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Американский эксперт: Поставленные на Украину ЗРК Patriot теперь станут настоящим «магнитом» для российских ракет

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Американский эксперт: Поставленные на Украину ЗРК Patriot теперь станут настоящим «магнитом» для российских ракет

Оказалось, что американские системы ПВО/ПРО Patriot, с большим трудом выпрошенные Киевом у западных союзников, не способны защитить даже сами себя от российских ракет. По данным российского Минобороны, в ночь с 15 на 16 мая в Киеве гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» были уничтожены сразу пять пусковых установок американского ЗРК и, что самое неприятное для ВСУ, многофункциональная радиолокационная станция. Ведь без РЛС зенитная батарея становится буквально «слепой» и фактически не способна эффективно отражать воздушные атаки.


И хотя в Киеве и Вашингтоне стараются хотя бы заретушировать неприятную информацию об уязвимости очередного западного «чудо-оружия», скрывать неприятную правду становится все сложнее.

Американский военный эксперт, главный редактор военно-аналитического издания The War Zone Тайлер Роговэй весьма категоричен в прогнозах дальнейшей судьбы американских зенитных ракетных систем, поставляемых на Украину. По его мнению, данные ЗРК теперь станут настоящим «магнитом» для российских ракет в силу ряда существенных недостатков, которыми они обладают.

Эксперт отмечает, что российские военные сумеют достаточно быстро вычислить местонахождение батареи «Пэтриот» в силу того, что радары ЗРК излучают массивную электромагнитную сигнатуру. При этом быстро переместить установки, чтобы уйти от ударов ВКС РФ после обнаружения, весьма затруднительно.

Даже самая «шустрая» конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для ее перемещения из одного места в другое требуется определенное время

— пояснил Роговэй.

Напомним, что для развёртывания Patriot необходимо не менее 25 минут. Это значительно дольше, чем даже С-300.

Сложнее всего украинским зенитчикам будет защитить систему ПВО при массированной атаке, когда российские военные будут использовать большое количество как ложных целей, так и боевых средств поражения, в особенности гиперзвуковых ракет. Эксперт подчеркнул, что Россия десятилетиями готовилась к конфликту с НАТО и прекрасно осведомлена в том числе о слабых местах американской системы ПВО.

По мере того, как шло время и было официально объявлено о поставке Patriot для Украины, Россия точно так же заявляла, что эти ЗРК будут на первом месте в списке целей для поражения

— напомнил Роговэй.

Для обнаружения установок, являющихся довольно крупным объектом, российские военные задействуют максимальное количество доступных технических средств разведки, включая спутниковые снимки. Кроме того, спецслужбы ВС РФ будут привлекать и симпатизирующих России местных жителей, которые сумеют донести информацию о координатах американских ЗРК, уверен военный эксперт.

Как бы то ни было, Patriot — это просто еще одна система вооружения. Это не волшебство. Она не является непобедимой или совершенной

— заключает американский обозреватель.
Автор:
Использованы фотографии:
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:06
    +5
    Ну,начало положено.Дай Бог,не последняя..Не чокаясь yes
    1. kromer
      kromer Сегодня, 19:19
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,начало положено.Дай Бог,не последняя..Не чокаясь yes


      А самое главное, что это напечатано в американской газете. А это огромный урон авторитета Пэтриотов на мировом рынке. Теперь желающих их покупать в мире поубавится. Зато наши С-400 становятся более привлекательней на рынке.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:09
    +5
    Эксперимент с Пэтриотами провалился,сейчас янки будут проводить в рядах всушников эксперимент со стеклянным членом методом его массовой раздачи wassat А нужно было наоборот поступить,Пэтриоты тогда можно было не поставлять wassat
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:15
    +2
    Не магнит... приоритет! Все лучшее Patriotу wink
  4. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 18:15
    +4
    С Хаймерсами научились бороться ,вот теперь и Пэтриоты мочим ..
    Амерсы говорят в панике срочное совещание в нато собрали ..
    Одна установка 150 лямов и выстрелы .Зеленский боится возвращаться в Киев ..)))
    Израиль отказался поставлять свой хваленный ЖК на окраину ..На западе паника прям !
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:22
    +3
    Американский эксперт: Поставленные на Украину ЗРК Patriot теперь станут настоящим «магнитом» для российских ракет
    . Да ладно, долго это не продлится...
    Впрочем, "шоу должно продолжатся" и на подходе есть ещё, всякое разное, опасное, это надо чётко осознавать и готовится, быть во все оружии, как говориться.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:24
    +2
    Тут интересней есть информация...

    1. Первомайский обстрел Киева. МО РФ отчиталось что все прошло успешно.
    2. Первый проброс новости, что "кинжал" сбили, а потом ВСУ дали официальное опровержение.
    3. "Неофициальные источники заявляют что Кинжал был сбит ЗРК Patriot"
    4. Официальное заявление Пентагона
    5. Публикация видео с обломками "Кинжала"

    На этом графике акции Raytheon Technologies Corporation (RTX), фирмы которая делает ЗРК Patriot.

    wink Граждане! Помните, рекламные ролики от ВСУ - залог вашего устойчивого положения на рынке! В районе дна, примерно
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 18:34
      +3
      На графике падение на 28 центов от без малого 96 долларов, или 0,29%.
      Сомнительный повод для бравады
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 18:46
        +1
        Цитата: сорок восьмой
        Сомнительный повод для бравады

        Там минус десяток миллиардов потери Рейтеона только за сутки с момента атаки Кинжалом. Так что это очень даже повод. И стрижка - только началась
  7. Normann
    Normann Сегодня, 18:25
    +3
    Всегда всем было ясно понятно что совершенной системы ПВО-ПРО не бывает. Просто США продвигали свою - как (одну из) совершенную систему, хотя признанным лидером является РФ.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 18:34
      +2
      Цитата: Normann
      Всегда всем было ясно понятно что совершенной системы ПВО-ПРО не бывает. Просто США продвигали свою - как (одну из) совершенную систему, хотя признанным лидером является РФ.

      Танки на аэродромах- лучшее ПВО, а танки в столице противника, соответственно, ПРО.
  8. monetam
    monetam Сегодня, 18:27
    +2
    Сейчас ВСУ просто усилит режим секретности для всех этих западных ЗРК, поэтому "достать" Кинжалами их будет тяжеловато. А с другой стороны, вся эта секретность итоге сведется к более частому перемещению частей комплексов с одного места на другое, и это понизит их эффективность- такие штуки как правило, совсем быстро не переместишь, да пока развернешь и подключишь, пока операторы освоят направления- а там уже снова сворачиваться и на новое место перемещаться.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:33
      +2
      Теоретически... она сама себя защищать должна!?!?!?
      Но похоже, это только теоретически.
      Так то комплекс воюющий, но видать, войны разные бывают, для них это УВЫ!
  9. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 18:31
    0
    Уничтожение ЗРК Patriot не может и не должно быть самоцелью. По той причине, что этот ЗРК тоже всего лишь средство защиты более крупных или более ценных объектов. Если удовольствоваться уничтожением Patriot, то защищаемые ими объекты останутся целыми. Поэтому необходимо планировать операции по нанесению ракетных и авиационных ударов таким образом, чтобы непосредственно после уничтожения ЗРК или одновременно с этим уничтожались и те объекты, которые они защищают. Иначе эти удары становятся малоэффективны, если не сказать - почти бессмысленны. ЗРК защищает некое предприятие ВПК или крупный склад боеприпасов или ГСМ и не дает нам уничтожить их. Мы уничтожаем ЗРК. И? Дальше то надо сразу уничтожать это предприятие или склад, которые охранялись уничтоженным ЗРК. В противном случае, зачем мы тратили ракнты на ЗРК?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:42
      0
      Цитата: Путник_2
      Уничтожение ЗРК Patriot не может и не должно быть самоцелью.

      Логику включаем.
      1) Атака была именно на Пэтриот. То есть понимали, где он находится.
      2) Один из косяков Пэтриота - секторальный пуск. То есть, грубо говоря можно "зайти с тыла" установке, куда она даже пустить ничего не может. При взаимном прикрытии установками друг друга - перегрузить один сектор. Для этого есть куча более дешевых ракет, которые могут прилететь по известным координатам и зайти с любой стороны, тот же Калибр. Если вообще не Герань.
      3) Но атакуют 1-2 Кинжалами - и только.
      __________
      Вывод-то простой))) Кого там в Киеве уничтожать? Бункер клоуна? смысла в этом ноль, клоун стоит дешевле бункера, а бункер - дешевле негра-заряжающего на том Пэтриоте.
      А зато в боевых условиях проверить, что там за Пэтриот, вдруг не врали, что гиперзвук сбивать научились? Вот это посмотреть в боевых условиях - очень ценно.
      Сейчас у нас с матрасами интересная ситуация - "я тебя вижу, ты меня нет". Как например пробить многослойное ПВО на базе Хмеймим - они в душе не... Не представляют, как не пытались через своих прокси - толку нет. С обстрелом Топорами Сирии там тоже как-то никак вышло. Что России делать против американской ПВО - мы знаем...
      Ну так в случае конфликта прямого США придет именно "с ножом на перестрелку". А это ценнее любого объекта в Киеве
  10. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 18:37
    -4
    Бандерлохи заявили, что они сбили 1 + 6 коллджалов, МО РФ заявило, что они уничтожили 5 пусковых и 1 радар американских пэтриотов .
    Счёт 7:6. Не в нашу пользу. Ну у них свидетель этого господа Виталя. А у нас кто?
    Нужно пройтись по сусекам, чтобы наскребсти на лучший результат.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:18
    -1
    Цитата: Oleg Ogorod
    Бандерлохи заявили, что они сбили 1 + 6 коллджалов, МО РФ заявило, что они уничтожили 5 пусковых и 1 радар американских пэтриотов .
    Счёт 7:6. Не в нашу пользу. Ну у них свидетель этого господа Виталя. А у нас кто?
    Нужно пройтись по сусекам, чтобы наскребсти на лучший результат.

    По идее Patriot должен продолжать функционировать, если его не укокошили. Но что-то таких сведений больше нет, по-моему.
    Как история с пропажей Залужного.
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:26
    0
    Цитата: Путник_2
    Уничтожение ЗРК Patriot не может и не должно быть самоцелью

    Ну вообще-то уничтожение ЗРК в большинстве случаев не самоцель по умолчанию. Да и ЗРК размещают для того, чтобы что-то прикрывать, до чего хотел бы добраться противник, а не чтобы защищать самих себя. Уничтожение для удара по имиджу тоже имеет смысл, но скорее всего это вторично.