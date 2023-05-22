Ландскнехты: солдаты в индивидуальной униформе

Фрагмент картины «Анахроничная осада битвы при Алезии» с изображением фигур ландскнехтов с алебардами. Мельхиор Феселен (1495–1538), 1533 г. Старая пинакотека. Мюнхен
«…верно, они нашли, делят добычу,
по девице, по две девицы на каждого воина,
в добычу полученная разноцветная одежда Сисаре,
полученная в добычу разноцветная одежда,
вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника».
Книга Судей Израилевых, 5:30
по девице, по две девицы на каждого воина,
в добычу полученная разноцветная одежда Сисаре,
полученная в добычу разноцветная одежда,
вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника».
Книга Судей Израилевых, 5:30
История униформы. Мы уже не раз и не два рассказывали на страницах ВО о тех или иных видах униформы, а также о том, когда начали появляться первые её образцы. Применительно к эпохе Средневековья это было, скорее всего, время Столетней войны. Тогда на поле боя впервые появились большие отряды пехоты из простолюдинов. Эти отряды набирались представителями знати, либо они находились на службе у короля, поэтому нет ничего удивительного в том, что эти отряды получали однообразного вида одежду, которая была специально пошита так, чтобы одетые в неё люди могли быть легко узнаваемы на поле боя.
Английские лучники носили белые куртки с красным крестом спереди и сзади, а вот французские пехотинцы – красные куртки с белым крестом. Использовали подобную одежду и пехотинцы Тевтонского ордена, носившие белые куртки с черным орденским крестом либо… «недоделанным» крестом в виде буквы «Т», в зависимости от своего ранга.
Попытки одевать своих солдат в одинаковой расцветки кафтаны предпринимали и многие феодалы. Так что вряд ли будет ошибкой сказать, что именно войны XV века проложили в Европе дорогу к единой солдатской униформе.
В эпоху Нового времени, начавшуюся в 1500 году, опознавать солдат своих и противника стало ещё легче. Например, знаменитые «черные всадники» – германские рейтары и пистольеры, хотя и носили зачастую доспехи, сделанные для них индивидуально, щеголяли в «броне» черного цвета. Причем «бедные» латники носили доспехи, выкрашенные черной краской, а состоятельные – также носили черные доспехи, но только изначально вороненые.
Ну, а кому именно принадлежали «черные всадники», легко определялось по шарфам, повязанным через плечо: у латников-германцев они были красные, а у французов – белые. Трудно было тут ошибиться, даже рассматривая их издалека.
Знаменитые швейцарцы даже на поле боя носили в основном гражданскую одежду. Но при этом отличались от всех прочих нашитым на неё белым прямым крестом. Надо сказать, что нашивали такой крест не только на верхнюю одежду или рукава, но часто даже на шоссы. Вернее, на один из шоссов – тот, что был слева, что показывают нам рисунки того времени.
Однако именно в начале XVI века на полях сражений в Европе появилась пехота, весь внешний облик которой являлся не чем иным, как характерной униформой, и в то же самое время, ни один из костюмов этих пехотинцев не походил на другой, то есть был строго индивидуален!
Наверное, все уже догадались, да это было ясно и из названия, что речь пойдет о ландскнехтах – наемной пехоте императора Максимилиана I, которую он завел где-то между 1482 и 1486 гг. в противовес пехоте швейцарцев. Рассказывать о том, что они собой представляли, какова была их организация, жалование и все такое прочее, мы здесь не будем, поскольку в Интернете про ландскнехтов есть большая и довольно подробная статья.
В данном материале рассказано будет как раз о том, чему в том материале либо места не нашлось совсем, либо написано было совсем мало. Кроме того, материал из «Википедии», о котором идет речь, почему-то очень плохо оформлен в иллюстративном плане. Хотя, казалось бы, именно вследствие яркости и красочности одежд ландскнехтов сопроводить его следовало бы именно цветными иллюстрациями.
Фрагмент картины «Анахроничная осада битвы при Алезии» с изображением фигур ландскнехтов с аркебузами. Мельхиор Феселен (1495–1538), 1533 г. Старая пинакотека. Мюнхен
Прежде всего, несколько слов об их вооружении. Ландскнехты, как и швейцарцы, были вооружены пиками, но несколько более короткими, чем швейцарские, в 3–4 метра длиной. При этом они держали их за задний конец, чтобы увеличить «рабочую длину», тогда как швейцарцы обычно брали пику посредине и держали на уровне груди. Естественно, что таким образом поступали в схватке с пехотой. Причем ландскнехты удерживали пику низко. Вторым их оружием была алебарда, которой вооружались целые подразделения алебардистов и командиры, в частности «десятники».
В отличие от швейцарцев, которые огнестрельное оружие недолюбливали, традиционно отдавая должное арбалету, ландскнехты пользовались им достаточно широко. Причем применяли относительно легкие и короткие аркебузы с фитильными замками. Пехотинцам с двуручными мечами выплачивали двойное жалование, так как они сражались в первых рядах. Вряд ли они могли, как многие считают, отрубать наконечники пик у противника, так как у швейцарцев они имели лангеты – металлические полосы, идущие вдоль древка. Но вот раздвинуть ряд пик противника, чтобы внедриться в его строй, двуручным мечом можно было вполне.
Но главное, что было характерно для ландскнехтов, это их внешний вид. И прежде всего – исключительная яркость и вычурность их нарядов, бросавшихся в глаза издалека. А в плане опознавания являвшихся не чем иным, как самой настоящей униформой, хотя вряд ли можно было бы найти среди ландскнехтов хотя бы двух солдат, одетых в одинаковые наряды.
О том, какое впечатление их наряды производили, говорит тот факт, что сам король Англии Генрих VIII приказывал шить себе костюмы в стиле одежды ландскнехтов и… ничуть не стеснялся в них расхаживать.
Более того, декорирование одежд в стиле «буфы и разрезы», а именно буфами и разрезами одеяния ландскнехтов отличались от всех прочих, вошло в моду и стало популярным не только у мужчин, но и у женщин. Причем это было весьма радикальное решение вопроса с украшательством тогдашней верхней одежды. Ведь если раньше она была сплошной, то теперь, благодаря наличию на ней множества разрезов, под верхней одеждой стала видна нижняя, и она тоже должна была выглядеть исключительно роскошно.
Но, как здесь уже отмечалось, хотя изображений ландскнехтов и очень много, причем самых известных художников эпохи Ренессанса, в основном это черно-белые гравюры, в которых цвет изначально отсутствовал, а ведь он в одежде ландскнехтов играл очень важную роль.
И тут нам всем, можно сказать, повезло. Кроме гравированных офортов, до нас дошли цветные гравюры четырех нюрнбергских художников, близких к Альбрехту Дюреру. Это Зибальд Ганс Бехам (1500–1550), Эрхард Шён (1491–1542), Никлас Штоер (около 1500 – около 1562) и Петер Флётнер (1485–1546). Каждый из них сделал какое-то количество гравюр, которые были собраны и в 1530 году напечатаны двумя издателями Гансом Гульденмундом и Никласом Мельдеманом в Нюрнберге.
В то время раскрашенные гравюры были очень популярны, так что не удивительно, что эти два господина собрали из них самые лучшие, подписали их монограммами HG и NM, и опубликованы в форме альбома из 20 гравюр, причем раскрашивались они затем вручную! Кстати, на всех гравюрах были помещены стихи некоего Ганса Сакса. Издание попало в Музей Бойманса и ван Бенингена в Роттердаме, Нидерланды.
Серия получила название «Ландскнехты» и отличается от других ей подобных, прежде всего, тем, что её гравюры обычно изображают одного, редко двух персонажей. На них мы видим ландскнехтов пикинеров, алебардистов, мечников, аркебузиров и даже пушкаря. Изображены офицеры, вплоть до судьи-адвоката и даже офицера военной полиции. Есть и ландскнехты-полицейские, мальчики-слуги и… женщины, которые сопровождали отряды ландскнехтов в походе.
Поясняющие тексты сообщают звание изображенных персонажей, их должность и вид оружия, которым они владеют. Иной раз указывалось даже имя изображенного ландскнехта и то, кем он был до того, как поступил на службу, или же где он воевал. Например, про одного из ландскнехтов сообщается, что он дворянин, то есть человек не простой, и тем не менее сражается плечом к плечу с простолюдинами.
Интересно, что подписи подчеркивают и то обстоятельство, что командные должности у ландскнехтов отнюдь не всегда занимали люди из аристократии. Другими словами, выдвигались командиры по заслугам, а не по их происхождению.
Итак, сегодня мы познакомимся с гравюрами из этого замечательного альбома Ганса Гульденмунда и Никласа Мельдемана.
Фельдфебель Клэс с алебардой, о котором известно, что он являлся участником битвы при Павии (1525). Художник: Эрхард Шён
Фельдфебель ландскнехтов в доспехе и с двуручным мечом. Художник Зибальд Бехам. Серия: Ландскнехты. Текст: Ганс Сакс. Издатель: Ганс Гульденмунд. Издание: Нюрнберг, 1530 г. Музей Бойманса и Бенингена, Роттердам, Нидерланды
Судья-адвокат занимается тем, что требует деньги с женщины, сопровождавшей ландскнехтов. Скорее всего, это торговка, которая должна заплатить за право торговли. Художник: Никлас Штоер
Провост (нем. profos) – офицер военной полиции. Художник: Эрхард Шён. Обращает на себя внимание его наряд с «юбкой». Опять-таки, «юбка» эта понравилась Генриху VIII, и он стал носить её даже с рыцарскими доспехами! И – обратите внимание, практически у каждого ландскнехта, невзирая на звание и должность, на поясе имеется меч кацбальгер (нем. katzbalger «кошкодёр»), и он же ландскнетта – короткий меч, использовавшийся в ближнем бою с широким клинком и сложной гардой в форме восьмерки
Ландскнехт-артиллерист по имени Йорг. Художник: Эрхард Шён
Бюксенмайстер – стрелок из аркебузы. Художник Зибальд Бехам. На правой ноге штанины нет. Это так специально было сделано, по моде. Причем «штанина» вокруг ноги оборачивалась, завязывалась сзади шнурами и шнурами же подвязывалась к верхней части шоссов. А часть шоссов ниже колена подвязывалась при помощи лент! Обнажение части тела, тем более волосатых ног, на людях считалось неприличным. Но император Максимилиан I специальным указом вывел ландскнехтов из-под действия любых законов, касающихся ношения одежды. То есть, как бы они ни одевались – им это было дозволено по закону!
Два надсмотрщика, причем один тоже с голой ляжкой. И отнюдь не по причине нехватки денег «на штаны». Так было… модно! Художник: Никлас Штоер
Ландскнехт Клэс Винтергрюн со своим сыном Хайнцем. Украсть для папы курицу было для сынишки ландскнехта в порядке вещей! Обратите внимание на кольчужную пелерину. Очень часто это было единственное средство защиты, которое они себе позволяли. Художник: Никлас Штоер
Аркебузир ландскнехтов в маленькой металлической шапочке и в кольчужном оплечье. Прорезной декор на его шоссах требовал ювелирной работы портных. И то же самое следует сказать о рукавах с прорезями, в которые виднелась подкладка. Художник: Эрхард Шён
Ландскнехт-мечник в одежде мипарти, то есть «двух цветов». Это о нем сообщалось, что это дворянин, но… это ничуть не мешает ему служить за деньги заодно с простолюдинами. Художник: Никлас Штоер