Во многом согласен, но СЕЙЧАС мы не можем полностью устранить.
      Численное преимущество у них, Шойгу как"стратег" около нуля.
      Половину наших генералов, по хорошему, надо из армии выкинуть. Ребята, которые, в"теме" говорят, что их командование оказалось более подготовлены к войне.
      Ещё, удивительно, что наш ВПК держится. Ведь, по большому счету, мы одни против ВПК Европы и США
  4. Traktoris
    Traktoris Сегодня, 15:46
    -6
    Поражает вера американцев в нашу тупую наивность. Хоть бы для формы раскрыли свое видение, т. н. "Лучших времен" для кого или чего?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:51
      +1
      Поражает вера американцев в нашу тупую наивность

      серьезно?
    2. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 15:57
      +6
      Они не верят, они знают, что у нас кое-кто очень любит, когда его за нос водят. Буратино хpeнoв...
  5. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 15:52
    0
    Занятно, не правда ли? Ведь всего и прошло девять лет, которые и расставили всё по своим местам.
    1. Maluck
      Maluck Сегодня, 16:01
      -2
      это что? предлагаете найти 10 отличий?
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 16:06
        -2
        Похоже, некоторым безответного удара по кремлевскому куполу оказалось недостаточным.
    2. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 16:45
      +1
      да уж командиры из них всех как из пластелина пуля, хочется сказать на матерном русском, но забанят же
  6. HAM
    HAM Сегодня, 15:53
    -3
    Все цели америкосов "шиты белыми нитками",надеются как после долгой войны в Афганистане,Россия ослабнет и развалится наподобие Союза....их цель затянуть конфликт подольше,но они не учитывают что Украина не Афган--жрёт гораздо больше...плохо знают характер кохлов-"всегда им должны все... и маловато будет..."
    Не удивлюсь,если наряду со штатом "Джорджия" в америке появится и штат "Юкрейн"....населённый щирыми..
  7. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:53
    +2
    хм,боюсь наши кремлёвские старцы,могут пойти на заморозку....олигархи убедят
  8. Maluck
    Maluck Сегодня, 15:56
    -2
    Власти США допускают вероятность приостановления украинского конфликта,

    Ну вот США пусть и приостанавливают. А нам надо начатое до конца довести.
  9. Void
    Void Сегодня, 15:56
    -5
    у нас выборы тоже скоро, вряд ли царь пойдет на замарозку до выборов.
  10. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 15:59
    +1
    Никакого Минск -3 не будет, надеюсь,
    Как и повышения пенсионного возраста
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 16:30
      +1
      Полковник JonnyT, отстаёте от жизни. Пенсионный возраст уже повышен.
  11. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:59
    +1
    Замораживать не выгодно для РФ. Ничейная зона 404 - будет черной дырой и источником террора
  12. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:08
    +4
    Короче, мы зря начали СВО и зря угробили десятки тысяч наших героев России в полях Украины - ситуация вечной вялотекущей войны между Украиной и Россией, возникшая в 2014 году не изменилась.
  13. okean969
    okean969 Сегодня, 16:15
    +4
    После продления зерновой заделки, уверен на 100%, что пойдет РФ,вернее ее политические элиты на заморозку
  14. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 16:19
    +2
    Попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Сами раскачали взаимную ненависть, спонтанные обстрелы будут регулярные. ЕС капут.
    Варианты прекращения огня:
    1. Обязательное прекращение непосредственного контакта ВСУ и сил РФ.
    Либо одна из сторон сдаётся, либо вводятся миротворческие войска в зону километров на 30 в ширину.
    Победы и поражения зависят от Неба, сейчас никто себя проигравшим не признает заранее.
    Разделение противоборствующих сторон миротворцами это ещё более сложная вещь. Консенсуса не будет, никто не профинансирует, в Европе дураков нет стоять между Вагнерами и нацбатами, а азиатов и африканцев никто не пустит.
    Консультации и переговоры по этой теме затянутся на пару веков, так что дело нереальное.
    2. Любое длительное противостояние приводит к выравниванию технологий и утрате ноу-хау. Враги перенимают преимущества друг друга.
    Технологический разрыв можно уменьшить, но вот новые реки и рудные залежи в ЕС не появятся, энергоносители тоже придется покупать. А вот рынки продажи товаров будут утрачиваться.
    Так что длительное противостояние будет разорять Европу и усиливать Россию.
    3. Длительная конфронтация с западным миром будет двигать Россию к автаркии, и с каждым годом промедления ситуация будет необратимо ухудшаться для ЕС и США.
    Итак уже потери в соросятнике. Дальше будет только хуже.
    Европа хочет получить на своей границе мотивированных и злобных врагов - они уже этого добились. Ещё пара лет конфликта, и в России не останется активных сторонников общечеловеческих ценностей.
    Их просто съедят.
    Чем позже будет заключен мир, тем хуже будут перспективы для США и ЕС.


    Вывод:
    Если учитывать интересы ЕС, то территорию бывшей Украины нужно срочно делить. Не захотят это организованно сделать США и ЕС, России придется напрямую договариваться с Польшей, Венгрией и Румынией. Словаки могут провести консультации относительно автономии русинов.
    Но время идёт. С каждым месяцем переговорная позиция России будет трансформировать в сторону получения всей территории бывшей Украины, а не её раздела с учётом интересов соседей.
  15. vladcub
    vladcub Сегодня, 16:24
    0
    Была инфа, что Польша тоже начинает давить на Киев.
    А Лондон за продолжение войны.
  16. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:24
    0
    "Так уже бывало, мой славный Арата..." (с)
  17. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 16:34
    +1
    Договорняк не прокатит, если начинать договариваться, заморозить конфликт, то это даёт время как фашингтон так и его марионеткам с Киева накачать больше оружия в стране, сосредоточить технику, наёмников и т.д, а потом и развязать полномоштабные военные действия, нет уж, до конца!

    Если в США решат заморозить конфликт на Украине, на неопределённое время, то это говорит о том, что промышленность США и Европы обесковило себя в вооружениях, боеприпасах, людских ресурсов со стороны, как наёмников так и украинцев, и назревает Тайванький сценарий, а США не смогут на двух стульях усидеть, джавелины кончились, снаряды тоже, хоть и трындят о милионном выпуске, ресурсы тают, вот в США и решили заморозить, для накопления ресурсной базы, моё мнение не стоит идти на поводу у американцев, давить и до конца, иначе мы потом все умоемся кровью, и концлагеря по истории для нас станут реальностью!
    Ни шагу назад, до конца! , до победы!
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:37
    0
    Власти США допускают вероятность приостановления украинского конфликта, в том числе и посредством установления неких условных границ, которые Украина и Россия не пересекали бы. Об этом пишет американское издание Politico, анализируя дальнейшие перспективы развития событий на Украине.
    . Без меня меня женили... так что ли?
  19. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 16:41
    0
    тогда всё произойдет по классике - кто между позором и войной выбирает позор, тот в конечном итоге получит и позор и войну