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В ходе ракетного удара с моря и воздуха уничтожены крупные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, переданные Западом - Минобороны

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В ходе ракетного удара с моря и воздуха уничтожены крупные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, переданные Западом - Минобороны

Российские войска продолжают нанесение ракетных ударов по тыловым районам ВСУ, выбивая резервы противника, подготовленные к контрнаступлению. Не стала исключением и эта ночь, говорится в новой сводке Минобороны.


Очередная ночь для Украины прошла под звуки воздушной тревоги, ВС России снова нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности. Согласно сообщению военного ведомства, для поражения военных объектов были применены крылатые ракеты морского базирования и воздушного базирования. Результатом стало уничтожение крупных сладов боеприпасов, а также пресечено выдвижение резервов к линии соприкосновения. Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий

- говорится в сводке.

Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ потеряли одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, накрытую нашими в районе Кривой Луки ДНР, а также очередной Су-24 и Ми-8. Фронтовой бомбардировщик сбили наши истребители в районе Славянска, по-видимому, он пытался запустить крылатые ракеты. Как ранее сообщалось, СУ-24 Воздушных сил ВСУ переделаны под носители британских ракет Storm Shadow. Вертолет Ми-8 был сбит средствами ПВО в районе Новопавловки Запорожской области.

Позиционные бои идут по всей линии соприкосновения, основное внимание сейчас приковано к Донецкому направлению, где штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают выдавливать остатки ВСУ из Бахмута, а противник пытается прорваться по флангам, чтобы взять город в окружение и выбить "Оркестр". По данным Минобороны, войска группировки "Южная" нанесли поражение ВСУ в районах Часов Яр и Богдановка. У противника большие потери, тем не менее, наступление ВСУ продолжается.

На Купянском и Красно-Лиманском вовсю орудуют украинские ДРГ, наши их нейтрализуют, сообщается об уничтожении двух групп в районе Червоная Диброва, постарались десантники из 98-дивизии ВДВ. Наши продолжают наносить удары по позициям противника артиллерией и авиацией, бои позиционные, о продвижении сообщений нет.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" нанесла удары пол ВСУ в районе Угледара, противник понес большие потери как в личном составе, так и в технике. На Херсонском основные действия происходят в районе островов в русле Днепра, где пытаются закрепиться ВСУ, наши их удачно обрабатывают артиллерией и авиацией, в том числе и планирующими бомбами.

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19 комментариев
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  1. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 15:55
    -5
    А что там по Сако и Ванцетти? Что то Минобороны совсем позабыло об этом упоминать . Зато " по всем фронтам" отчитались победно! Да ещё " ...очередной сбитый Су-24," можно подумать в компьютерную игру играли... Я уже считать то давно забросил, сколько они их уже там насбивали....
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 16:10
      0
      не пишете глупости и не будет минусов
      1. yuri bakster
        yuri bakster Сегодня, 16:17
        +1
        а что с минусами не так,или за плюсы пряники дают))....просто у человека,своя точка зрения
        1. lukash66
          lukash66 Сегодня, 16:29
          +1
          Угу, дают, виртуально по сотке за каждый плюс. Я уже триста принЯл.))))
      2. Novichek)
        Novichek) Сегодня, 16:17
        +1
        . не пишете глупости и не будет минусов
        то что под упомянутым населенным пунктом ВС РФ сегодня произвели очередное " тактическое отступление" , вы конечно не в курсе? Ну и естественно выступления Пригожина по этому поводу для вас это - абсолютно " пустой звук" !? Зато вот эти самые " плюсы" и " минусы" на ВО - это для вас очень ВАЖНО - я правильно понял?
    2. KCA
      KCA Сегодня, 16:12
      -3
      Сакко и Ванцетти у меня в детстве карандаши были, производства ЧССР, что по ним?
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 16:23
        +5
        Цитата: KCA
        Сакко и Ванцетти у меня в детстве карандаши были, производства ЧССР, что по ним?

        Здрасти приехали. Фабрика им. Сакко и Ванцетти всю жизть была в Москве на Кутузовском проспекте. И именно была карандашной фабрикой. Вы видно с кохи нур перепутали.))))
      2. Aslan Bek
        Aslan Bek Сегодня, 16:57
        0
        С какого бодуна вдруг Сакко и Ванцетти стали производства ЧССР? Ты не путай с Koh-i-Noor.
        Московский завод пишущих принадлежностей имени Сакко и Ванцетти — бывшая фабрика по производству карандашей и других пишущих средств. Был известен также как «Карандашная фабрика», ОАО «Сакко и Ванцетти», ОАО «Завод пишущих принадлежностей им. Сакко и Ванцетти», АООТ «Московский завод пишущих принадлежностей им. Сакко и Ванцетти».
        Предприятие входило в тройку крупнейших предприятий отрасли наряду с ПО «Союз» и ОАО «Оргтехника».
        Завод располагался в Дорогомилове, имел также филиал в районе Кунцева («Кунцевский завод автоматических ручек» до 1970 года).
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:14
      +9
      После уничтожения "пэтриота", США приостановили их использование на Украине, сформировали комиссию по разбору полетов, по данным МО РФ это была новейшая версия которая проходила испытание боем, все бы ничего, но обслуга комплекса ЗРК там была штатовская и похоже она тоже ласты склеила, поэтому такой кипиш.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 16:19
        -1
        Надеюсь они не смогли снять нужные параметры с кинжалов. Иначе доработают пэтриоты
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 16:23
          +3
          за "кинжалы" не скажу, а вот "раптер" мы подняли с Черного моря и уже разобрали по косточкам, поговаривают и с электроники кое что удалось вытащить, то то США пригорюнились и не хвастаются что мол "где хотим"....... там и падаем smile
        2. Bingo
          Bingo Сегодня, 16:25
          +3
          Цитата: Аргон
          Надеюсь они не смогли снять нужные параметры с кинжалов.

          А почему? Виталик не разрешил? А то у него там кинжалов переизбыток, неужто один пожалел отдать криворуким из Рейтеона? Ну хоть этот?
      2. lukash66
        lukash66 Сегодня, 16:21
        +1
        Цитата: Silver99
        После уничтожения "пэтриота", США приостановили их использование на Украине, сформировали комиссию по разбору полетов, по данным МО РФ это была новейшая версия которая проходила испытание боем, все бы ничего, но обслуга комплекса ЗРК там была штатовская и похоже она тоже ласты склеила, поэтому такой кипиш.

        Нам ласт не жалко, нехай ещё поплавать приезжают.)))))
    4. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:51
      0
      "Сакко и Ванцетти" - это санаторий такой в Евпатории... wink
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 16:07
    0
    [quote=Novichek)]А что там по Сако и Ванцетти? Это вроде соплеменники Челентано, но коммунисты...))))
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 16:07
    -6
    Странная война (сентябрь 1939 - май 1940) в западной Европе закончилась 10 мая 1940 наступлением Вермахта и поражением Франции.

    Сейчас между Украиной и Россией СВО - странная военная операция, когда обе стороны ждут, когда придёт кто-то и за них победит врага или им принесут добрые дяди готовый мир на тарелочке.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:17
      -1
      Да нет.Сейчас завершается Сталинградская(ныне Бахмутская) битва и впереди Курская дуга.Сейчас условно 1943( ныне 2023) год.

      Странная война (сентябрь 1939 - май 1940) в западной Европе закончилась 10 мая 1940 наступлением Вермахта и поражением Франции.


      А тут только чуть более полугода. no
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:34
        +1
        Да нет, просто победить Россию ни Дикому Полю, ни Польше или какой-нибудь Калолиции - объективно не светит. Значит смысл - перевести конфликт в долгоиграющий, а это возможно только по типу партизанской войны против жестокого захватчика. А для этого надо чтоб захватчик устраивал-таки геноцид, чего дикие русские совершенно не делают и не собираются... Так-то все легко и просто - тех же списаных Точек-У, которым попадать хватит куда-то там, в город - с ушами хватит чтоб идти и последовательно сносить все, включая траву на газонах в городах. Будет вам наступление, а вот кто выжил - могут реально потом воевать десятилетиями...
        А пока этого нет... Партизанской войны не будет ни при каких условиях... Для Востока еще вопрос, кто там оккупант - западенцы подходят больше. А для самих западенцев... Вот они уже разбежались воевать - там пиф-паф, убить могут.
        Странного в войне тут то, что Россия ведет не войну, где укрепы сносят, а спецоперацию, где уничтожают террористов и нацистов, прикрывающихся мирняком. А Запад все никак не сообразит, как там ЯО применить, чтоб хотя бы поляки поверили, что это не США.
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:48
    +2
    428 самолётов... А в начале СВО их там было исправных штук 80... Некисло так собрали по миру, с протянутой рукой...