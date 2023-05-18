Американский эксперт: Поставленные на Украину ЗРК Patriot теперь станут настоящим «магнитом» для российских ракет

Даже самая «шустрая» конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для ее перемещения из одного места в другое требуется определенное время

По мере того, как шло время и было официально объявлено о поставке Patriot для Украины, Россия точно так же заявляла, что эти ЗРК будут на первом месте в списке целей для поражения

Как бы то ни было, Patriot — это просто еще одна система вооружения. Это не волшебство. Она не является непобедимой или совершенной