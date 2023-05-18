Американский эксперт: Поставленные на Украину ЗРК Patriot теперь станут настоящим «магнитом» для российских ракет

Оказалось, что американские системы ПВО/ПРО Patriot, с большим трудом выпрошенные Киевом у западных союзников, не способны защитить даже сами себя от российских ракет. По данным российского Минобороны, в ночь с 15 на 16 мая в Киеве гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» были уничтожены сразу пять пусковых установок американского ЗРК и, что самое неприятное для ВСУ, многофункциональная радиолокационная станция. Ведь без РЛС зенитная батарея становится буквально «слепой» и фактически не способна эффективно отражать воздушные атаки.
И хотя в Киеве и Вашингтоне стараются хотя бы заретушировать неприятную информацию об уязвимости очередного западного «чудо-оружия», скрывать неприятную правду становится все сложнее.
Американский военный эксперт, главный редактор военно-аналитического издания The War Zone Тайлер Роговэй весьма категоричен в прогнозах дальнейшей судьбы американских зенитных ракетных систем, поставляемых на Украину. По его мнению, данные ЗРК теперь станут настоящим «магнитом» для российских ракет в силу ряда существенных недостатков, которыми они обладают.
Эксперт отмечает, что российские военные сумеют достаточно быстро вычислить местонахождение батареи «Пэтриот» в силу того, что радары ЗРК излучают массивную электромагнитную сигнатуру. При этом быстро переместить установки, чтобы уйти от ударов ВКС РФ после обнаружения, весьма затруднительно.
Даже самая «шустрая» конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для ее перемещения из одного места в другое требуется определенное время
— пояснил Роговэй.
Напомним, что для развёртывания Patriot необходимо не менее 25 минут. Это значительно дольше, чем даже С-300.
Сложнее всего украинским зенитчикам будет защитить систему ПВО при массированной атаке, когда российские военные будут использовать большое количество как ложных целей, так и боевых средств поражения, в особенности гиперзвуковых ракет. Эксперт подчеркнул, что Россия десятилетиями готовилась к конфликту с НАТО и прекрасно осведомлена в том числе о слабых местах американской системы ПВО.
По мере того, как шло время и было официально объявлено о поставке Patriot для Украины, Россия точно так же заявляла, что эти ЗРК будут на первом месте в списке целей для поражения
— напомнил Роговэй.
Для обнаружения установок, являющихся довольно крупным объектом, российские военные задействуют максимальное количество доступных технических средств разведки, включая спутниковые снимки. Кроме того, спецслужбы ВС РФ будут привлекать и симпатизирующих России местных жителей, которые сумеют донести информацию о координатах американских ЗРК, уверен военный эксперт.
Как бы то ни было, Patriot — это просто еще одна система вооружения. Это не волшебство. Она не является непобедимой или совершенной
— заключает американский обозреватель.