Соперник Эрдогана пообещал выдворить из Турции всех беженцев в случае своей победы на выборах президента

28 мая в Турции состоится второй этап президентских выборов. Действующий лидер Реджеп Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу так и не смогли набрать более 50% голосов, и завершили первый этап с минимальным разрывом. Причём до победы Эрдогану не хватило всего половины процента от общего числа поданных голосов.В связи с этим, интрига, кто все-таки станет президентом Турции, сохраняется, а кандидаты делают всё возможное, чтобы обеспечить себе перевес.Так, Кылычдароглу в ходе сегодняшней пресс-конференции пообещал выселить из страны всех беженцев, в случае своей победы на выборах.С его слов, в Турции сегодня насчитывается порядка 10 млн. переселенцев, и если они так и станутся в стране, то это повлечет за собой тяжелые экономические последствия. В частности, и без того существенно девальвировавшая национальная валюта опустится еще ниже, а ее курс составит 30 лир за один доллар.Более того, Кылычдароглу добавил, что если сегодня не отправить вышеупомянутых переселенцев обратно на родину, то в Турцию хлынут и другие беженцы.В то же время, кандидат от оппозиции обвинил своего соперника - действующего лидера страны - в махинациях в ходе первого тура выборов и во лжи. При этом сам Кылычдароглу «открестился» от связей с РПК, а также «организацией ФЕТО», которую действующие власти обвиняют в попытке госпереворота в 2016 году.Оппоненты Кылычдароглу сразу же задали вопрос о том, какими способами он собирается отправить домой 10 млн переселенцев, если подавляющее их большинство пока явно не собирается возвращаться в Ливию, Сирию, Йемен, Афганистан и другие страны. Зато многие из них мечтают оказаться в Европе. Но если Кылычдароглу заявит, что откроет границы для трафика беженцев в ЕС, то это вызовет крайне негативную реакцию у стран Запада.