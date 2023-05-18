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Президент РФ: Несмотря на барьеры во внешней торговле, нашей стране удалось увеличить экспорт своей агропромышленной продукции

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Президент РФ: Несмотря на барьеры во внешней торговле, нашей стране удалось увеличить экспорт своей агропромышленной продукции

Несмотря на внешние ограничения, России удалось увеличить экспорт своей сельхозпродукции за 2022 год. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил сегодня на совещании, посвящённому ходу весенней посевной.


Учитывая тот факт, что внешняя торговля столкнулась на своём пути с барьерами, России всё же удалось достигнуть прогресса в увеличении экспорта агропромышленной продукции, который, напомню, превысил отметку в 41,5 млрд долларов по состоянию на прошлый год

– сказал российский лидер, высоко оценив при этом рост поставок продукции АПК.

В ходе совещания с членами правительства, он также отметил, что наша страна обеспечивает свои потребности в основных видах продовольствия.

Также, по словам главы государства, РФ по-прежнему занимает лидирующие позиции в мире по объёму поставляемой аграрной продукции, зарекомендовав себя в качестве надёжного партнёра.

Владимир Путин:

И мы намерены сохранять такую тенденцию и в дальнейшем. По итогам 2022-2023 сельскохозяйственного года экспорт зерновых, как ожидается, будет находиться на уровне 55-60 млн тонн

В то же время, признал Путин, нужно принять во внимание и тот факт, что рост цен на зерно на мировом рынке на сегодняшний день вызван высоким предложением на него, что не может не оказывать влияния на планы отечественных сельхозпроизводителей.

Всё это, конечно же, нужно принять во внимание с тем, чтобы в перспективе не допустить снижения посевных площадей под зерно

– заключил российский президент.
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10 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 17:40
    -1
    Это очень хорошее достижение. В итоге наша страна не потеряла заграничные рынки, а кое-где и смогла нарастить свое присутствие на них. Так что западные санкции не покалечили внешнюю торговлю продовольствием, и она смогла фактически не только сохраниться, но и вырасти !
    Уверен, что такое по плечу далеко не каждой стране.
    1. tsvetahaki
      tsvetahaki Сегодня, 19:31
      0
      Это очень хорошее достижение.

      Вы несомненно правы.
      На западе сейчас недостаток продовольствия и высокая продуктовая инфляция.
      Никакие западные санкции не запретят нам помогать проверенным западным партнерам!
  2. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 17:40
    +2
    Как интересно, если экспорт украинского зерна, то оно дешевеет. Если российское. то дорожает
    1. alystan
      alystan Сегодня, 19:03
      0
      Вчера где-то на глаза попалась информация о том, что дальнейшей перепродажей всего вывозимого с Украины зерна занимаются американские фирмы-посредники.

      Они и здесь успевают и нажиться и навредить России.
  3. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 17:42
    -3
    Вот вам и бензоколонка ...40 лярдов ,это больше чем продажа вооружение и главное продовольственная безопасность .
    А во времена СССР все было наоборот
  4. Normann
    Normann Сегодня, 17:43
    +7
    рост цен на зерно на мировом рынке на сегодняшний день вызван высоким предложением на него
    - это вообще как???
    Чем больше предложений товара - тем выше на него цена?)))) Автор и редактор идите в библиотеку, полезнее будете.
  5. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 17:55
    +1
    Какая нафиг продукция?! Это- сырьё!
  6. JD1979
    JD1979 Сегодня, 17:58
    +3
    А если читать между строк... Получается: Мы очень старались, просто из кожи вон лезли, но обосраться не получилось, т.к. кушать хочется всем)
    Вообще проблем с экспортом продовольствия не было никогда, его покупают в любых условиях. А у России с ее дефективными продаванами из минторга проблема в первую очередь с доставкой - отсутствие своей транспортной (торгового флота) и страховой инфраструктуры для работы хотя бы в той же Африке, которая съест всё и попросит еще столько же. Плюс Китай и Индий с населением около 3 лярдов тоже не воздухом питаются. Эти рынки могут позволить спокойно исключить "цивилизованный мир" из торговых отношений, не говоря уже про другие. А тут втирают про
    России всё же удалось достигнуть прогресса в увеличении экспорта агропромышленной продукции
    . Может кто-то слишком много получает, но слишком мало делает?
  7. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 18:03
    +3
    Посол Украины в Турции Василий Боднар: «Зерновая сделка не предусматривает выполнение требований России».
  8. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 19:05
    0
    Ключевой принцип любой торговли, это обмен товарами, когда продаёшь излишки взамен покупая недостающие товары, в любом другом случае она теряет всякий смысл.
    По той простой причине, что торговля ради денег, то есть фантиков, это обворовывание самого себя.
    И если правительство радостно отчитывается о положительном торговом балансе, то такое правительство нужно гнать пинками, оно обворовывает государство и народ.
    Умное правительство всегда будет покупать больше чем продаёт. Ибо товар у тебя есть уже сейчас, а долги... если не поскупиться на армию, то твои доги уже не твои проблемы.
    Если правительство по настоящему мудрое, то прежде всего развивает внутреннее потребление и внутреннее производство, а уж потом внешняя торговля.