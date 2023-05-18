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Соперник Эрдогана пообещал выдворить из Турции всех беженцев в случае своей победы на выборах президента

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Соперник Эрдогана пообещал выдворить из Турции всех беженцев в случае своей победы на выборах президента

28 мая в Турции состоится второй этап президентских выборов. Действующий лидер Реджеп Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу так и не смогли набрать более 50% голосов, и завершили первый этап с минимальным разрывом. Причём до победы Эрдогану не хватило всего половины процента от общего числа поданных голосов.


В связи с этим, интрига, кто все-таки станет президентом Турции, сохраняется, а кандидаты делают всё возможное, чтобы обеспечить себе перевес.

Так, Кылычдароглу в ходе сегодняшней пресс-конференции пообещал выселить из страны всех беженцев, в случае своей победы на выборах.

С его слов, в Турции сегодня насчитывается порядка 10 млн. переселенцев, и если они так и станутся в стране, то это повлечет за собой тяжелые экономические последствия. В частности, и без того существенно девальвировавшая национальная валюта опустится еще ниже, а ее курс составит 30 лир за один доллар.

Более того, Кылычдароглу добавил, что если сегодня не отправить вышеупомянутых переселенцев обратно на родину, то в Турцию хлынут и другие беженцы.

В то же время, кандидат от оппозиции обвинил своего соперника - действующего лидера страны - в махинациях в ходе первого тура выборов и во лжи. При этом сам Кылычдароглу «открестился» от связей с РПК, а также «организацией ФЕТО», которую действующие власти обвиняют в попытке госпереворота в 2016 году.

Оппоненты Кылычдароглу сразу же задали вопрос о том, какими способами он собирается отправить домой 10 млн переселенцев, если подавляющее их большинство пока явно не собирается возвращаться в Ливию, Сирию, Йемен, Афганистан и другие страны. Зато многие из них мечтают оказаться в Европе. Но если Кылычдароглу заявит, что откроет границы для трафика беженцев в ЕС, то это вызовет крайне негативную реакцию у стран Запада.
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6 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:47
    0
    Интересно:
    1) Как будет делать физически - депортацию 10 млн? Вот я хотел бы на это посмотреть...
    2) ЕС выделял на размещение беженцев именно в Турции некислые деньги - их придется вернуть если беженцев выкинуть... А цифры там фигурировали что-то около 3 млрд евро в год, то есть просто неподъемные для экономики Турции
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 16:51
      +1
      Ну да, тут уж одно из двух.
      Либо дружить с ЕС, проситься туда и приютить беженцев, либо наоборот.
      Такого, чтоб гнать беженцев и дружить с ЕС не получится.
  2. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:47
    +2
    Эрдоган- далеко не султан! tongue tongue Не мог себе "приписать" половину процента! Надо было нам не прощать выплаты по газу,а отправить наших "специалистов" из ЦИК-решили бы проблему. 99% это конечно грубо,вопросы возникнут,но "сделали" 65-67% -достаточно! lol laughing hi
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:56
      +1
      Цитата: фа2998
      а отправить наших "специалистов" из ЦИК-

      Наши - сынки... Надо было им из США брать, там на выборах Бидона массовая явка была по 400% от списочного состава по избирательному участку))) Нет, реально 400% wassat
      А, не, ошибся слегка:
      Джулиани пояснил, что обычно превышением явки считается голосование более 80% списочного состава избирателей, потому что кто-то может заболеть, кто-то умереть, кто-то — переехать в другой город и т. п. В округе Уэйн на 71% избирательных участков явка превысила 100%, что само по себе подозрительно, но на некоторых избирательных участках она достигала 150%, 200% и в нескольких случаях 300%.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:47
    +2
    По лытыни это демагогия, а по нашему: " трепло кукурузное".
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:03
    0
    Кылычдароглу в ходе сегодняшней пресс-конференции пообещал выселить из страны всех беженцев, в случае своей победы на выборах.

    Просто не догоняет, что беженцев можно переформатировать... плюс голосов в копилку.... наглядный пример- штаты.... bully