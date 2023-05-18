В ходе ракетного удара с моря и воздуха уничтожены крупные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, переданные Западом - Минобороны

Российские войска продолжают нанесение ракетных ударов по тыловым районам ВСУ, выбивая резервы противника, подготовленные к контрнаступлению. Не стала исключением и эта ночь, говорится в новой сводке Минобороны.
Очередная ночь для Украины прошла под звуки воздушной тревоги, ВС России снова нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности. Согласно сообщению военного ведомства, для поражения военных объектов были применены крылатые ракеты морского базирования и воздушного базирования. Результатом стало уничтожение крупных сладов боеприпасов, а также пресечено выдвижение резервов к линии соприкосновения. Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.
В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий
- говорится в сводке.
Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ потеряли одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, накрытую нашими в районе Кривой Луки ДНР, а также очередной Су-24 и Ми-8. Фронтовой бомбардировщик сбили наши истребители в районе Славянска, по-видимому, он пытался запустить крылатые ракеты. Как ранее сообщалось, СУ-24 Воздушных сил ВСУ переделаны под носители британских ракет Storm Shadow. Вертолет Ми-8 был сбит средствами ПВО в районе Новопавловки Запорожской области.
Позиционные бои идут по всей линии соприкосновения, основное внимание сейчас приковано к Донецкому направлению, где штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают выдавливать остатки ВСУ из Бахмута, а противник пытается прорваться по флангам, чтобы взять город в окружение и выбить "Оркестр". По данным Минобороны, войска группировки "Южная" нанесли поражение ВСУ в районах Часов Яр и Богдановка. У противника большие потери, тем не менее, наступление ВСУ продолжается.
На Купянском и Красно-Лиманском вовсю орудуют украинские ДРГ, наши их нейтрализуют, сообщается об уничтожении двух групп в районе Червоная Диброва, постарались десантники из 98-дивизии ВДВ. Наши продолжают наносить удары по позициям противника артиллерией и авиацией, бои позиционные, о продвижении сообщений нет.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" нанесла удары пол ВСУ в районе Угледара, противник понес большие потери как в личном составе, так и в технике. На Херсонском основные действия происходят в районе островов в русле Днепра, где пытаются закрепиться ВСУ, наши их удачно обрабатывают артиллерией и авиацией, в том числе и планирующими бомбами.