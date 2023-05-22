Ландскнехты: солдаты в индивидуальной униформе



Фрагмент картины «Анахроничная осада битвы при Алезии» с изображением фигур ландскнехтов с алебардами. Мельхиор Феселен (1495–1538), 1533 г. Старая пинакотека. Мюнхен

«…верно, они нашли, делят добычу,

по девице, по две девицы на каждого воина,

в добычу полученная разноцветная одежда Сисаре,

полученная в добычу разноцветная одежда,

вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника».

Книга Судей Израилевых, 5:30



Фрагмент картины «Анахроничная осада битвы при Алезии» с изображением фигур ландскнехтов с аркебузами. Мельхиор Феселен (1495–1538), 1533 г. Старая пинакотека. Мюнхен



Фельдфебель Клэс с алебардой, о котором известно, что он являлся участником битвы при Павии (1525). Художник: Эрхард Шён



Фельдфебель ландскнехтов в доспехе и с двуручным мечом. Художник Зибальд Бехам. Серия: Ландскнехты. Текст: Ганс Сакс. Издатель: Ганс Гульденмунд. Издание: Нюрнберг, 1530 г. Музей Бойманса и Бенингена, Роттердам, Нидерланды



Судья-адвокат занимается тем, что требует деньги с женщины, сопровождавшей ландскнехтов. Скорее всего, это торговка, которая должна заплатить за право торговли. Художник: Никлас Штоер



Провост (нем. profos) – офицер военной полиции. Художник: Эрхард Шён. Обращает на себя внимание его наряд с «юбкой». Опять-таки, «юбка» эта понравилась Генриху VIII, и он стал носить её даже с рыцарскими доспехами! И – обратите внимание, практически у каждого ландскнехта, невзирая на звание и должность, на поясе имеется меч кацбальгер (нем. katzbalger «кошкодёр»), и он же ландскнетта – короткий меч, использовавшийся в ближнем бою с широким клинком и сложной гардой в форме восьмерки



Ландскнехт-артиллерист по имени Йорг. Художник: Эрхард Шён



Бюксенмайстер – стрелок из аркебузы. Художник Зибальд Бехам. На правой ноге штанины нет. Это так специально было сделано, по моде. Причем «штанина» вокруг ноги оборачивалась, завязывалась сзади шнурами и шнурами же подвязывалась к верхней части шоссов. А часть шоссов ниже колена подвязывалась при помощи лент! Обнажение части тела, тем более волосатых ног, на людях считалось неприличным. Но император Максимилиан I специальным указом вывел ландскнехтов из-под действия любых законов, касающихся ношения одежды. То есть, как бы они ни одевались – им это было дозволено по закону!



Два надсмотрщика, причем один тоже с голой ляжкой. И отнюдь не по причине нехватки денег «на штаны». Так было… модно! Художник: Никлас Штоер



Ландскнехт Клэс Винтергрюн со своим сыном Хайнцем. Украсть для папы курицу было для сынишки ландскнехта в порядке вещей! Обратите внимание на кольчужную пелерину. Очень часто это было единственное средство защиты, которое они себе позволяли. Художник: Никлас Штоер



Аркебузир ландскнехтов в маленькой металлической шапочке и в кольчужном оплечье. Прорезной декор на его шоссах требовал ювелирной работы портных. И то же самое следует сказать о рукавах с прорезями, в которые виднелась подкладка. Художник: Эрхард Шён



Ландскнехт-мечник в одежде мипарти, то есть «двух цветов». Это о нем сообщалось, что это дворянин, но… это ничуть не мешает ему служить за деньги заодно с простолюдинами. Художник: Никлас Штоер