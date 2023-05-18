Президент РФ: Несмотря на барьеры во внешней торговле, нашей стране удалось увеличить экспорт своей агропромышленной продукции

Учитывая тот факт, что внешняя торговля столкнулась на своём пути с барьерами, России всё же удалось достигнуть прогресса в увеличении экспорта агропромышленной продукции, который, напомню, превысил отметку в 41,5 млрд долларов по состоянию на прошлый год

И мы намерены сохранять такую тенденцию и в дальнейшем. По итогам 2022-2023 сельскохозяйственного года экспорт зерновых, как ожидается, будет находиться на уровне 55-60 млн тонн

Всё это, конечно же, нужно принять во внимание с тем, чтобы в перспективе не допустить снижения посевных площадей под зерно

Несмотря на внешние ограничения, России удалось увеличить экспорт своей сельхозпродукции за 2022 год. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил сегодня на совещании, посвящённому ходу весенней посевной.– сказал российский лидер, высоко оценив при этом рост поставок продукции АПК.В ходе совещания с членами правительства, он также отметил, что наша страна обеспечивает свои потребности в основных видах продовольствия.Также, по словам главы государства, РФ по-прежнему занимает лидирующие позиции в мире по объёму поставляемой аграрной продукции, зарекомендовав себя в качестве надёжного партнёра.Владимир Путин:В то же время, признал Путин, нужно принять во внимание и тот факт, что рост цен на зерно на мировом рынке на сегодняшний день вызван высоким предложением на него, что не может не оказывать влияния на планы отечественных сельхозпроизводителей.– заключил российский президент.